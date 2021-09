Proširene pore vrlo su čest problem povezan s kožom i ako se taj problem ne rješava, vaše lice će izgledati dosadno i staro. Većina ljudi koji se bore s otvorenim porama imaju masnu kožu, a pore se pojavljuju zbog sebuma.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pore su zapravo mjesta na kojima kanali lojnih žlijezda izlaze na površinu. Pri pojačanom radu lojnih žlijezda dolazi do pojave proširenih pora, a ako su one začepljene, razvijaju se miteseri ili akne.

Kod nekih ljudi proširene pore mogu biti toliko velike da podsjećaju na ožiljke. Nečistoće koje se nakupljaju u proširenim porama mogu uzrokovati upalu.

Do proširenih pora dolazi najčešće zbog genetike, nakon toga zbog masne kože i seboreje, hormonalnih poremećaja, puberteta, stresa, nepravilne njege kože i higijene, pretjeranog šminkanja i slično.

Proširene pore mogu se javiti i ako imate suhu kožu, osobito ako ste u jednom periodu života, primjerice tijekom puberteta, imali problema s masnom kožom lica.

Ovi kućni pripravci mogu smanjiti ili izliječiti proširene pore:

1. Aloe Vera

Aloe vera ima ogromne zdravstvene prednosti, a djeluje i na vašu kožu. Nanesite svježi gel aloe vere na lice i ostavite da djeluje oko 10 do 15 minuta. Također možete kružnim pokretima umasirati gel na licu. Nakon što ga isperete, uklonit će se sve ulje i prljavština iz vaših pora. Ovo možete koristiti svakodnevno.

2. Kocke leda

Nakon čišćenja lica, zamotajte kockice leda u čistu krpu i nanesite ih na područja s otvorenim porama na nekoliko sekundi. To pomaže u zatvaranju pora i brzo ćete početi vidjeti rezultate.

3. Krastavac sa sokom od limuna

Krastavac ima rashladni učinak koji poboljšava kožu i zatvara sve pore. Zapravo, dobar je i protiv starenja. Uzmite 4 do 5 kriški krastavca i napravite od njih smjesu (u blenderu). Dodajte im 2 žlice limunova soka i nanesite napravljenu masku na lice. Isperite ju nakon otprilike 10 do 15 minuta. Radite to redovito. Ako osjetite peckanje masku odmah isperite.

4. Papaja

Stručnjaci vjeruju da papaja pomaže u smanjenju otvorenih pora te vam daje čistiju i zdraviju kožu. Uzmite nekoliko komada zrele papaje i zgnječite ih. Nanesite ju na lice i ostavite da djeluje oko 15 do 20 minuta prije nego što isperete. Ona čisti kožu i odčepljuje pore.

5. Bjelanjak i zob

Pomiješajte zob s bjelanjkom i nanesite na lice, na područja s proširenim porama. Ostavite da se osuši, a zatim navlažite i nježno umasirajte. Kasnije masku isperite hladnom vodom. Ova kombinacija zaista pomaže ukloniti neželjeno ulje, očistiti i zategnuti pore, dajući vam kožu zdravog izgleda, piše India.