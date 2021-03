Iako postoji mnogo sličnosti između muškaraca i žena, postoje i mnoge razlike koje komunikaciju među njima ponekad čine zbunjujućom, pa i teškom. Budući da je naš mozak različito 'povezan' i hormoni su različiti, obično imamo različite emocionalne potrebe.

I budući da svi nesvjesno pristupamo svijetu iz vlastite perspektive, muškarci čine za žene ono što muškarci misle da trebaju, dok žene za muškarce čine ono što žene trebaju. To je u ljudskoj prirodi, skloni smo davati ono što želimo primiti, ističu ljubavni terapeuti za Your Tango.

Evo 6 načina na koje muškarci često obrađuju osjećaje drugačije od žena i kako te razlike mogu utjecati na veze.

1. Muškarci žele da ih trebate

Muškarci su riskirali živote desecima tisuća godina, izlazili u lov, štitili svoje obitelji od opasnih susjeda, rješavali hitne slučajeve i tako dalje. U to je vrijeme ženama bilo lako cijeniti muškarce.

Danas žene mogu imati posao i dobro zarađivati, društvo ima policiju i općeniti osjećaj sigurnosti, a mogu unajmiti i majstora za popravke. Žene ne trebaju muškarce toliko. Muškarci su nekako izgubili 'posao'.

2. Mora osjećati da ga cijenite

Duboko u muškarcu je potreba da ono što radi ima pozitivan utjecaj na ženu. Čovjek mora osjećati da ono što radi ima značenje i svrhu. Pa kako žena može pomoći muškarcu u svom životu na ovom području?

Pokazivanje i izražavanje zahvalnosti za male i velike stvari koje muškarac čini uvelike će doprinijeti tome da se osjeća ispunjeno i voljeno u vezi. Možete mu reći da cijenite koliko se trudi u kuhanju ili da cijenite što vam je oprao auto. To ispunjava čovjekov osjećaj za značenje i svrhu. Kad čovjek zna da se njegov trud cijeni, prirodno će biti motiviran da učini više.

3. Želi da žena u njihovom životu može računati na njih

Želi znati da je sposoban tip. Žena može pomoći izrazivši povjerenje u svog muškarca i dajući mu do znanja da zna da on to želi i želi joj najbolje.

Kritika iscrpljuje čovjeka koji osjeća povjerenje. Ako pogriješi, primjerice zaboravi kupiti mlijeko, radije mu recite da sad ide po njega nego da mu prigovarate 'kako je mogao zaboraviti'.

4. Potrebno im je vrijeme za sebe

Možda ovo znači čitanje novina, gledanje sporta ili igranje video igara. Muškarci smanjuju stres zaboravljajući na svoje probleme neko vrijeme. To je svojevrsni mini odmor. Svi znamo kako nam uzimanje odmora pomaže da zaboravimo svakodnevne probleme.

Zanimljivo je da žene smanjuju stres govoreći o svojim problemima. Dakle, žene moraju shvatiti da muškarci moraju smanjiti stres na drugačiji način.

Ne shvaćajte to osobno kad je vaš čovjek u svojoj pećini. Zapamtite, to je njegov način da smanji stres. Ne jurite za njim jer će se povući dublje u špilju. Budući da ste podrška, izvan špilje stavljajte med, a ne ocat. S ovom podrškom i razumijevanjem, on će se vratiti i biti emocionalno dostupniji, brižniji i pun ljubavi.

5. Muškarci prolaze kroz normalan ciklus zbližavanja, povlačenja i ponovnog zbližavanja

Ovaj je ciklus poput vrlo gladnog čovjeka koji jede obilni obrok i osjeća se vrlo zadovoljan, a zatim se ne fokusira na hranu dok ponovno ne ogladni.

Pomislite na čovjekovu potrebu za emocionalnom bliskošću na ovaj način. Čovjek također ima snažnu potrebu za neovisnošću usmjerenom ka cilju. Njegova neovisnost i emocionalna izoliranost ono je što potiče njegovu želju i privlačnost prema ženi.