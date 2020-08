Pet odličnih savjeta: Kako se nositi s promjenama u životu

Književnik i autor NY Timesa, Bruce Feiler, objavio je pet savjeta koji pomažu sa životnim tranzicijama, do kojih je došao nakon mnogih razgovora s ljudima koji su doživjeli traumatične promjene u životu

<h2>1. Počnite sa svojom tranzicijskom supermoći</h2><p>Kada vam se dogodi velika životna promjena, često se osjećate kaotično i izvan kontrole ili tromi i zaglavljeni na mjestu. Životne tranzicije imaju tri faze. Feiler ih je nazvao 'zbogom', u kojima oplakujete staroga sebe; 'zbrkana srednja faza', u kojoj odbacujete stare navike i stvarate nove; te 'novi početak', u kojem otkrivate svoje novo ja. Te se faze ne moraju odvijati redom. Svaka osoba gravitira fazi u kojoj je najbolja (tranzicijska supermoć) i zazire od one u kojoj je najslabija (svoj tranzicijski kriptonit).</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (trikovi za sreću):</p><p>Dok 40 posto ljudi najteže kaže 'zbogom', drugima je to lako. Slično je i kod drugih faza. Bitno je početi s onom koja vama ide najbolje i poslije toga će sve biti lakše.</p><h2>2. Prepoznajte svoje emocije</h2><p>Feiler je sve ljude s kojima je razgovarao pitao koja je bila najveća emocija s kojom su se borili tijekom tranzicije. Kod 27 posto najčešći je bio strah, praćen tugom i sramotom. Neki su se suočili s tim osjećajima zapisujući ih, drugi su se udubili u nove zadatke.</p><p>Gotovo osam od 10 ljudi rekli su da su se okrenuli raznim ritualima. Pjevali su, plesali, čistili, tetovirali se i slično.</p><p>Nakon brutalne godine u kojoj je izgubila posao u Hollywoodu, imala veliki svađu s majkom i otišla na 52 prva spoja, Lisa Rae Rosenberg skočila je iz aviona padobranom. </p><p>- Imala sam strašan strah od visine i mislila sam, ako uspijem to učiniti, mogu bilo što - rekla je. </p><p>Godinu dana kasnije udala se i dobila dijete.</p><h2>3. Nešto odbacite</h2><p>Jednom kad uđemo u zbrkanu srednju fazu odbacujemo stvari: načine razmišljanja, rutine, zablude, snove. </p><p>Primjerice, nakon što je Michael Mitchell, urolog iz Wisconsina, nakon četiri desetljeća otišao u mirovinu morao se osloboditi ideje da uvijek mora raditi nešto konstruktivno.</p><p>Odbacivanje je način da se očiste neki neželjeni dijelovi našeg života kako bi oslobodili prostor za nove, za nas u tom trenutku konstruktivnije stvari.</p><h2>4. Pokušajte nešto kreativno</h2><p>Značajan broj ljudi s kojima je razgovarao okrenuo se kreativnosti dok su doživljavali pomake u svom životu. Počeli su plesati, kuhati, slikati, pisati pjesme...</p><p>U trenutku najvećeg kaosa, reagirali su stvaranjem.</p><p>Ono što ljudi dobivaju takvim aktivnostima je ono što stvaranje predstavlja od početka vremena - novi početak.</p><h2>5. Ponovno napišite svoju životnu priču</h2><p>Životne tranzicije su u osnovi vježbe u stvaranju smisla. To su trenuci u kojima ponovno pišemo svoju životnu priču i dodajemo poglavlje u kojem nalazimo smisao tijekom potresa u svojim životima.</p><p>To je možda i najvažnija lekcija, mi kontroliramo priču o svojoj tranziciji. </p><p>Umjesto da na te periode gledamo kao na nešto što treba 'pregrmjeti', trebamo ih gledati kao periode izlječenja koji nam pomažu popraviti raspadnute dijelove naših života, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/07/16/well/mind/managing-life-transitions.html" target="_blank">NY Times</a>.</p>