Pet povrća koje trebate posaditi odmah za rani jesenski urod

Sada je savršeno vrijeme za pripremu bogatog ranog jesenskog uroda. Kraj ljeta ne mora značiti i kraj svježeg povrća u vašem vrtu. Ove su vrste idealne ako tražite brze rezultate – mnoge su spremne za berbu već za četiri tjedna. Zato pripremite lopaticu – rujan bi vam mogao biti najproduktivniji mjesec u vrtu do sada.

Salata

Domaća salata često ima puno bolji okus od one iz supermarketa, pa zašto ne biste svojim obrocima dodali dodatnu hrskavost?Prema riječima Nickyja, glavnog vrtlara u Polhawn Fortu, „butterhead“ (puter) salata jako dobro uspijeva u ovo doba godine.

- Pospite sjeme salate po vlažnoj, čvrstoj zemlji i prekrijte ga tankim slojem zemlje ili vermikulita. Najbolje uspijeva na svijetlom i toplom mjestu, sve dok nije prevruće - savjetuje.

Blitva

Kao jedno od najotpornijih povrća na sušu, blitva je savršen dodatak vrtu krajem ljeta. Čak i ako nas iznenadi kasni val vrućine, vaše gredice će i dalje bujati. Ovo živopisno i svestrano povrće brzo raste i može nastaviti s rastom mjesecima, kaže Abbie Betts, stručnjakinja za vrtlarstvo iz Cherry Lane Garden Centres. Preporučuje branje mladih listova već nakon 4–6 tjedana.

Ako ipak ciljate na veće listove i stabljike, morat ćete pričekati barem 8 do 10 tjedana. Kako biste potaknuli biljku da nastavi s rastom, uvijek berite vanjske listove.

Rotkvice

Jedno su od najlakših povrća za sadnju ljeti i donose bogat jesenski urod. No, isplati se uložiti u zaštitnu mrežu protiv leptira kako bi biljka bila zaštićena od gladnih gusjenica. Pazite da mreža bude čvrsto zategnuta i sigurno postavljena kako se druga divljač ne bi zaplela.

Orijentalne salate

Prema glavnom vrtlaru iz Grantley Halla, Davidu Powellu, orijentalne salate su najbolji dodatak cvjetnim gredicama u kolovozu. Otkrio je za Ideal Home da ovu kulturu sije "svakog tjedna tijekom kolovoza, a zatim dvaput tjedno u rujnu". Sjetva u razmacima tijekom sljedećih nekoliko tjedana osigurat će vam stalnu opskrbu svježim listovima sve do kasne jeseni.

Mladi luk

Još jedan klasik među salatama, mladi luk je najbolje saditi tijekom kolovoza.

- Počnite sjetvu od sada pa sve do sredine rujna - savjetuje Abbie iz Cherry Lane Garden Centre.

Ove male lukovice spremne su za berbu već za 8 do 10 tjedana. Preporučuje se branje kada stabljike dosegnu debljinu olovke – tada su najslađe i najhrskavije. Mladi luk je vrlo jednostavan za uzgoj, što ga čini odličnim izborom za početnike, uzgoj u posudama pa čak i na prozorskim daskama.