Velik broj ukusnih salatnih kultura najbolje uspijeva upravo u kolovozu. Vrtlarski stručnjaci s portala Ideal Home otkrili su koje biljke je najbolje posijati upravo sada
Pet povrća koje trebate posaditi odmah za rani jesenski urod
Sada je savršeno vrijeme za pripremu bogatog ranog jesenskog uroda. Kraj ljeta ne mora značiti i kraj svježeg povrća u vašem vrtu. Ove su vrste idealne ako tražite brze rezultate – mnoge su spremne za berbu već za četiri tjedna. Zato pripremite lopaticu – rujan bi vam mogao biti najproduktivniji mjesec u vrtu do sada.
Salata
Domaća salata često ima puno bolji okus od one iz supermarketa, pa zašto ne biste svojim obrocima dodali dodatnu hrskavost?Prema riječima Nickyja, glavnog vrtlara u Polhawn Fortu, „butterhead“ (puter) salata jako dobro uspijeva u ovo doba godine.
- Pospite sjeme salate po vlažnoj, čvrstoj zemlji i prekrijte ga tankim slojem zemlje ili vermikulita. Najbolje uspijeva na svijetlom i toplom mjestu, sve dok nije prevruće - savjetuje.
Blitva
Kao jedno od najotpornijih povrća na sušu, blitva je savršen dodatak vrtu krajem ljeta. Čak i ako nas iznenadi kasni val vrućine, vaše gredice će i dalje bujati. Ovo živopisno i svestrano povrće brzo raste i može nastaviti s rastom mjesecima, kaže Abbie Betts, stručnjakinja za vrtlarstvo iz Cherry Lane Garden Centres. Preporučuje branje mladih listova već nakon 4–6 tjedana.
Ako ipak ciljate na veće listove i stabljike, morat ćete pričekati barem 8 do 10 tjedana. Kako biste potaknuli biljku da nastavi s rastom, uvijek berite vanjske listove.
Rotkvice
Jedno su od najlakših povrća za sadnju ljeti i donose bogat jesenski urod. No, isplati se uložiti u zaštitnu mrežu protiv leptira kako bi biljka bila zaštićena od gladnih gusjenica. Pazite da mreža bude čvrsto zategnuta i sigurno postavljena kako se druga divljač ne bi zaplela.
Orijentalne salate
Prema glavnom vrtlaru iz Grantley Halla, Davidu Powellu, orijentalne salate su najbolji dodatak cvjetnim gredicama u kolovozu. Otkrio je za Ideal Home da ovu kulturu sije "svakog tjedna tijekom kolovoza, a zatim dvaput tjedno u rujnu". Sjetva u razmacima tijekom sljedećih nekoliko tjedana osigurat će vam stalnu opskrbu svježim listovima sve do kasne jeseni.
Mladi luk
Još jedan klasik među salatama, mladi luk je najbolje saditi tijekom kolovoza.
- Počnite sjetvu od sada pa sve do sredine rujna - savjetuje Abbie iz Cherry Lane Garden Centre.
Ove male lukovice spremne su za berbu već za 8 do 10 tjedana. Preporučuje se branje kada stabljike dosegnu debljinu olovke – tada su najslađe i najhrskavije. Mladi luk je vrlo jednostavan za uzgoj, što ga čini odličnim izborom za početnike, uzgoj u posudama pa čak i na prozorskim daskama.
