Pet razloga zašto nam najbolje ideje dolaze dok se tuširamo

Ukoliko vam je nekad na pamet pala odlična ideja dok ste bili pod tušem, niste jedini. Postoji čak i zajednica na Redditu gdje ljudi dijele najbolje ideje kod su dobili dok su se tuširali

<h2>1. Najbolje ideje dolaze dok ne razmišljamo</h2><p>Skupina istraživača dala je studentima zagonetke i tražila od njih da im jave jesu li svoje odgovore dobili razmišljanjem o problemu ili im je rješenje 'došlo samo'. Pokazalo se da je većini koji su točno riješili zagonetku odgovor samo odjednom pao na pamet. Tuširanje potiče takav tip kreativnog razmišljanja.</p><h2>2. Tuširanje podiže razinu dopamina</h2><p>Tuširanje je jedan od najlakših načina da si podignete razinu dopamina, koji je odgovoran za motivaciju i koncentraciju. Dopamin je bitan za funkciju mozga, memoriju, a čak regulira i kretnje tijela. Tuširanje u hladnoj vodi može podići dopamin za 250%, piše <a href="https://brightside.me/wonder-curiosities/why-our-best-ideas-come-to-us-in-the-shower-799039/" target="_blank">Brightside</a>.</p><h2>3. Opušteni ste</h2><p>Dokazano je da kupanje u kadi i tuširanje opuštaju. Kada ste opušteni, vjerojatnije je da ćete prestati razmišljati o svakodnevnim problemima i stresu te ćete zbog toga lakše doći do dobrih ideja. </p><h2>4. Mali odmak dobar je za kreativnost</h2><p>Dok je koncentracija važna za posao, mali odmak može osvježiti vaš mozak i potaknuti maštu. Tuširanje je savršen način s kojim možemo preusmjeriti našu pažnju na nešto drugo. Odmak od konkretnog problema daje vašem mozgu priliku za odmor kako bi kasnije mogao 'napasti' problem s više kreativnosti.</p><h2>5. Kreativniji smo dok smo pospani</h2><p>Mnogi se obično tuširaju ujutro dok još 'nisu ni otvorili oči' ili kasno prije spavanja kada jedva čekaju otići u krevet. Možda mislite da ćete teško doći do novih ideja kada ste umorni, ali znanost je dokazala da lagana pospanost zapravo pojačava kreativnost. To je još jedan razlog zbog kojeg nam dobre ideje dolaze dok se tuširamo.</p>