Ušuškaj me: Pripremite sobu za hladnije dane za pravi užitak

Među najvećim radostima u hladnijim mjesecima je uvući se u topli krevet. Temperature do 18 stupnjeva Celzijevih su idealne za spavanje, no sve ispod toga zahtjeva posebne mjere

<p>Kad vrijednosti na termometru padnu, ukoliko ne grijete prostor, spavaća soba mogla bi postati sličnija hladnjaku. Zato se valja pripremiti za dolazak hladnijih dana, piše<a href="https://www.nytimes.com/interactive/2020/10/06/smarter-living/wirecutter/bedroom-winter-prep.html?searchResultPosition=1"> New York Times.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Pospremanje kreveta ujutro štetno je za zdravlje</p><h2>1. Plahte od flanela</h2><p>Umjesto pamučnih plahti, radije koristite posteljinu od flanela koja je mekša i toplija. To će vam pomoći da se tijekom spavanja ne pregrijete te da vam spavanje bude ugodno.</p><h2>2. Deke</h2><p>Deke omogućuju zadržavanje topline u krevetu, a lakše su od vunenih prekrivača. Mnoge su prozračne i dobro izrađene, no pravi je trik pronaći idealan omjer cijene i kvalitete koja jamči trajnost.</p><h2>3. Prekrivač</h2><p>Prekrivač također omogućuje ugodnu toplinu te štiti od znoja i prljavštine. Prekrivači od pamuka i flanela su mekši i nježniji nego oni izrađeni od lana i sličnih materijala.</p><h2>4. Grijana deka</h2><p>Tijekom osobito hladnih noći dobro će doći grijani podložak za madrac ili grijana deka. Podložak je pritom bolji odabir od deke jer je sigurniji, no deku se lakše koristi.</p><h2>5. Samoljepive trake za prozore</h2><p>Kako biste spriječili prodor hladnog zraka kroz prozore, ispunite praznine i mjesta na kojima se prozor ne sljubljuje dovoljno s okvirom samoljepivim trakama. One omogućuju normalno otvaranje i zatvaranje prozora, a zadržavaju toplinu u sobi.</p><h2>6. Grijač na struju</h2><p>Grijač može manju sobu vrlo brzo i učinkovito zagrijati. Svakako ga isključite prije nego što pođete na spavanje kako biste spriječili eventualni požar.</p><h2>7. Ovlaživač zraka</h2><p>Tijekom hladnijih mjeseci vlaga u zraku je niža, a grijani prostori se dodatno isušuju. Ovlaživači zraka vam omogućuju spriječiti suhoću grla tijekom spavanja, ali i suhoću kože.</p>