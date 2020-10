S druge strane, momci bi bili zadovoljni da taj komad odje\u0107e ne postoji, iako priznaju da je je uzbudljivo vidjeti \u017eenu u seksepilnom donjem rublju, no jo\u0161\u00a0uzbudljivije im je promatrati\u00a0grudi koje lagano poskakuju ispod majice dok se bradavice naziru kroz tkaninu.

\u0160alu na stranu, ovaj dan zapravo se obilje\u017eava iz vrlo ozbiljnih razloga, njime se od 2011. godine poku\u0161ava podi\u0107i svijest djevojaka i \u017eena\u00a0o va\u017enosti samopregleda dojki u ranom otkrivanju raka dojki, o va\u017enosti prepoznavanja ranih simptoma i\u00a0va\u017enosti redovitih odlazaka na preglede.

Poti\u010de se \u017eene da 13. listopada ostave grudnjake kod ku\u0107e, 24 sata u\u017eivaju bez njih i objavljuju fotke podr\u0161ke, poticaja i pomo\u0107i u podizanju svijesti\u00a0na dru\u0161tvenim mre\u017eama pod hashtagom #nobraday. Mnoge se \u017eene odazovu svake godine na ovaj apel.

Osim osje\u0107aja slobode, \u017eivot bez grudnjaka ima jo\u0161 svojih prednosti.\u00a0Nema gnjava\u017ee oko pronalaska pravog modela,\u00a0nema tro\u0161enja novca na taj odjevni predmet, a i hodanje bez grudnjaka \u017eeni mo\u017ee dati dozu seksepilnosti i osje\u0107aja samopouzdanja.\u00a0

Tako\u0111er, grudi su zapravo manje obje\u0161en ako nisu ve\u0107inu vremena upakirane u grudnjak. Stru\u010dnjaci ka\u017eu kako je pogre\u0161no vjerovati da \u0107e se grudi objesiti bez grudnjaka. Naprotiv, tkivo u njima \u0107e oja\u010dati jer ne\u0107e imati umjetno stvorenu potporu.

- Neno\u0161enje grudnjaka rezultira stvaranjem ve\u0107e koli\u010dine mi\u0161i\u0107nog tkiva u grudima kako bi im se osigurala prirodna potpora.\u00a0Ako ta potpora nije prirodna, ve\u0107 grudi pridr\u017eava grudnjak, tada mi\u0161i\u0107i slabe, a to u kona\u010dnici vodi do toga da se grudi br\u017ee objese - objasnio je profesor Jean-Denis\u00a0Rouillon, voditelj istra\u017eivanja na tu temu na Sveu\u010dili\u0161tu Besan\u00e7on u Francuskoj.

Istra\u017eivanje je trajalo 15 godina i stru\u010dnjaci su otkrili da su mi\u0161i\u0107i u grudima \u010dvr\u0161\u0107i\u00a0ako se grudnjak ne nosi. U njemu je sudjelovalo 320 \u017eena u dobi od 18 do 35 godina.

Ipak, ovaj stru\u010dnjak upozorava kako\u00a0neke \u017eene ne bi trebale odbaciti kori\u0161tenje grudnjaka istog \u010dasa.\u00a0

- Recimo, \u017eene starije od 45 godina, prekomjerne tjelesne te\u017eine sa dvoje djece iza sebe ne\u0107e imati koristi od prestanka no\u0161enja grudnjaka - rekao je.

Naglasio je kako je ovo istra\u017eivanje pokazalo da koristi od prestanka no\u0161enja grudnjaka mogu imati mla\u0111e \u017eene - grudi ime se ne\u0107e objesiti, naprotiv - bit\u00a0\u0107e \u010dvr\u0161\u0107e,\u00a0prenosi\u00a0Medical News Today.

Profesor je otkrio kako\u00a0\u017eene koje nikada nisu nosile grudnjak\u00a0imaju\u00a0bradavice u prosjeku sedam milimetara vi\u0161e u odnosu na one koje grudnjak nose redovito. To je dokaz da im se grudi nisu toliko objesile kao onim \u017eenama koje grudnjak koriste.

Neno\u0161enje grudnjaka je dobro i za zdravlje dojki jer grudnjak sputava\u00a0cirkulaciju u grudima, kao i pravilan rad limfnih kanala. To mo\u017ee dovesti do nakupljanja toksi\u010dnih teku\u0107ina koje bi ina\u010de slobodno prolazile i izlazile iz tijela. Uz to ometa i protok kroz ostale \u017eile pa je time onemogu\u0107en normalan prolaz kisika i hranjivih tvari, \u0161to nikako ne mo\u017ee biti dobro za zdravlje.

Stru\u010dnjaci savjetuju \u017eenama kako bi\u00a0grudnjak trebale\u00a0skidati \u0161to \u010de\u0161\u0107e, odnosno ne bi ga trebale nositi kod ku\u0107e ili\u00a0na spavanju. Nakon skidanja je dobro grudi izmasirati kako bi se pobolj\u0161ao protok teku\u0107ina u njima. Masa\u017ea mora biti nje\u017ena -\u00a0prstima se\u00a0masira dio oko bradavice pa\u00a0prema krajevima dojke, u svim smjerovima.

