Pet razloga zašto ova zemlja ima najsretnije ljude na svijetu

U posljednjih 40 godina jedna je zemlja prozivana najsretnijom zemljom na svijetu - a to je Danska.

Životni tempo je brz i vrlo rijetko zastanemo kako bismo barem na sekundu pomirisali ruže. Zamjeranja, ljutnja i negativnost ispunjavaju gotovo svaki kutak svakodnevnog života.

Jessica Alexander, američka autorica knjige 'The Danish Way of Parenting: A Guide To Raising The Happiest Kids in the World', otkriva tajnu sreće ove europske zemlje. To je danski koncept 'hygge' opisan kao 'vrijeme zajedništva bez drame'.

Kada provodite vrijeme s obitelji i prijateljima - zapravo provedite vrijeme s njima. Neka bude o 'mi', a ne o 'ja'.

- Hygge se smatra tako moćnim čimbenikom sreće u Danskoj da su neka sveučilišta u Velikoj Britaniji i SAD-u počela nuditi tečajeve o tome - kaže Alexander.

Evo 5 razloga zašto su Danci najsretniji na svijetu:

1. Ostaju vjerni sebi

Nemojte se pretvarati da ste netko tko niste. Dopustite sebi da spustite gard i dopustite drugima da učine isto. Koncept hyggea zahtijeva zonu bez osuđivanja.

- Kada se oslobodimo pokušaja da nešto dokažemo, svi se možemo povezati na mnogo stvarniji način - ističe Alexander. Natjecanje, hvalisanje i pretvaranje ne povezuju, već suptilno razdvajaju.

2. Izbjegavaju kontroverze

- Ako je vaša tema preozbiljna, izaziva podjele ili je kontroverzna, vjerojatno nije hyggeligt - rekla je. Hygge je o uravnoteženom tijeku rasprave na bezbrižan način. Fokus je na trenutku i bivanju u trenutku.

Pokušajte se usredotočiti na pozitivnije teme. Upamtite da ste tu da uživate u međusobnom društvu. Svađe o osjetljivim temama samo će pokvariti svačije raspoloženje.

3. Potiču timski rad

Ne prepuštajte sav posao jednoj osobi dok svi ostali samo uživaju. Poanta je da se svi dobro zabave, a to znači da se svi uključuju. Ne bi vam se svidjelo da vi kuhate, a zatim i perete suđe.

- Kada svi rade zajedno u pripremi, posluživanju, točenju i razgovoru, tada je hygge u punom cvatu - navodi Alexander.

4. Razgovore čine sigurnim mjestom

Kao što je navedeno, ovo bi trebala biti zona bez prosuđivanja.

- U dobru i zlu, ovo 'mjesto' je sveto i problemi se mogu ostaviti vani. Ovo je posebno jer omogućuje obiteljima i prijateljima da se uvijek mogu povezati bez straha od osude - rekla je.

5. Oni cijene trenutak

- Nevjerojatan je osjećaj dijeliti ove trenutke bez drame s onima do kojih vam je stalo. Ako shvatite da se radi o trenutku, o večeri, ručku ili o ograničenom vremenskom razdoblju, mnogo je lakše stvarno pokušati uživati u tom trenutku - objašnjava Alexander.

Što 95% ljudi ne razumije o sreći?

Želite li doista potrošiti sve svoje vrijeme na prigovaranje, natjecanje i svađu - zapamtite zašto ste uopće 'tu' - da biste provodili vrijeme s drugima. Inače, zašto ste se uopće pojavili...

Kako biste istinski uživali u životu u konceptu hyggea, ostavite sve svoje negativnosti pred vratima. Radi se o grupnom naporu. Uživajte u vremenu provedenom s obitelji i prijateljima i bit ćete sretni, donosi YourTango.

