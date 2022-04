Pet savjeta za glatke pazuhe

Kao što postizanje zdrave kože zahtijeva vrijeme i strpljenje, isto je potrebno i za postizanje glatkih pazuha. Bezbrojni problemi mogu nastati zbog zanemarivanja pravilne pripreme i njege, uključujući povrede od britve, 'urasline' i brijanje koje ne traje. Štoviše, osjetljiva područja poput pazuha zahtijevaju još više opreza.

Na tržištu možete pronaći mnoštvo proizvoda za koja se tvrdi da će vam pružiti glatke pazuhe, ali sve su to uzaludne tvrdnje ako ih ne koristite ispravno. Postoji nekoliko savjeta za glađe brijanje, ali i nekoliko pogrešaka koje treba izbjegavati:

1. Prije brijanja uvijek napravite piling

U slučaju da niste čuli, čišćenje mrtve kože prije brijanja može imati veliki utjecaj na svilenkast rezultat.

- Ovdje je cilj smanjiti trenje što je više moguće, a to je ono što iritira vašu kožu - kaže dermatologinja Brandith Irwin te preporučuje korištenje tople vode i nježnog pilinga za ribanje i omekšavanje pazuha.

Ako želite uštedjeti ili jednostavno preferirate kućne pripravke, možete napraviti i vlastiti piling za tijelo kod kuće. Prilikom nanošenja pilinga, nemojte pritiskati područje ispod pazuha jer je to vrlo osjetljiva koža. Također, ako znate da vam je to područje jako osjetljivo slobodno preskočite ovaj dio. Nisu svi tipovi kože stvoreni za piling, i to je u redu.

2. Vodite računa o tome gdje koristite 'kemijske' pilinge

Radije ćete se držati nježnih pilinga na područjima poput pazuha i bikini zone, a ne kemijskih, jer potonji mogu biti posebno iritantni za ta područja. Ne želite nikakve kemikalije oko uskih, zatvorenih prostora, poput pazuha ili nabora koji su oko stidnog područja, jer to može biti vrlo iritantno, objasnila je dermatologinja Neda Mehr. Ako koristite kemijske pilinge na drugim dijelovima tijela, pazite i izbjegavajte ih nanositi neposredno nakon brijanja jer ćete vjerojatno dodatno iziritirati to područje.

3. Koristite čistu britvicu sa svježom oštricom

Ako mislite da sve britvice vode do istog rezultata brijanja, varate se. Znamo da potraga za najboljom britvom može biti zamorna, ali evo u čemu je osnovni problem - bez obzira koliko je lijep vaš brijač, neće trajati zauvijek. Zapravo, važno je za zdravlje kože i kvalitetu brijanja povremeno mijenjati britvu. Ako pretjerano koristite istu britvu, tupe oštrice mogu ozlijediti kožu. Srećom, sve više tvrtki za brijanje sada pruža još lakšu zamjenu oštrica kada za to dođe vrijeme. U svakom slučaju, pazite na redovitu rotaciju brijača.

4. Hidratizirajte nakon brijanja

- Nakon brijanja, kožu treba nježno osušiti, a zatim možete nanijeti nježni hidratant kako bi se smanjila iritacija i suhoća nakon brijanja - rekla je dermatologinja Tiffany Clay.

Ako tretirate britvom veću površinu, poput nogu ili ruku, možete koristiti svoju redovitu hidratantnu kremu za njegu kože. No, kada brijete pazuhe ili bikini zonu, držite se proizvoda napravljenih posebno za tu svrhu.

5. Čuvajte se pretjeranog brijanja

- Jedna greška koju često viđam je da se ljudi pretjerano briju i dobiju alergiju na nikal, a zatim ne odlaze dermatologu nakon toga. Tako da se nastavljaju brijati i kada su alergični, a to dovodi do hiperpigmentacije, crvenila i iritacija kod svjetlijih tipova kože - objašnjava Mehr. Također, trebali biste izbjegavati brijanje nadražene kože u bilo kojem obliku. Dakle, ako niste uveli nove proizvode i slijedite gore navedene savjete, trajna iritacija može biti znak da ste razvili alergijsku reakciju na oštricu.

Kao i uvijek, obratite se dermatologu ako se iritacija zadrži. Brijanje ne bi trebao biti proces sastavljen od jednog koraka. Postizanje glatkog brijanja bez iritacija koja traje, zahtijeva posao, ali rezultat je vrijedan dodatnih nekoliko minuta. Ne zaboravite napraviti piling prije, upotrijebite svježu i kvalitetnu britvu, zatim nanesite hidratantnu kremu za osjetljiva područja i nikada se ne brijte preko nadražene kože, prenosi MBG.

