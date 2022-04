Pet stvari koje muškarac neće raditi ako mu se uistinu sviđaš

Zapravo je prilično jednostavno prepoznati sviđaš li se muškarcu. Prema tebi će se odnositi s poštovanjem s kojim se odnosi prema osobi koju planira zadržati u svom životu dugo vremena.

Zapravo je puno teže reći ako se nekom tipu ne sviđaš. Nije da smo u vrtiću gdje će ti samo reći da smrdiš na kakicu i pobjeći.

Ponekad dečki šalju mješovite poruke, zbog čega je zbunjujuće reći jesu li zainteresirani ili ne. Često će raditi stvari koje se čine lijepe, ali zapravo uopće nisu tako dobre.

5 stvari koje muškarac nikada neće učiniti ako mu se zaista sviđate

1. Neće te ostaviti da čekaš do posljednjeg trenutka

Muškarac kojem je zabavno s vama, ali nije sposoban planirati zajedničko vrijeme, nije muškarac za vas. Da mu se sviđate jako bi se potrudio osmisliti zajedničko vrijeme i na vrijeme ga isplanirati.

2. Neće pokazivati interes za druge cure

Muškarac s kojim izlazite će sigurno s vama podijeliti svoju ljubavnu 'prtljagu', ali nikad neće komentirati zgodne cure koje vidi. Ako uoči slatku curu i ukaže vam na nju, već vas je odavno prebacio u kategoriju prijatelja. Također to kako muškarac razgovara sa ženom o drugim ženama je pokazatelj njegovih namjera.

- Ako izlazim s tipom, a on na seksi način priča o drugim ženama i ne pokušava me impresionirati, već me ugurao na mjesto seksi prijateljica s kojima se druži - piše autorica Rebecca Jane Stokes za Your Tango.

3. Bit će seksa, ali se o njemu neće razgovarati

Seks znači da mu se sviđaš, zar ne? Pogrešno. Seks znači da želi orgazam, to je to.

Ali kad otkrijete da niste u mogućnosti razgovarati s njim o tome što vam se sviđa ili ne sviđa u seksu, kad on neće razgovarati o tim stvarima izvan spavaće sobe, on vam jasno daje do znanja da nema emocionalnu sposobnost ili zrelost biti vaš partner s punim radnim vremenom.

4. S njima vam nikad nije ugodno

Ako ste odrasla žena i stalno se brinete što ćete obući za spoj s njim, kako vam izgleda frizura, jeste li previše našminkani ili o čemu ćete pričati - on vas ne voli. Kad se nekome sviđate, taj muškarac će dati sve od sebe da se osjećate ugodno u njegovom društvu.

5. Nikad se neće prvi javiti

Ako izlazite ili ste u svježoj vezi vaša komunikacija će biti česta i zabavna. Ali, ako ste primijetili da ste uvijek vi ta koja zove ili pošalje prvu poruku to je jasan znak da mu nije baš stalo.

