Pet stvari koje sam o čišćenju naučila od svoje majke Njemice

Odrasla sam u urednom domu. Nije to bio ne znam kako uređen prostor, ali je bio besprijekorno čist, čak je i ventilator bio bez prašine. No naš dom nije bilo lako održavati, pogotovo jer je kuća preko sto godina stara pa je imala sposobnost 'stvoriti' prašinu odmah nakon što ste ju obrisali. Bez obzira na sve to, ružni podovi od linoleuma od umjetne cigle (i plavo drvo koje ih je kasnije zamijenilo) bili su doslovno dovoljno čisti da se s njih moglo jesti , i to samo zahvaljujući mojoj mami, podrijetlom Njemici, započela je Geraldine Campbell svoju priču za portal Apartment Therapy.

- Sjećam se pravilnih linija koje bi usisavač napravio, nevjerojatno čistih podova, blagog mirisa izbjeljivača kad bi otvorio hladnjak; i osjećaja uštirkane posteljine kad bih ušla u krevet. Bilo je slučajeva kad me mamina krutost iritirala - npr. kad sam morala gostima reći da se izuju pred vratima ili kasnije kad sam počela kuhati, kad bih osjetila njenu paniku svaki put kad je mast malo poprskala peć ili se brašno prosulo, ali uglavnom sam cijenila tu urednost. Danas i sama volim misliti da dom održavam prilično čistim i urednim. Naravno, ne po maminim standardima, ali volim vjerovati da sam nešto naučila iz njezinog, na njemačkom Putzfimmela, ili čišćenja - prisjetila se i otkrila pet maminih pravila za čišćenje:

1. Bolje je (i lakše) očistiti prije nego kasnije

Ne sjećam se da je moja mama ostavljala nered u kuhinji navečer. Rutina nakon večere bila je sve pospremiti dok sam ja još sjedila za kuhinjskim stolom i radila domaću zadaću. Utovarila bi suđe u perilicu posuđa, očistila i osušila sve radne površine, a ponekad bi i podove brzo pomela.

Kad bismo ujutro sišli, nije bilo tanjura i lonaca koji zatrpavaju sudoper - samo perilica puna čistog suđa spremnog za poslužiti doručak.

Foto: Fotolia

U mom životu sigurno postoje trenutci kad odem na kavu prije ikakve akcije Ali definitivno se trudim da sve pospremim što prije - pogotovo navečer. Taj nered neće postati bolji preko noći; u stvari, vjerojatno će ujutro biti gore.

Prvi korak moje majke, i moj, je usredotočiti se i organizirati: sve se događa na kuhinjskom stolu i u kuhinji. Pospremim prvo ostatke koji se pakiraju i stavljaju u hladnjak, ili bacaju. Suđe operem i pobrišem, očistim sudoper (uključujući slavinu), a ako sam baš ambiciozna u tom trenu, stavim kavu da se samelje da ujutro što prije bude gotova.

2. Dobar usisavač je sve

Tajna održavanja podova doista čistima, bez obzira jesu li drveni ili betonski, pločice ili parketi, je u tome da ne čuvate prljavštinu. Kad sam odrastala, imali smo provjere cipela još na vratima i jedno sam vrijeme i ja imala taj pristup. No psi su to promijenili. Ako imate ljubimce, znate da cipele nisu ništa u usporedbi sa svim što s njih pada sa dlakom.

Foto: Dreamstime Za 30. rođendan tražila sam roditelje skupi usisavač koji dezinficira, ne rasipa prašinu... i jedna je od najskupljih stvari u mom domu. I isplati mi se. Koristim ga za čišćenje svega - podova, podruma, prozora, čak i štednjaka i radnog stola. I moja je prva linija obrane od prljavštine, prašine i pseće dlake.

3. Ne zaboravite očistiti ispod tepiha i iza hladnjaka

Kao dijete sam gledala mamu kako usisava prostirke sa podova u sobi, blagovaonici i na kraju kuhinji. Kad bi dovršila sa usisavanjem površina, usisavala bi uglove tepiha.

Foto: Dreamstime Ja to ne radim tako detaljno, ali tepih ipak usisam i s gornje i s donje strane.

No znajte da se prljavština sakrije i na mjestima na koja možda ne biste pomislili - iza vašeg hladnjaka, ispod kauča i u hrpi kabela od vaše elektronike.



4. Ponekad se morate spustiti na ruke i koljena

Od gumenih rukavica i četkica za čišćenje, svijet čišćenja je prepun alata koji vam omogućavaju da nemate dodir sa prljavštinom. Osim metle, improviziranog mop čistača i usisavača, arsenal alata moje majke bio je ograničen na spužve i krpe. Ali je sve bilo čisto, čak i ako je to značilo spustiti se na koljena da opere tvrdoglavu mrlju s poda.

Foto: Shutterstock



Da ne budem prenaporna, reći ću još samo da nema ničeg lošeg u čišćenju s rukama s nekim deterdžentom po izboru, uranjanju ruku duboko u vodu s prljavštinom i slično ako su rezultati takvi da ćete biti zadovoljni. Možda je to Njemica u meni, ali kad sam počela paziti na red u svojoj kući, sve je postalo bolje.

Isprike majci, ali odat ću pomalo prljavu tajnu. U kući je ipak postojala prostorija koja nije bila tako čista i uredna. Riječ je o praonici rublja koja je uvijek bila u stanju kaosa: košare pune bijelih košulja i crnih majica, čarape, ručnici i kupaći kostimi koji su smrdjeli na klor, sudoper pun hrđe koji je bio star koliko i kuća, napola pune boce deterdženta za rublje.

Foto: Pinterest



To je bilo mjesto gdje moja mama nije bila savršena - i u tome je poruka. Svatko ima nešto, bilo da je to praonica rublja ili jedna ladica, gdje je nije sve kako treba - i to je u redu - zaključila je Geraldine Campbell.

