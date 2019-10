Ovo je 13 znakova da ste puno inteligentniji nego što mislite

1. Išli ste u glazbenu školu

Sviranje glazbenog instrumenta pomaže u razvoju djeteta. Jedna od studija tvrdi da samo mjesec dana učenja glazbenih nota može pomoći djeci između četvrte i šeste godine da značajno poboljšaju svoje rezultate na testovima i olakša im učenje.

2. Najstariji ste od braće i sestara u obitelji

Jedno zanimljivo istraživanje pokazalo je da starija braća i sestre u obitelji imaju malo veće, ali značajne prednosti kada je u pitanju IQ u odnosu na njihovu mlađu braću i sestre. To je razlog zašto su najstariji obično nešto uspješniji od najmlađih u obitelji.

Foto: Dreamstime

3. Imate vitku figuru

Studija iz 2006. otkrila je jednu zanimljivu povezanost - što je nečiji struk širi, niže su njegove kognitivne sposobnosti. Prema drugim istraživanjima, 11-godišnja djeca koja imaju loše rezultate na testovima sklonija su razviti pretilost do 40. godine. Velika je vjerojatnost da će njihovi pametniji vršnjaci bolje učiti, težiti boljem obrazovanju i nakon svega izgledat će puno zdravije.

4. Majka vas je dojila

Znanstvenici iz Velike Britanije i Novog Zelanda proučavali su oko 3000 djece i otkrili su da oni koje su majke dojile imaju u prosjeku 7 bodova više na testovima inteligencije od onih koje nisu.

5. Voljeli ste čitati još kao dijete

Sjećate li se da ste voljeli čitati još od djetinjstva? Velike su šanse da ste vrlo pametni, pogotovo ako je vaša ljubav prema knjigama započela kad ste još bili jako mali.

Foto: 123RF

Tijekom jednog istraživanja dvije tisuće parova blizanaca, pokazalo se da su djeca koja su naučila čitati ranije postizala bolje rezultate na testovima kasnije u životu. Autori studije vjeruju da čitanje od rane dobi poboljšava verbalne, kao i neverbalne sposobnosti.

6. Ljevak ste

Među zločincima postoji veliki broj ljevorukih ljudi. Pa iako stručnjaci još nisu objasnili ovaj fenomen, najnovije istraživanje pokazuje da su ljevoruki ljudi skloni kreativnom načinu razmišljanja koji se koristi za rješavanje problema i zadataka. Ljevoruki su često više inventivni i znaju bolje izaći iz teških situacija.

Foto: Suchada Toemkraisri

7. Često se brinete

Sve više i više studija dokazuje kako bi ljudi koji se često brinu oko nekih stvari mogli biti inteligentniji od 'kulera'. To se može objasniti time da oni uvijek razmišljaju o mogućim posljedicama i pokušavaju osigurati da sve ispadne što je moguće bolje.

8. Visoki ste

9. Nasmijavate ljude

Visoka djeca studiraju bolje od svojih vršnjaka, a kad odrastu, zarađuju više novca, pokazala su istraživanja provedena na Sveučilištu Princeton.

Smisao za humor i visoka inteligencija itekako su povezani. U jednom je istraživanju oko 400 učenika položilo test inteligencije nakon čega su morali smisliti zabavne naslove za prizore iz crtanih filmova. Možete li pogoditi čiji su se naslovi pokazali smješnijima?

Foto: Dreamstime

10. Radoznali ste

Profesor poslovne psihologije na jednom londonskom sveučilištu došao je do zaključka da je znatiželja važna osobina inteligentnih ljudi. Radoznali ljudi imaju rafiniraniji oblik razmišljanja, što znači da su dugoročno zainteresirani za otkrivanje novih stvari i osobni razvoj.

Foto: Dreamstime

11. Težite savršenstvu

Ljudi koji su pametni obično su perfekcionisti. Nikada nisu potpuno zadovoljni. Ako se bave sportom, uložit će dodatno vrijeme trenirajući kako bi bili još bolji. Ako nisu zadovoljni svojim izgledom, otrčat će dodatni kilometar da stanu u željene traperice. Oni svoj život stalno nadograđuju i razvijaju.

12. Noćna ste ptica

13. Pišete neuredno

Iako može zvučati neozbiljno, ljudi koji vole biti budni noću, uglavnom su inteligentniji od ranoranioca. Priroda nam nije dala sposobnost za rad i kreativnost noću, pa su, na temelju toga, znanstvenici zaključili da kasniji odlazak u krevet proširuje granice naših sposobnosti. Jer, kako bismo preživjeli s tako malo sna.

Možda imate 'švrakopis', no to je jedan pokazatelj "kreativnog poremećaja" koji predstavlja "gorivo" za one s kreativnom prirodom.

