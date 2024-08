Pet znakova da je ona vašem mužu više od 'samo prijateljice'

Vaš dečko ili muž ima novu ženu u svom životu i imate čudan osjećaj u vezi toga? On kaže da su samo prijatelji, ali vi niste sigurni u njegovu iskrenost.

Evo pet znakova da je ta žena više od prijateljice:

1. Ne želi da ju upoznate

Rekao vam je za nju ili ste vi nekako saznali za nju, a kada zatražite da je upoznate, on odbija.

Što to znači: Ona ili ne zna za tebe ili mu je previše čudno da upoznaješ njegovu ljubavnicu. Da je samo prijateljica, on ne bi imao problema s vašim susretom i čak bi to poticao.

2. Skriva komunikaciju s njom

Znate da joj šalje poruke, zove i čak se ponekad nađe s njom na ručku, ali neće vam reći kada ili išta o tome. Ako slučajno saznate, on se krene braniti zašto ga to pitate i ne želi ići u detalje o tome.

Foto: 123rf

Što to znači: Osjeća se krivim zbog svoje komunikacije s njom jer zna da ono što radi nije u redu i da biste bili povrijeđeni i uznemireni. Da je samo prijateljica, pričao bi vam da se vidio s njom i pozivao vas van s njima.

3. Oči mu sjaje kad je spomenete

Ako samo spomenete njezino ime ili ga pitate je li komunicirao s njom, možete vidjeti kako se njegove oči šire i bezuspješno pokušava sakriti osmijeh.

Što to znači: On ne može sakriti svoje osjećaje prema njoj čak ni kad je spomenete. Da je samo prijateljica, on ne bi reagirao na njezino ime i tretirao bi vaš upit kao bilo koje drugo pitanje koje postavite.

4. Kaže da ga ona treba

Ona ima neke osobne probleme s kojima treba pomoć i vaš partner je jedini koji joj može pomoći u tome. To znači da su u kratko vrijeme postali jako bliski i ona pronalazi utočište u njemu. Da je samo prijateljica, dao bi joj savjet, ali ne bi bio investiran u toj mjeri.

5. Smiju se i dodiruju jedno drugo

Ako imate "zadovoljstvo" biti u njihovoj blizini, možete primijetiti da imaju interne šale; smiju se jedno drugom i ponekad se dodiruju po ruci i ramenu.

Što to znači: Potrošili su mnogo više vremena zajedno nego što mislite da bi uspostavili ovu blisku vezu.