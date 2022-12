Petarde - iskustva vlasnika ljubimaca: 'Moj pas je od straha uginuo, srce mu nije izdržalo'

Da zabranu svih vrsta petardi tijekom cijele godine podržava velika većina građana pokazuju i rezultati anketa koje su proveli mnogi internetski portali. Velika većina građana odgovorila je da podržava potpunu zabranu petardi tijekom cijele godine.

Brojna svjedočanstva građana zorno opisuju traume koje proživljavaju životinje tijekom bacanja pirotehničkih sredstava:

„Predvečer sam otišla do grada i našla ju naguranu između WC-a i kade. Nosim ju s druge strane zgrade, spustim samo da obavi svoje i onda svaki put grune i bježi pred ulaz... ostatak vremena treskavica u kupaonici...” (N. K. G.)

„Ja sam upravo Dona na uzici doslovno izvukla u vrt jer nije piškio satima. Toliko se otimao i skakao, pokušavao izvući iz ogrlice da sam odustala.” (I. V.)

„Ja nemam prostoriju bez prozora. Boo luduje, Normabel mu nije pomogao. A onda počnu i ostali trčati i lajati, sudarati se i gristi. Noćas je procvilio, sline mu cure… ne znam kako ću preživjeti ove dane.” (J. F.)

„Albu će moji sutra odvesti na vikendicu jer ne ide ni na WC, boji se hodati vani. Prestrašno. Osjećam se nemoćnom i ne znam kako da joj pomognem.” (L. B.)

„Meni je veterinar rekao da ako bude panično, da joj se smije dati Normabel od 2 na 17 kg. Nije neka utjeha, ali barem će se umiriti. Znam da ne možeš svaki dan to psu davati, ali za kritične situacije meni je bilo bolje to nego još jedan moždani udar.” (I. Ž.)

„Nažalost, i Gral naš pokojni Argentinac bojao se strašno, bio je izbezumljen, doslovce, prestravljen sve godine nakon što su mu neka djeca preko ograde u dvorište bacila hrpu petarda zvončića na njega. Čekali su da ja uđem u kuću dok me on čekao u dvorištu da idemo u šetnju i perfidno ga napala petardama... Od tada nikada mira. Eto u kakvom društvu živimo.” (L. R.)

„Naše tzv. novogodišnje slavlje opet se pretvorilo u noćnu moru jer je Lota imala nove epileptične napade. Svake godine kada krenu detonacije petardi ponavlja se isto, a mi strepimo hoće li doživjeti sljedeći dan. Puštamo glazbu da maskiramo pucnjavu, pričamo i nastojimo ne reagirati na buku, ali ona se trese dok ne krene napad, ponekad i više njih tih nekoliko dana koliko traje pucnjava. Od sredine prosinca do početka sljedeće godine živimo pod velikim stresom zbog nje, a ni nama nije ugodno slušati ratne igre koje divljaju vani.” (I. S.)

„Moja maca Lara dočekala je Novu puzeći po podu od straha. U jednom trenutku kada je puknulo blizu naše kuće obavila je veliku nuždu na podu u sobi, prestravila se. Poslije Nove godine i dalje je danima bila pokunjena i skrivala se po kutovima i na stolcu ispod kuhinjskoga stola.” (I. K.)

„Ne volim petarde od malena. Od kada imam pse svaka Nova Godina mi je strašno mučna i jedva čekam da prođe. Moja pesica Mimi koja se panično boji pucnjave više ne čuje, ali osjeti detonacije, a i miris u zraku. Jučer je imala tri napada, danas tri napada. Kod veterinara idemo, lijekovi se piju. Molim sve moje Facebook prijatelje, dijelite... Neka svi vide epileptične napade uzrokovane petardama. Mrzim Novu godinu." (D. V.)

„Naši dočeci Nove godine. Zabarikadirani u kupaoni uz tranzistor i vodu puštenu na najjače.” (Ž. V.)

„Breza...živimo u kupatilu... danima... srce udara na 100...” (N. K. G.)

„Čuvamo se..zatvoreni prozori i televizija pojačana..i dalje trza na svaki zvuk petarde.” (K. P.)

„Ista stvar. Susedi vikendaši sad mi kažu da neće petarde, samo veliki vatromet. Živjeli! Idem sa setericom do frendice i zatvorit ćemo se s Normabelom u neku sobu...” (Z. V.)

„Dobro došli u zemlju gdje se sreća sto odlazi jedna godina ispoljava na način bombardiranja gradova, mjesta i sela jer je za nekoliko minuta početak druge neke godine! Really? Moj pas koja tresući se i dahtajući od nabijanja srca ''ozareno'' sa mnom čeka završetak lakrdije!” (S. P.)

„Čak i kod mene u planini je grmjelo. Možeš zamisliti kako je obuzdati šestoro pasa koji skaču i bježe kao ludi.” (Lj. R.)

„Zabila se u moju robu pa je malo mirnija. Van ne želi.” (N. Č.)

„Moja je pod stolom.” (I. H. H.)

„Mačak mi je bio toliko prestravljen da je puzao po kući od straha.” (D. J. B.)

„Moj mačak Snoopy jedva preživio tek je danas malo došao sebi sakrivao se u kupatilo na ormarić i tamo jadničak spavao.” (J. C.)

„Ja sam u pol noći pustila muziku do kraja...zamotala peseka, tako sam uspjela da se ne trese...to sam ja i ostali koji mogu skloniti svoje ljubimce na sigurno, brinu me oni napušteni siročići kao i pojedinci koji ih imaju kao igračku.” (R. S.)

„Kako mogu slaviti kad držim dva psa koja drhte isplaženih jezik, a da se bojim da im srce ne pukne, a dala sam im i tablete, strašno.” (Lj. K.)

„Melita se trese kao list na vjetru... Opet smo Novu dočekale u zagrljaju na podu. Ona prestravljena od petardi a ja u strahu za nju.” (M. V.)

„Naš je spavao u kući, i svake dvije minute je cvilio, i tresao se cijelu noć... U jednom trenu se bio potpuno ukočio od straha.” (A. Č.)

„Pas je povraćao od stresa, a dvorište mi je puno dijelova petardi.” (T. P.)

„Moj je u kući s nama ali je cijela drama kad počnu petarde psi imaju puno bolji sluh od ljudi tako da ne pomaže ni glasna glazba. Jedino se malo smiri dok ga mazim i držim ruku na njemu i onda se sav trese. Tako da se ljubitelji pirotehnike vesele mi tješimo sebe i svoje ljubimce. Nisu u pitanju samo psi mačke koje uživaju vani ne izlaze po cijeli dan i noć i stalno su uz mene zbog petardi.” (B. S.)

„Naša Mara bude s nama u kući mazimo je cijelu noć i opet se trese.” (L. M.)

„Moja Heidi je s nama u kući, ali svejedno je to strah neopisiv, čak ne želi ni u dvorište, a nuždu trpi od jučer... Sretna Nova!” (R. B.)

„Naš Damir nije išao van 24 sata... nije nikakvu nuždu obavio jadan jer neće u stanu, odbio je piti i jesti da ne mora van.” (N. J.)

„Naša maca Lina sakrila se iza fotelje i ni makac.” (Z. V.)

„Jedan pas mi živi u kadi i ne jede i ne pije, drugi je malo bolji, a srne na livadi ne znaju gdje će.” (P. S. L.)

„Susjeda starije dobi skoro infarkt dobila, pas mi kao lud po kući trči ne zna gdje se sakrit i trese se kao da je centrifuga.” (Đ. P.)

„U Satnici su tri psa nastradala od petardi. Nije to veselje kad ti ljubimac urla od straha ili se zabije u žicu.” (S. P. H.)

„Moja bliska prijateljica prije nekoliko godina šetala je parkom sa svoja dva psa na Silvestrovo. Zbog eksplozije izazvane petardom jedan joj je pas na mjestu oglušio, a drugi je nakon dva dana uginuo od posljedica zastoja srca.” (A. B.)

„Prije nekoliko godina, nakon jedne uobičajeno zaglušujuće novogodišnje noći, pronašli smo našu mačku u travi ispred kuće. Ležala je na trbuhu, ukočena poput vrtnog patuljka. Činilo se kao da spava.” (M. V. I.)

„Prošle zime je moj pas, inače naš veliki miljenik i član obitelji, izašao iz kuće u dvorište točno u trenutku kada je bačena petarda. Srce mu nije izdržalo i on je umro.” (dr. vet. med. Dražen Majetić, voditelj Skloništa za životinje Virovitica)

„Pred tri godine, preminula je i ona. Uvijek voljena i nikad prežaljena, ova predivna curica bila je dio naših šapica. Dok se pucalo, skrivena u jedini zaklon koji je imala, svoju kućicu u mračnom Predavcu, njezino malo srce ju je izdalo. Strah je bio jači od nje i ona je zauvijek sklopila svoje okice zbog nečije zabave. Njeno ime bilo je Panda. Vaša zabava, njihova je noćna mora! Reci NE petardama, iz ljubavi prema svojim prijateljima!” (udruga Vau Vau)

„Svaki doček Nove godine veterinari moraju intervenirati. Cijeli naš azil je na tabletama za smirenje. Mnogi misle da naši psi ne čuju toliko glasno petarde i vatromet jer smo smješteni izvan Osijeka. No, to nije točno jer svi zvukovi dolaze do njih preko Drave.” (Ivana Crnoja iz Udruge Pobjede koja vodi osječko sklonište za napuštene životinje)

„Imamo sedam stotina pasa i nemoguće je svima dati lijek za smirenje. Psi su izvan sebe od straha. Neki pokušavaju pobjeći pa se ozlijede. Nakon vatrometa u ponoć do dva ujutro psi se ne mogu smiriti.” (Aleksandra Hampamer, voditeljica azila u Čakovcu)

Ovo su samo neki od komentara koji ilustriraju što sve proživljavaju kućne životinje i njihovi ljudi u doba godine koje bi trebalo biti najmirnije i najveselije, a uzrokuje tolike patnje životinja i ljudi koji skrbe o njima, donosi Prijatelji životinja.

Prvenstveno zbog stresova i ozljeda koje doživljavaju životinje zbog petardi, a koje svake godine odnose živote, s vremenom se javlja sve veći broj građana koji navode koliko petarde smetaju djeci, starijima i bolesnim osobama (oboljelima od PTSP-a, autizma, epilepsije, srčanih bolesti, starijim osobama, braniteljima, civilnim žrtvama rata...), kao i potpuno zdravim ljudima koji osjećaju uznemirenost i strah te žele prestanak terora i zakonsku zaštitu, objašnjavaju Prijatelji životinja. Petarde psihički štete i ljudima koji moraju, umjesto proslave, svake godine provoditi blagdane i dočekivati Novu godinu zatvoreni u kući, sa spuštenim roletama, strepeći hoće li njihovi kućni ljubimci pod sedativima preživjeti pucanje ili će umrijeti od zastoja srca. Ukratko, petarde štete svima i treba ih zabraniti.

Razlozi za zabranu petardi

Više je razloga navedeno za nužnost zabrane prodaje i korištenja petardi - zvuk petardi plaši i uzrokuje stres ljudima i životinjama - korištenje petardi često dovodi do teških ozljeda ljudi i životinja - petarde ostavljaju za sobom smeće na ulicama i zagađuju zrak - petarde uzrokuju materijalnu štetu i financijski trošak.

Eksplozije petardi i vatrometa izazivaju u mačaka i pasa, čiji je sluh daleko istančaniji od ljudskoga, panični strah i stres, zbog čega velik broj kućnih ljubimaca godišnje umre od srčanog udara, a mnogi skončaju pod kotačima automobila u pokušaju bijega od pucanja. Znanstvena istraživanja potvrdila su da glasni zvukovi imaju negativan učinak na kućne, domaće i divlje životinje. Velika razina buke može oštetiti njihov znatno osjetljiviji sluh od ljudskoga te izazvati psihički šok ili zastoj srca, upozoravaju.

Petarde plaše, ozljeđuju i ubijaju kućne životinje

Svake godine udruga bilježi mnoge slučajeve psihičkih šokova i stradavanja životinja zbog buke nastale bacanjem pirotehničkih sredstava.

Žrtve petardi su psi, mačke, ptice, ali i ostale životinje koje imaju daleko osjetljiviju sluh i vid od ljudi. Prestrašeni eksplozijama petardi, u vrijeme blagdana mnogi psi i mačke bježe u panici daleko do svojih domova pokušavajući izbjeći njima nepodnošljivo jake zvukove pucanja, pri čemu često skončavaju živote pod kotačima vozila. Dok neke kućne životinje bježe iz svojih domova, neke zbog straha uopće ne mogu normalno funkcionirati, prošetati se niti jesti, pa su njihovim vlasnicima jedini izlaz sredstva za smirenje.

Udruzi se svake godine javljaju građani koji su sa svojim obiteljima dočekali Novu godinu u tuzi zbog smrti njihovih četveronožnih članova obitelji koji su preminuli od srčanog udara zbog pucanja petardi.

No, i kada nema (smrtonosnih) ozljeda zbog petardi, ono što je pojedincima zabavno životinjama je noćna mora. Iz godine u godinu sve više ljudi fotografira i snima te objavljuje na društvenim mrežama reakcije svojih pasa i mačaka na buku petardi.

Zaista je uznemirujuće vidjeti životinje izložene takvoj razini stresa, straha i panike.

Psi i mačke, prestravljeni bukom, dobivaju simptome paničnog napada, skrivaju se, uznemireni su, drhte, psi laju i cvile, nekontrolirano dišu, odbijaju jesti i izaći obaviti nuždu, obavljaju nuždu po stanu, a mnogima vlasnici moraju dati sredstva za smirenje kako bi preživjeli blagdane.

