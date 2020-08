PetNat: Mutan pjenušac koji osvježava za svaku preporuku

Plešivička obitelj Tomac prva u Hrvatskoj radi pjenušac metodom predaka. Za klasične pjenušce radi se bazno vino pa se pokreće drugo vrenje. Pétillant Naturel fermentira jednom, a fini talog ostaje u boci

<p>Sva vina iz prošlogodišnje berbe radili smo po biodinamičkim principima, a novi pjenušac PetNat prvi je izašao na tržište.<br/> Rekao je to Tomislav Tomac iz Donje Reke pokraj Jastrebarskog predstavljajući mutan, ali odličan, lagan, ali ne i banalan i nadasve osvježavajuć pjenušac proizveden metodom predaka (méthode ancestrale) koja se koristila prije više stoljeća u Limouxu na jugu Francuske. PetNat je kratica francuskog izraza pétillant naturel, što znači prirodna pjenušavost. </p><p>- Napravili smo ga od graševine iz vinograda koji smo tretirali samo sredstvima na bazi sumpora i bakra, dakle bez herbicida, insekticida i sličnih zaštitnih sredstava. To zahtijeva puno više rada, ali rezultat je sasvim drukčija sirovina. Nismo dodavali ni kvasce, nego su fermentaciju pokrenuli oni koji su bili na grožđu - objašnjava Tomislav i dodaje kako je to dio nove filozofije obiteljske vinarije koja je pokrenula postupak za dobivanje ekološkog certifikata.</p><p>I dosad su se držali ekologije, no službena potvrda za to im treba kako bi zatražili i oznaku Demeter koja jamči biodinamički pristup. Biodimnamička načela poljoprivrede postavio je prije 100 godina dr. Rudolf Steiner, austrijski filozof i odgajatelj rođen u Donjem Kraljevcu u Međimurju. Riječ je o nizu bioloških procesapoput zatravljivanja, kompostiranja, sađenja i sijanja kompatibilnih biljaka, integriranja usjeva i stoke... Za oplemenjivanje tla i zaštitu bilja koriste se posebni kompostni pripravci, a sve se radi po Mjesečevu kalendaru. </p><p>- Puno je brige, no mislimo da vrijedi. Veseli me što su ljudi jako dobro prihvatili novo vino. Volim ga ja, a vole ga i oni koji nisu zaljubljeni u vina kao mi - kaže Tomislav.</p><p>PetNat Tomac ima relativno malo alkohola, 11,1 posto, oko šest grama kiselima po litri te izraženu mineralnost što ga čini iznimno osvježavajućim pjenušcem. </p><p>Mutan je zato što se fini talog, odnosno kvasci, ne vade kao što se radi s klasičnim pjenušcima. Njima se dodaje i liker koji regulira slatkoću i arome, a ovdje ni toga nema. Odlično je pristajao bućnici, lijepo bi ga bilo piti uz jela od masnijeg mesa poput svinjetine, a sam fino gasi žeđ. Nema ni klasični šampanjski čep nego krunski, kakav se koristi za zatvaranje piva.</p><p>PetNat je posljednjih godina hit u Europi, posebno u Austriji i Italiji. Vina dosežu poprilično visoku cijenu, neka čak i 40 eura za bocu.<br/> Ima ih svakakvih, suhih i slatkih, finih i onih na granici pokvarenog, što je općenito čest slučaj s vinima koja nazivaju prirodnima. No, PetNat Tomac je za preporuku. Boca stoji 125 kuna.</p><p>Zvonimir i Tomislav Tomac jazavčara Huga stavili su na etiketu. </p>