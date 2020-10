Piće i zdravlje zubi: Otkrijte koji alkohol je najgori i koji najbolji

Stomatologinja Evelyn Lucas-Perry tvrdi da postoje alkoholna pića koja će značajno više štetiti zdravlju i ljepoti vašeg osmijeha, a među onima koje je pametnije birati izdvaja dobre vijesti za sve ljubitelje piva

<p>Stalo vam je do ljepšeg osmijeha te se grozite zubarskog stolca i popravaka? Osim brige o redovitoj higijeni, zbog toga biste trebali i dobro promisliti o alkoholu koji pijete te kako on utječe na zdravlje vaših zubi.</p><p>Stomatologinja Evelyn Lucas-Perry objašnjava da je alkohol obojen kromogenima koji se vežu za zubnu caklinu koja je oslabljena kiselinom u piću.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Stiže nam četkica budućnosti</p><p>- A zbog visoke kiselosti i količine šećera u većini alkoholnih pića, pijenje nas dovodi u veći rizik od nastanka šupljina i erozije zubne cakline - ističe za <a href="https://www.realsimple.com/food-recipes/shopping-storing/beverages/how-alcohol-affects-teeth">Reader's Digest.</a></p><h2>Najgore od najgoreg: Slatki kokteli</h2><p>Visok sadržaj alkohola u žestokim pićima u kombinaciji sa slatkim voćnim sokovima, sirupima ili sodom izlaže naše zube velikim količinama kiselosti. To dovodi do smanjene tvrdoće cakline i povećane osjetljivosti zuba. Kokteli također isušuju usta, što može uzrokovati loš zadah.</p><h2>Loše, ali ne i najgore: Slatko bijelo vino</h2><p>Zahvaljujući velikom udjelu šećera, slatko vino je jedno od najštetnijih za vaše zdravlje zubi. Pijuckanje vina tijekom duljih vremenskih razdoblja također ne daje ustima vremena za uspostavu kemijske ravnoteže, što čini vaše zube osjetljivijima na bojenje. Bijelo vino je također vrlo kiselo.</p><h2>OK, ali ne i odlično: Crveno vino i šampanjac</h2><p>Osim što je kiselo i šteti caklini, crno vino sadrži i tamne pigmente koji mogu zamrljati zube. Međutim, sadrži antioksidanse, kaže dr. Lucas-Perry. Sadržaj šećera u šampanjcu (iako bolji od slatkih bijelih vina) u kombinaciji s karbonizacijom može uzrokovati bolesti desni uz eroziju zubne cakline s vremenom - no manje je vjerojatno da će umrljati zube.</p><h2>Najbolja opcija: Pivo</h2><p>Zbog niže kiselosti i većeg sadržaja vode, pivo je najbolja opcija za vaše zube kada pokušavate izbjeći karijes i eroziju zuba, objašnjava dr. Lucas-Perry. Što je pivo svjetlije, to bolje za zube. </p>