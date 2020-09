Rad od doma i sve češći stres povećavaju rizik od loma zuba

Dobar san u kojem prespavate cijelu noć i budite se osvježeni važan je za vaše fizičko, emocionalno i zdravlje mozga. A to može i spasiti vaše zube od raznih prijeloma i pucanja

<p>Ispada da su stresna vremena u kojima živimo, u kombinaciji s fizičkim aspektima rada od kuće, recept za ispucale zube, tvrde mnogi zubari iz Amerike. Srećom, postoji nekoliko jednostavnih stvari koje možete učiniti da se to ne dogodi.</p><p>Kakva je veza između pandemije i prijeloma zuba? Stresno je vrijeme za sve, uključujući vlasnike malih tvrtki koji se bore s poslom i financijama, zaposlenike i bivše zaposlenike koji brinu o sastavljanju kraja s krajem, a možda i ponajviše za roditelje koji su svojim postojećim odgovornostima dodali i brigu oko djeteta i kućne obaveze. </p><p>Kad ste pod stresom, mnogo je vjerojatnije da ćete češće stiskati zube ili škrgutati njima. Bilo koja aktivnost uvelike povećava rizik od loma jednog ili više zubiju. Zubi su prirodno lomljivi i svi imaju male pukotine u zubima od žvakanja, brušenja i svakodnevne upotrebe. Oni mogu podnijeti velike traume prije nego što zapravo puknu.</p><p>Posebna je opasnost ako, poput mnogih ljudi, utvrdite da ne spavate dobro kao i prije pandemije. Većinom ljudi škrguću zubima noću, a ako ste nemirni ili patite od nesanice, veće su šanse da to radite.</p><p>Sve je to dovoljno loše, ali rad kod kuće može stvari pogoršati. To je zato što toliko puno nas radi za stolovima u blagovaonici, na sofi ili u krevetu - drugim riječima, u položajima zbog kojih pogrbimo ramena prema naprijed, savijajući tako kralježnicu. </p><p>Ako se pitate zašto je zubaru stalo do ergonomije, istina je da se loše držanje tijekom dana može pretvoriti u problem brušenja zubiju tijekom noći.</p><h2>Pa što možete učiniti? </h2><p><strong>1. Tijekom dana: Provjerite dodiruju li vam se zubi</strong></p><p>Nekoliko puta tijekom dana zaustavite se i zapitajte se dodiruju li vam se gornji i donji zub. Ako je tako, to je siguran znak da nanosite štetu. Zapravo, vaši se zubi ne bi smjeli dodirivati ​​tijekom dana, osim dok žvačete hranu. Vaše normalno stanje treba biti opuštena čeljust s malo prostora između gornjih i donjih zuba, čak i kad su vam usne zatvorene.</p><p>Vjerojatno već znate da vam je za rad kod kuće potrebno da sjedite uspravljene kralježnice, koljena i ramena pod kutom od 90 stupnjeva, a monitor u razini očiju kako ne biste savijali vrat prema dolje. Znali ste da vas ovo može spasiti od bolova u leđima, vrata i ukočenih ramena, a sada znate da vam to isto može pomoći i da izbjegnete bolne i skupe sate na stomatološkoj stolici.</p><p><strong>2. Nakon posla: Otpustite kralježnicu</strong></p><p>Lezite na pod na leđa, ruke ispružite ravno iznad glave, i lagano mašite rukama, ramenima, bokovima i stopalima s jedne na drugu stranu. Cilj je dekompresirati i izdužiti kralježnicu, kao i osloboditi i ublažiti dio te napetosti i pritiska. Joga je isto još jedan dobar način za izduživanje i dekompresiju kralježnice, a može vam pomoći i u opuštanju.</p><p><strong>3. Prije spavanja: Potražite opuštanje</strong></p><p>Ako možete, uživajte u 20-minutnoj kupki prije spavanja. U idealnom slučaju, ne provodite vrijeme prije spavanja provjeravajući e-poštu ili razmišljajući o poslu. </p><p>Opuštanje prije spavanja možete povećati nekim vježbama usporenog disanja. Usporavanje daha i dugotrajniji izdah od udaha smirit će vas i pripremiti za spavanje.</p><p>Dobar san u kojem prespavate cijelu noć i budite se osvježeni važan je za vaše fizičko, emocionalno i zdravlje mozga. A to može i spasiti vaše zube, piše <a href="https://www.inc.com/minda-zetlin/teeth-grinding-jaw-clenching-stress-working-from-home-fractured-teeth-dentist-tammy-chen.html" target="_blank">Inc.</a></p>