Prirodni recepti pomoći će vam ukloniti kamenac na zubima

Zubni kamenac nije samo estetski, već i zdravstveni problem, a postoje efikasni i prirodni načini njegova rješavanja koji ne ugrožavaju zdravlje zubi i čvrstoću cakline te se koriste da se povrati lijepa bijela boja

<p>Kamenac ili zubni plak su tvrde naslage na zubima koje su najčešće žućkaste i sive boje, koje se obično javljaju na donjim zubima, a povezuju se s genetikom, lošom zubnog higijenom te kavom, gaziranim pićima i cigaretama. </p><p>Pogledajte video:</p><h2>Puno više od izgleda</h2><p>Zubni kamenac sadrži velike količine bakterija koje proizvode mnoge kiseline, što narušava strukturu cakline zuba i može dovesti do nastanka karijesa. S vremenom, on će dovesti do <strong>upale zubnog mesa</strong>, koje postaje natečeno, crveno i bolno na dodir.</p><p>Neliječena se upala zubnog mesa može odraziti i na ligamente koji drže zub u kosti i na okolnu kost. U takvim kroničnim oblicima dolazi do nestajanja parodonta i povlačenja same kosti što se u ustima pacijenta nalazi kao tzv. džepovi između zuba i zubnog mesa te se na rentgenskoj snimci vidi gubitak kosti oko zuba - a kao krajnja faza navodi se neizbježna<strong> paradentoza</strong>, upozoravaju liječnici.</p><p>Kako bi se to spriječilo, najvažnije je redovito i dobro četkati zube, koristiti zubni konac i uklanjati kamenac kod stomatologa. No, postoji još jedan način kako ga ukloniti i smanjiti njegovu pojavu - pripremom vlastite vodice za usta. </p><h2>Prirodni recepti</h2><p>Sljedeće sastojke ubacite u čašu vode i promiješajte te dobro isperite usta s mješavinom.</p><p><strong>Drugi recept</strong></p><p>Pomiješajte sastojke, i stavite kuhati nekoliko minuta, a nakon što se par minuta odstoji, procijedite i ostavite da se ohladi. Nakon toga s vodicom isperite usta.</p>