Zahvaljujući prisebnosti pilota, sve je prošlo dobro i avion je vraćen na Aerodrom 'John F. Kennedy', odakle je i uzletio. U avionu je bilo 148 putnika i 15 članova posade
Pilot Boeinga spasio 163 života nakon propadanja aviona
Najveći putnički avion na svijetu izbjegao katastrofu - pilot spasio 163 života, stoji u opremi teksta na prvoj stranici Večernjaka od 6. studenog 1970. godine. Naime, tog je dana divovski Boeing 747, poznat po popularnom nazivu Jumbo Jet, poletio na liniji New York - Pariz, a onda propao u zrakoprazni prostor iznad mjesta Nantouket u SAD-u.
