Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
NA DANAŠNJI DAN PLUS+

Pilot Boeinga spasio 163 života nakon propadanja aviona

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 2 min
Pilot Boeinga spasio 163 života nakon propadanja aviona
Foto: Arhiva Večernjeg lista

Zahvaljujući prisebnosti pilota, sve je prošlo dobro i avion je vraćen na Aerodrom 'John F. Kennedy', odakle je i uzletio. U avionu je bilo 148 putnika i 15 članova posade

Najveći putnički avion na svijetu izbjegao katastrofu - pilot spasio 163 života, stoji u opremi teksta na prvoj stranici Večernjaka od 6. studenog 1970. godine. Naime, tog je dana divovski Boeing 747, poznat po popularnom nazivu Jumbo Jet, poletio na liniji New York - Pariz, a onda propao u zrakoprazni prostor iznad mjesta Nantouket u SAD-u.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025