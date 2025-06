'Pitala sam muža zašto se nismo seksali 8 godina, ono što mi je rekao sasvim me uništilo'

Vicki Williams (47) iz zapadnog Londona godinama je živjela u braku bez intimnosti. Majka 13-godišnjih blizanaca, nakon gotovo desetljeća bez seksualnog kontakta s partnerom, konačno je sakupila hrabrost i suprugu postavila pitanje koje ju je godinama tištilo:

„Zašto osam godina nisi poželio seks sa mnom?”

Foto: 123RF

Odgovor ju je šokirao: „Ne sviđaš mi se više. Žene starije od 35 nisu više privlačne muškarcima. To je priroda.”

Ta rečenica, kaže Vicki, uništila je njezino samopouzdanje, ali istovremeno označila i kraj 19-godišnjeg braka — i početak njezinog osobnog i seksualnog buđenja.

- Nisam mogla vjerovati da je prošlo osam godina. Sjela sam jedne večeri, uz čašu vina, i zbrajala. Bila sam šokirana. Djeca su rasla, a ja sam se osjećala kao prazna ljuštura - rekla je.

Vicki kaže kako je brak bio sretan prvih 11 godina. Seksualni život, iako ne strastven, postojao je. No nakon što je napunila 37, sve se zaustavilo, čak i poljupci.

- Organizirala sam večere, kupovala novo donje rublje... ali ništa nije potaknulo strast. Na moje pokušaje razgovora, on bi jednostavno otišao iz sobe - navela je.

Nakon rastave, uslijedio je neočekivan preokret. Vicki se preselila u novi dom, i gotovo istog trena počela primjećivati pažnju muškaraca - od građevinara, preko poštara, pa sve do poznatog sportaša.

- Nakon godina tišine i odbijanja, komplimenti su me vratili u život. Opet sam se osjećala živom. Izgledala sam dobro, trudila se oko sebe, i ljudi su to primijetili - rekla je.

Posebno ju je iznenadilo kad joj se obratio sin njezine prijateljice, mladić od 27 godina, s vrlo otvorenim porukama o svojim fantazijama s „iskusnijom ženom”.

- Bio je zgodniji od bilo koga tko mi se ikada ranije upucavao. Pomislila sam – možda nisam problem bila ja, već onaj tko me godinama nije ni pogledao - prepričava.

Foto: 123RF

Nakon niza komplimenata i poziva na spojeve, Vicki je napokon upoznala muškarca svojih godina, privlačnog i pažljivog.

- Naša kemija je bila nevjerojatna. Bio je nježan, senzualan i pun poštovanja, nešto što nisam znala da mi nedostaje - prisjetila se.

Danas, dvije godine kasnije, njihova veza je i dalje snažna.

- Djeca ga vole, a mi živimo kao u romantičnoj komediji s ponešto vatre. Seks više nije tabu, već izvor bliskosti i radosti - rekla je uz osmijeh.

Osvrnuvši se na prošlost, Vicki poručuje: „Bivši me učinio da povjerujem da sam nevidljiva. Danas znam da nisam bila neprivlačna – bila sam samo uz čovjeka koji to nije znao prepoznati.” , piše The Sun.