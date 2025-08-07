'Pitala sam se kako normalna žena može biti s muškarcem od 122 cm, a sada smo u braku'

Anita Wing Lee, poduzetnica i kreatorica sadržaja iz Toronta, podijelila je svoju neobičnu ljubavnu priču koja prkosi stereotipima i dokazuje da prava ljubav zaista ne poznaje granice, pa ni one visinske. Iako je u početku svog sadašnjeg supruga Timothyja Muttooa stavila u "zonu prijateljstva" isključivo zbog njegove visine od 122 centimetra, danas s ponosom ističe da je udaja za njega bila najbolja odluka koju je donijela. Njihova priča toliko je jedinstvena da su na društvenim mrežama često prisiljeni uvjeravati pratitelje da njihove zajedničke fotografije "nisu generirane umjetnom inteligencijom", piše Daily Mail.

Anita i Timothy, inženjer i suosnivač kanadske dobrotvorne organizacije koja radi na osiguravanju pristupa čistoj vodi, upoznali su se 2021. godine preko zajedničkih prijatelja. Unatoč tome što su dijelili brojne interese, romantična iskra nije se odmah zapalila, barem ne s Anitine strane.

Unutarnja borba i poruka zbog koje je odmah zažalila

Iako su se sreli tek 2021. na rođendanskoj zabavi, Anita i Tim godinama su živjeli u istom dijelu Toronta, udaljeni svega dvadesetak minuta, a da se nikada nisu sreli. Tim je rođen u Kanadi, dok se Anitina obitelj doselila iz Cambridgea kad joj je bilo 11 godina. Nakon upoznavanja, brzo su razvili čvrsto prijateljstvo, provodeći sate u razgovoru, putujući zajedno i dijeleći snove.

Tim je prvi razvio romantične osjećaje. Počeo joj je slati poruke češće, nadajući se da će mu to pružiti priliku da joj pokaže više svoje osobnosti. No, za Anitu, koja je visoka 163 cm, razlika u visini predstavljala je prepreku.

- Tim mi je počeo slati poruke sve češće i osjećala sam se nelagodno. Nisam ga gledala na taj način, a već sam znala da mu se sviđam. Osjećala sam da to moram zaustaviti, ali istovremeno ga nisam htjela izgubiti kao prijatelja - prisjetila se Anita na njihovoj zajedničkoj web stranici.

Uz pomoć sestre, sastavila je poruku u kojoj mu je objasnila da želi da ostanu samo prijatelji. Ipak, priznala je da je oklijevala prije slanja, a čim je pritisnula "pošalji", osjetila je trenutno žaljenje. To joj je bio prvi znak da su njezini osjećaji možda dublji nego što je mislila.

- Ali kako sam se mogla zamisliti s muškarcem visokim 122 cm? Timov torzo bio je normalne veličine, ali ruke i noge su mu bile kraće. Iako je to na neki način moglo izgledati slatko, nije bilo ono što sam ikada zamišljala u partneru. Uvijek sam sebe zamišljala kako gledam gore u oči svog partnera, ali s Timom to nije bilo moguće. Što sam trebala učiniti? - napisala je.

Lista želja na kojoj visina nije bila bitna

Prekretnica se dogodila kada se Anita sjetila inspirativne ljubavne priče australskog motivacijskog govornika Nicka Vujicica, rođenog bez ruku i nogu, i njegove supruge Kanae. To ju je potaknulo da preispita vlastite predrasude i fokusira se na ono što je uistinu važno.

Shvatila je da se nikada nije molila za visokog partnera. Na njezinoj listi želja za budućeg supruga nalazile su se osobine poput karaktera, vizije, poniznosti, velikog srca, kreativnosti i duboke vjere.

- Kako sam upoznavala Tima, vidjela sam da je on sve to. Ali... nije bio visok. I kada sam pitala Boga o tome, rekao je: 'Pa, to nije bilo na tvojoj listi'. Nije bilo na mojoj listi jer jednostavno nije bilo toliko važno kao biti s nekim tko me razumije do srži i stoji uz mene. Tražiti nekog visokog činilo se tako... površno u usporedbi s tim - podijelila je Anita u dirljivoj objavi na Instagramu.

Ubrzo je shvatila da je Tim sve što je tražila u suprugu: bio je pažljiv, dobar i bez ijedne "crvene zastavice". Otkrila je da gaji snažne romantične osjećaje prema čovjeku koji ju je činio sretnijom nego itko prije.

Ljubav koja inspirira druge

Nakon što je prebrodila vlastite nesigurnosti, njihova veza je procvjetala. Par se zaručio, a ove godine su se i vjenčali. Danas svoju nekonvencionalnu priču dijele na internetu, nadajući se da će potaknuti i ohrabriti druge.

- Srećom, procesuirala sam pitanje visine... i sada zapravo mislim da je to preslatko! To je dodatan bonus koji unosi toliko zabave i slatkoće u naše živote - kaže Anita.

Njihova priča snažan je podsjetnik da se prava ljubav često krije tamo gdje je najmanje očekujemo i da su osobine poput dobrote, karaktera i međusobnog razumijevanja ono što čini temelj sretne i dugotrajne veze. Kako Anita poručuje svima koji još uvijek čekaju svoju srodnu dušu: "Možda neće izgledati onako kako ste zamislili, i to bi mogao biti najbolji dio priče."