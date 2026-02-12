Pizza za doručak? Pronašli smo zdraviju opciju koja ima čak 36 grama proteina

Kombinira jednostavnost, brzinu pripreme i bogatstvo proteina, dajući vam obrok koji je ukusan, zasitan i hranjiv. S ovom verzijom, pizza sadrži oko 36 grama proteina, što je idealno za sve koji žele održati energiju kroz jutro ili popodnevne sate, bez osjećaja težine.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:55 Kuhari u Dubrovniku | Video: Privatni album

Ova pizza nije klasična pizza, podloga od zrnatog sira čini je niskougljikohidratnom i bogatom proteinima, dok dodaci poput povrća, jaja i pureće šunke ili tune daju dodatnu hranjivu vrijednost. Osim toga, možete je pripremiti u manje od 20 minuta, što je čini savršenim izborom za brz i ukusan obrok.

Sastojci:

150 g zrnatog sira

1 jaje

50 g pureće šunke ili tune

50 g cherry rajčica

30 g špinata

1 žličica maslinovog ulja

Sol, papar i suhi začini po ukusu (origano, paprika u prahu)

Po želji malo naribanog parmezana za posipanje

Foto: Pinterest

Priprema:

Zagrijte pećnicu na 180°C.

U zdjeli pomiješajte zrnat sir s jajetom dok ne dobijete gustu, homogenu smjesu. Dodajte malo soli i začina po želji.

Smjesu oblikujte na papiru za pečenje u oblik pizze, veličine oko 20 cm promjera, debljine 1–1,5 cm.

Pecite podlogu 10 minuta dok lagano ne porumeni i postane čvrsta.

Dok se podloga peče, pripremite dodatke: nasjeckajte cherry rajčice, špinat i pureću šunku ili ocijeđenu tunu.

Nakon 10 minuta, izvadite podlogu, rasporedite povrće i proteine po vrhu, po želji pospite malo naribanog parmezana.

Vratite u pećnicu još 5–7 minuta dok se sve lijepo ne sjedini i sir lagano otopi.

Za dodatnih 5–10 g proteina, možete dodati jedno kuhano jaje narezano preko pizze ili malo feta sira. Također, podloga se može unaprijed pripremiti i peći unaprijed, pa samo složiti nadjev kada želite brzi međuobrok.