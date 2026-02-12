Obavijesti

PODLOGA OD ZRNATOG SIRA

Pizza za doručak? Pronašli smo zdraviju opciju koja ima čak 36 grama proteina

Piše Anja Đuranić,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Pinterest

Ako tražite nešto drugačije za doručak ili međuobrok, ova proteinska pizza s podlogom od zrnatog sira pravo je rješenje

Kombinira jednostavnost, brzinu pripreme i bogatstvo proteina, dajući vam obrok koji je ukusan, zasitan i hranjiv. S ovom verzijom, pizza sadrži oko 36 grama proteina, što je idealno za sve koji žele održati energiju kroz jutro ili popodnevne sate, bez osjećaja težine.

Ova pizza nije klasična pizza, podloga od zrnatog sira čini je niskougljikohidratnom i bogatom proteinima, dok dodaci poput povrća, jaja i pureće šunke ili tune daju dodatnu hranjivu vrijednost. Osim toga, možete je pripremiti u manje od 20 minuta, što je čini savršenim izborom za brz i ukusan obrok.

Sastojci:

  • 150 g zrnatog sira

  • 1 jaje

  • 50 g pureće šunke ili tune

  • 50 g cherry rajčica

  • 30 g špinata

  • 1 žličica maslinovog ulja

  • Sol, papar i suhi začini po ukusu (origano, paprika u prahu)

  • Po želji malo naribanog parmezana za posipanje

Foto: Pinterest

Priprema:

  • Zagrijte pećnicu na 180°C.

  • U zdjeli pomiješajte zrnat sir s jajetom dok ne dobijete gustu, homogenu smjesu. Dodajte malo soli i začina po želji.

  • Smjesu oblikujte na papiru za pečenje u oblik pizze, veličine oko 20 cm promjera, debljine 1–1,5 cm.

  • Pecite podlogu 10 minuta dok lagano ne porumeni i postane čvrsta.

  • Dok se podloga peče, pripremite dodatke: nasjeckajte cherry rajčice, špinat i pureću šunku ili ocijeđenu tunu.

  • Nakon 10 minuta, izvadite podlogu, rasporedite povrće i proteine po vrhu, po želji pospite malo naribanog parmezana.

  • Vratite u pećnicu još 5–7 minuta dok se sve lijepo ne sjedini i sir lagano otopi.

Za dodatnih 5–10 g proteina, možete dodati jedno kuhano jaje narezano preko pizze ili malo feta sira. Također, podloga se može unaprijed pripremiti i peći unaprijed, pa samo složiti nadjev kada želite brzi međuobrok.

