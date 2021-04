Pizza na podlozi od tortilje

Tortilja može biti klasična ili ona sa sjemenkama, a varijacija okusa koje ćete staviti na pizzu ovisi o vama i onome što volite. Mi vam predlažemo da kušate pizzu na koju, između ostalog, ide rukola i jaje.

POGLEDAJTE VIDEO Male tajne najboljih pizza majstora:

Sastojci:

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 180 do 200 stupnjeva pa tortilje stavite na protvan, premažite maslinovim uljem i pecite tri minute. U međuvremenu nasjeckajte papriku i rajčicu pa to pomiješajte s pireom od rajčice, začinima i začinskim biljem. Tortilje preokrenite pa ih premažite smjesom od rajčica i paprike tako da u sredini napravite malo prostora za jaje.

Razbijte jaje i polako ga umetnite u središte pizze pa stavite u pećnicu na još 10 minuta ili dok jaje ne bude gotovo, a tortilja hrskava. Poslužite s rukolom i lukom, prenosi bbcgoodfood.com.

Pizza na podlozi od palente

I u ovom slučaju na takvu podlogu možete staviti što god želite, ono što inače najviše volite jesti kad radite klasičnu pizzu. Donosimo vam recept za jednu varijantu.

Sastojci:

Postupak:

U loncu zagrijte temeljac pa polako dodajte palentu uz neprestano miješanje. Dodajte i malo soli te 2 žlice parmezana. Kuhajte na laganoj vatri dok se palenta ne zgusne, oko 3 minute. Ako nemate temeljac, poslužite se povrtnom kockom za juhu i vodom.

Potom premažite veliku tepsiju maslinovim uljem, izlijte palentu i raširite je u krug od nekih 30 centimetara. Ostavite neka se ohladi pa prebacite u hladnjak na pola sata (palentu ne pokrivajte dok se hladi).

Pomiješajte cherry rajčice s češnjakom i maslinovim uljem, posolite.

Kad se palenta ohladila, premažite je umakom od rajčica, pospite origanom pa na to stavite šunku, mozzarellu, šampinjone, cherry rajčice i preostali parmezan. Pecite na 180 do 200 stupnjeva dok palenta ne dobije zlatnu boju po rubovima i sir se ne otopi (oko pet minuta).

Ostavite da se malo ohladi pa poslužite.

Pizza na podlozi od lisnatog tijesta

Ovo je jedan od najjednostavnijih načina kako pripremiti pizzu. Donosimo vam odličan recept u koji idu komadići slanine.

Sastojci:

Postupak:

Zagrijte pećnicu na 200 do 220 stupnjeva. Tijesto stavite na protvan izbodite vilicom. Potom ga premažite pesto umakom, ali ne do samog ruba, ostavite centimetar prostora. Na to rasporedite slaninu i mozzarellu.

Pecite 15 do 20 minuta ili dok tijesto ne dobije zlatnu boju, digne se malo i postane hrskavo. Kad je gotova, dodajte rukolu i poslužite.