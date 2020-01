Pizzeria s pričom: Pizze dobile ime po zagrebačkim parkovima

U prostoru današnje pizzerie Park, na uglu Martićeve i Bulićeve ulice, koja se otvorila na sam Badnjak prošle godine, nekad je bio smješten salon namještaja, a dugogodišnji ugostitelj Josip Tomkić (30), koji nekoliko lokala dalje drži kafić Galerija, "vrebao" je taj prostor dosta dugo.

Pizzeria se u njega uklopila nenametljivo što je djelomično i rezultat Josipova mini istraživanja, kojim je pokušao dokučiti što još od gastro ponude nedostaje ovom kvartu.

- Došao sam do zaključka kako u kafić, kad smo gladni, naručujemo pizze iz drugih kvartova, a tu u okolici nema niti jedne. Razmišljao sam hoću li otvoriti restoran ili bistro, no na kraju je odluka pala na pizzeriu - počinje svoju priču Josip. Nije ni čudo kad je njen velik obožavatelj. A tako je zapravo i sve krenulo.

- Otišao sam sa suprugom u poznatu zagrebačku pizzeriu Papavero, kod Ane i Pascala, a kad sam probao njihovu pizzu, iskreno sam se oduševio. Njih dvoje su legendarni, a najviše mi se svidjelo tijesto. Ma, Pascal je doktor za tijesto. Kazao sam im: "Nikad nisam jeo bolju pizzu", a onda sam ih zamolio za pomoć, da mi pokažu kako umijesiti pravo tijesto. Ti divni ljudi otkrili su mi sve što treba za voditi jednu pizzeriu, kao da otvaraju još jednu, vlastitu podružnicu - smije se Josip, vidno izmoren od višemjesečne borbe s majstorima i papirologijom. Susjedi su već nestrpljivo kucali na vrata, i htjeli nešto pojesti. Sad je, smije se, nakon svega, došao u zen stanje.

- Prošao sam kod Pascala desetodnevni tečaj za izradu tijesta. Odlučili smo se na personalizirane pizze koje ima svaka malo bolja pizzeria, s boljim sastojcima, onima koji nam se sviđaju. No bitno je bilo da je tijesto dobro. Naše klasične talijanske pizze radimo od talijanskog zero zero brašna "Caputo", a i ostale vrhunske namirnice su talijanske, poput pršuta, rajčica, buffala mozzarele i bresaole (goveđeg pršuta). Povrće je lokalno - kaže Josip.

Doživljaj je sjesti i ovaj ugodan ambijent kojem doprinosi i mnogo zelenila koje visi sa stropa i zidova. Kao da ste zakoračili u neku zelenu oazu u središtu grada. Park Grge Martića koji se nalazi ispred same pizzerie i koji je Josipu bio inspiracija za naziv i sastavljanje menija, djelomično je inspirirao i arhitekte studija Puls-ar, Alana Lea Pleštinu i Mirte Štimac, nisam zapisala ime) da prostor zaokruže cvjetnim grafitom koji potpisuje naš poznati grafiter Lunar. Tako je prostor, s druge strane, dobio i na dinamičnosti.

Što se samog menija tiče, početak obilježavaju klasične talijanske pizze koje ljudi provjereno naručuju, poput margarite ili calzone pizze, a zatim su tu Park pizze koje su ime dobile po zagrebačkim parkovima - Ribnjak (s tunom) ili Botanički vrt (vegetarijanska). Gurmanskim se pizzama, koje nose nazive naših nacionalnih parkova, Josip posebno ponosi. Brijune je nadjenuo mortadelom i pestom, Kornati pizza ima čak šest vrsta sira i prava je kalorijska bomba, a Paklenica, koju osobno obožava njegova supruga Monika, nadjenuta je pršutom, datuljama, cherry rajčicama, pikantnom paprikom i ljubičastim radičem.

- Nekima je nepojmljivo da se na pizzu stavljaju neki drugi sastojci osim rajčice, sira i šunke, ali evo, dovoljno su otvoreni da dođu probati. Jedan gospodin dao mi je dao ideju za ovu kombinaciju. Ljudi vole probati nešto novo, a ovo je zaista zanimljiv okus. Cijela pizza "vuče" na slatkasto, a takav dojam daju datulje, koje ublažavaju ljutu papričicu. Pršut je slan, pa izbalansira slatko i slano, dok radič daje pomalo gorkast okus - priča Josip koji kod kuće ne sprema ništa drugo nego tjesteninu. I, svi ju obožavaju.

Za izradu tijesta u otvorenoj kuhinji zadužen je iskusni pizza majstor Nikola Đurić. Pizze se peku u krušnoj peći na preko 450 stupnjeva oko 90 sekundi, a po nju su Josip i supruga sami išli u Italiju, te usput napravili lijep izlet do Rima. Pizza se lijepo digne na rubovima dajući fini sklad s kvalitetnim nadjevom.

- Osim tijesta, najbitnije je naglasiti da se "pravi" sos radi samo od San Marzano rajčice, bosiljka i soli. Gosti govore da su pizze velike, i da ih ne mogu pojesti, pa svaki drugi stol odnese ostatak u kutiji za doma - govori Josip. Bogato nadjevenu "gourmet" pizzu možete pojesti za 85 kuna, klasičnu za 49 - 60 kuna, a Park pizze za 65 kuna. Focaccie se mogu naručiti za 25-30 kuna, a naručuju ih uz salate i hadna predjela, koju ova pizzeria također ima u ponudi.

RECEPT

"Brijuni" pizza

Sastojci za 2 pizze ili veći protvan: Tijesto: 500 g brašna zero zero kvalitete, 300 g vode, 1 g kvasca, 10 g soli, 10 g maslinova ulja; nadjev: komad bivolje mozzarele, 12 dag mortadele, 20 dag sir ricotta, 2 žlice zelenog pesta, šaka pistacija, listići sira grana padano, svježi bosiljak

Priprema: Umijesite tijesto i ostavite ga da se diže nekoliko sati. Kuglu stavite na pobrašnjenu radnu površinu i pritišćući prstima preokrenite ju nekoliko puta. Oblikujte disk ne deblji od 0,5 cm u sredini, 1 do 2 cm na rubovima. Nadjenite prvo s pestom, pa poslažite mozzarelu, te pecite. Kad je pečena, po njoj poslažite mortadelu, razmrvite rikotu, posipajte s pistacijama, te listićima sira i bosiljka.

