Plac: Pripremamo šiš ćevape, pljeskavice, šest vrsta burgera

Koja je tajna Placa, što nam sve pripremaju za drugi Zagreb Chill&Grill i zašto ćete se i vi zasigurno oduševiti njihovom filozofijom, saznajte u mini intervjuu s neumornim Josipom Matijevićem!

Josipe, koliko dugo traje priča o Placu i koja je vaša dobitna filozofija?

Priča traje od 2014. godine, kad smo dosta hrabro ušli u ovaj biznis, ali se eto – isplatilo. Naši su gosti prepoznali kvalitetu i rad. Svaki dan je borba, ali zadovoljna lica i preporuke nam ne daju da odmaramo. Ovaj čisti sarajevski roštilj s originalnom recepturom i somunom koji dolazi direktno iz BIH očigledno je bio nešto što je trebalo ljudima koji štuju kvalitetno meso i miris grilla. Naš mesar radi po recepturi koju smo mu krišom doturili i zabranili da je širi okolo, ne varamo, igramo fer, i to bi uglavnom bilo to. Možda malo previše idemo po festivalima, ali kad smo neodoljivi...

Kakva su iskustva s prvog Zagreb Chill&Grilla i koje novitete unosite?

Bilo nam je odlično, svjež zrak, dobra muzika, sjajan program. Neke sitnice smo, kao i većina ljudi popravljali u hodu, ali za ovu godinu smo spremili hrpu iznenađenja i poradili na sebi. Jedva čekamo da počne...

Na ovogodišnjem festivalu ćemo imati sve sa standardnog menija Placa, osim telećih trganaca jer zahtijevaju dužu pripremu, pa na njih svratite u slobodno vrijeme svakog dana na terasu ispod Dolca. Ćevapi, šiš ćevapi, marinirana piletina, pljeskavica, šest vrsta burgera, redom, Placburger s crnim pecivom, chilliburger, jedinstveni chicken burger, cheeseburger, i naravno – klasični hamburger. Naravno, tu je i najpopularnija Plac salata i prateći začinjeni pekarski krumpir, tako da će svi biti zadovoljni, a vegetarijancima preporučujemo naš specijalni vegeburger sa sejtanom.

Po čemu ste originalni i drukčiji?

Trudimo se najbolje što možemo. Ali konkretno, pa kvaliteta mesa i somuna, kao i proljetne boje peciva – no, neka to ostane naša mala tajna... Ove godine se više baziramo na klasici, kako bi ljudi brže došli do svojeg zasluženog obroka. Poznati smo po svojoj sporoj obradi mesa, jer ne želimo da nam kvalitetna junetina pregori i tako izgubi ono najbitnije. Zato i molimo za razumijevanje i strpljenje, jer nam je uz promet ipak puno bitnije da gosti imaju kvalitetno mišljenje o nama. Nema do usmene predaje!

Kako je ovo i festival crafta, koja biste piva preporučili uz svoje specijalitete?

Pa naši daleko prepoznati ćevapi sjajno sjedaju uz Baltazar, jače hmeljeni lager, uz crni burger izvrsno ide legendarna Grička Vještica, a uz piletinu i teletinu klasični Zlatni Medvjed.

Josipe, hvala što ste izdvojili pola sata za nas. Slobodno pozovite ljude na Zagreb Chill&Grill!

Ljudi, ja sam vam šljaker, a ne govornik, i mislim da naša jela govore puno više od običnih riječi. Prema tome, vidimo se na Bundeku i budite gladni!

Festival Zagreb Chill&Grill traje od 27.4. do 1.5. na Bundeku

Organizator festivala je Gastro.hr, Glavni medijski partner: 24sata.

