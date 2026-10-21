Plaća je i dalje tabu tema: Treba li poslodavac otkriti iznos već u oglasu za posao?

Treba li plaća biti poslovna tajna ili informacija dostupna već u oglasu za posao? Kako osigurati jednaka primanja žena i muškaraca za jednak rad te odgovoriti na očekivanja Generacije Z, koja sve više ulazi na tržište rada? O tim će se pitanjima, ali i održivosti poslovanja te razvoju kontinentalnog turizma, raspravljati na konferenciji Zeleni horizonti koja će se 26. listopada održati u zagrebačkom hotelu The Westin.

Ulazak novih generacija na tržište rada i primjena europskih pravila o transparentnosti plaća pred poslodavce postavljaju nove izazove. Osim dostupnosti informacija o primanjima i jasnijih kriterija za određivanje plaća, sve se više govori o jednakim plaćama žena i muškaraca za jednak rad. Istodobno, pripadnici Generacije Z od poslodavaca očekuju odgovarajuća primanja, mogućnosti napredovanja, fleksibilnost i ravnotežu privatnog i poslovnog života.

Foto: PROMO

Kako pomiriti očekivanja mladih s potrebama poslodavaca i izgraditi pravednije radne odnose, tema je prvog panela konferencije. O tome će razgovarati državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, CPO Holcim Hrvatska Martina Slunjski, voditelj Ureda za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijera na Sveučilištu Algebra Bernays Domagoj Švigir te novinar RTL-a i predstavnik Generacije Z Ivan Milan.

Je li održivost uistinu dio poslovne strategije?

Drugi panel bavit će se pitanjem kako tvrtke u Hrvatskoj provode održive poslovne prakse i pretvaraju ih u konkretne rezultate. U fokusu će biti izvještavanje o utjecaju na okoliš i društvo, smanjenje negativnih posljedica poslovanja te razvoj odgovornih poslovnih modela. Poseban naglasak bit će na razlici između formalnog ispunjavanja obveza i stvarnih promjena koje održivost donosi poslovanju.

Sudjelovat će Ana Zorić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija, voditeljica održivosti Holcim Hrvatska Julija Škoro, članica Uprave i zamjenica predsjednika Uprave Jadrolinije Marija Zaputović Mavrinac te članica Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore Marina Tonžetić.

Foto: PROMO

Dok hrvatska obala privlači velik broj turista, kontinentalne destinacije traže načine kako dodatno iskoristiti svoje prirodne i kulturne posebnosti. Treći panel otvorit će pitanja razvoja održivih turističkih sadržaja, uloge turističkih zajednica u privlačenju gostiju, financiranja zelenih projekata i suradnje s lokalnim stanovništvom.

Razgovarat će se i o mogućnostima produljenja turističke sezone te pretvaranju potencijala kontinentalnih destinacija u konkretne rezultate. Među sudionicama panela bit će direktorica Turističke zajednice Otočac Viktorija Rogić, direktorica Turističke zajednice Kutine Ivana Grdić i direktorica Turističke zajednice Ivanić-Grada Ana Gašparović.

Susret stručnjaka iz javnog i privatnog sektora

Konferencija Zeleni horizonti okupit će predstavnike javnog i privatnog sektora te stručnjake iz različitih područja kako bi razmijenili iskustva, predstavili primjere dobre prakse i raspravljali o rješenjima za održiviju budućnost. Teme tržišta rada, poslovne odgovornosti i razvoja turizma povezuje zajedničko pitanje: kako ideje i obveze pretvoriti u promjene koje donose konkretne rezultate.

Foto: PROMO

Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvo turizma i sporta. Među sponzorima su Holcim Hrvatska, Jadrolinija, KONČAR D.D., Plodine, Janaf, Profi-Baukraft, Telemach te turističke zajednice Otočca, Kutine i Ivanić-Grada. Medijski pokrovitelj je Večernji list.

Više informacija o konferenciji dostupno je na službenoj stranici Zeleni horizonti.

