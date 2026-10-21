Konferencija Zeleni horizonti, koja će se 26. listopada održati u zagrebačkom hotelu The Westin, okupit će stručnjake iz javnog i privatnog sektora. Raspravljat će se o aktualnim izazovima koji oblikuju budućnost poslovanja i društva
Plaća je i dalje tabu tema: Treba li poslodavac otkriti iznos već u oglasu za posao?
Treba li plaća biti poslovna tajna ili informacija dostupna već u oglasu za posao? Kako osigurati jednaka primanja žena i muškaraca za jednak rad te odgovoriti na očekivanja Generacije Z, koja sve više ulazi na tržište rada? O tim će se pitanjima, ali i održivosti poslovanja te razvoju kontinentalnog turizma, raspravljati na konferenciji Zeleni horizonti koja će se 26. listopada održati u zagrebačkom hotelu The Westin.
Ulazak novih generacija na tržište rada i primjena europskih pravila o transparentnosti plaća pred poslodavce postavljaju nove izazove. Osim dostupnosti informacija o primanjima i jasnijih kriterija za određivanje plaća, sve se više govori o jednakim plaćama žena i muškaraca za jednak rad. Istodobno, pripadnici Generacije Z od poslodavaca očekuju odgovarajuća primanja, mogućnosti napredovanja, fleksibilnost i ravnotežu privatnog i poslovnog života.
Kako pomiriti očekivanja mladih s potrebama poslodavaca i izgraditi pravednije radne odnose, tema je prvog panela konferencije. O tome će razgovarati državni tajnik u Ministarstvu rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike Ivan Vidiš, CPO Holcim Hrvatska Martina Slunjski, voditelj Ureda za profesionalno usmjeravanje i razvoj karijera na Sveučilištu Algebra Bernays Domagoj Švigir te novinar RTL-a i predstavnik Generacije Z Ivan Milan.
Je li održivost uistinu dio poslovne strategije?
Drugi panel bavit će se pitanjem kako tvrtke u Hrvatskoj provode održive poslovne prakse i pretvaraju ih u konkretne rezultate. U fokusu će biti izvještavanje o utjecaju na okoliš i društvo, smanjenje negativnih posljedica poslovanja te razvoj odgovornih poslovnih modela. Poseban naglasak bit će na razlici između formalnog ispunjavanja obveza i stvarnih promjena koje održivost donosi poslovanju.
Sudjelovat će Ana Zorić, ovlaštena za obavljanje poslova ravnatelja Uprave za gospodarstvo i financijski sustav u Ministarstvu financija, voditeljica održivosti Holcim Hrvatska Julija Škoro, članica Uprave i zamjenica predsjednika Uprave Jadrolinije Marija Zaputović Mavrinac te članica Upravnog vijeća Hrvatske revizorske komore Marina Tonžetić.
Dok hrvatska obala privlači velik broj turista, kontinentalne destinacije traže načine kako dodatno iskoristiti svoje prirodne i kulturne posebnosti. Treći panel otvorit će pitanja razvoja održivih turističkih sadržaja, uloge turističkih zajednica u privlačenju gostiju, financiranja zelenih projekata i suradnje s lokalnim stanovništvom.
Razgovarat će se i o mogućnostima produljenja turističke sezone te pretvaranju potencijala kontinentalnih destinacija u konkretne rezultate. Među sudionicama panela bit će direktorica Turističke zajednice Otočac Viktorija Rogić, direktorica Turističke zajednice Kutine Ivana Grdić i direktorica Turističke zajednice Ivanić-Grada Ana Gašparović.
Susret stručnjaka iz javnog i privatnog sektora
Konferencija Zeleni horizonti okupit će predstavnike javnog i privatnog sektora te stručnjake iz različitih područja kako bi razmijenili iskustva, predstavili primjere dobre prakse i raspravljali o rješenjima za održiviju budućnost. Teme tržišta rada, poslovne odgovornosti i razvoja turizma povezuje zajedničko pitanje: kako ideje i obveze pretvoriti u promjene koje donose konkretne rezultate.
Pokrovitelji konferencije su Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, Ministarstvo zaštite okoliša i zelene tranzicije te Ministarstvo turizma i sporta. Među sponzorima su Holcim Hrvatska, Jadrolinija, KONČAR D.D., Plodine, Janaf, Profi-Baukraft, Telemach te turističke zajednice Otočca, Kutine i Ivanić-Grada. Medijski pokrovitelj je Večernji list.
Više informacija o konferenciji dostupno je na službenoj stranici Zeleni horizonti.
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