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ANKETA Kolika bi po vama trebala biti dostojanstvena plaća u Hrvatskoj?

Piše HINA,
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ANKETA Kolika bi po vama trebala biti dostojanstvena plaća u Hrvatskoj?
Kupnja u eurima | Foto: Igor Soban/PIXSELL
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Dostojanstven život je onaj u kojem nakon plaćanja stanarine, režija i hrane ostane prostora za druženje, odlazak u kino, godišnji odmor ili nešto ušteđevine

Dostojanstvena plaća, za život iznad "pukog preživljavanja", za 75 posto hrvatskih građana počinje od 2.000 eura, pokazala je anketa koju je u srijedu objavio portal MojPosao.

Dostojanstven život je onaj u kojem nakon plaćanja stanarine, režija i hrane ostane prostora za druženje, odlazak u kino, godišnji odmor ili nešto ušteđevine - život u kojem nepredviđeni trošak ne znači da ostatak mjeseca moramo provesti računajući svaki euro, navodi se u objavi.

Recite nam u anketi kolika bi po vama trebala biti prosječna plaća:

Prije dvije godine sudionici ankete su poručili da dostojanstvena plaća ne bi smjela biti manja od 1.500 eura, a s obzirom i na rast troškova života tvrtka Alma Career Croatia je novom anketom, u kojoj je sudjelovalo više od 500 građana, provjerila gdje tu granicu postavljaju danas.

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U Hrvatskoj minimalna plaća trenutačno iznosi oko 800 eura neto, no plaću manju od 1.000 eura nitko nije naveo kao dovoljnu za dostojanstven život. Nadalje, svega tri posto sudionika smatra da se s plaćom između 1.000 i 1.500 eura može živjeti dostojanstveno.

Približno svaka peta osoba, točnije 22 posto ispitanih, odabralo je raspon od 1.500 do 2.000 eura. "Za njih je 1.500 eura donja granica koja, uz inflaciju i rast životnih troškova, ostavlja mogućnost za život iznad pukog podmirivanja obveza. Sve ispod toga, smatraju, znači život 'iz mjeseca u mjesec'", napominje MojPosao. 

Najviše ispitanika, njih 50 posto, dostojanstvenu plaću smješta u raspon od 2.000 do 2.500 eura. Ipak, napominju da je i kod tog iznosa pitanje imaju li riješeno stambeno pitanje ili iz iste plaće svakog mjeseca moraju izdvojiti novac za najam ili kredit.

Nadalje, za svaku četvrtu osobu granica je još viša te smatraju da dostojanstven život u Hrvatskoj zahtijeva mjesečnu plaću od najmanje 2.500 eura.

U usporedbi s anketom iz 2024., promjena je vidljiva. Tada je najviše sudionika, njih 47 posto, odabralo raspon od 1.500 do 2.000 eura, dok je trećina birala iznose od 2.000 do 2.500 eura. Danas upravo taj viši raspon okuplja polovicu odgovora, navodi MojPosao.

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