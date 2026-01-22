Za ljubitelje mora i skrivenih uvala, private island hopping iz Zadra najljepši je način da spojite više otoka u jednom danu bez komplikacija oko logistike
Planirajte 'private island hopping' Zadar izlet bez stresa
ZadarWaterTaxi pojednostavljuje cijeli proces jer kombinira brzi gradski transfer žutim katamaranom s organizacijom daljnjih veza prema obližnjim otocima preko provjerenih turističkih brodica. Umjesto da brinete o polazištima, parkingu ili presjedanjima, fokus ostaje na opuštanju, kupanju i uživanju u mediteranskoj kuhinji.
Zašto ZadarWaterTaxi olakšava planiranje
Brza i udobna veza između Dražanica zaljeva (Borik/Diklo) i povijesnog centra Zadra omogućuje da na početnu točku izleta stignete točno i bez zastoja. Polasci se odvijaju učestalo od jutra do večeri, a katamaran za najviše 12 putnika pruža stabilnu i sigurnu vožnju. Cijena je 5 € za odrasle i 3 € za djecu, dok je za djecu do dvije godine prijevoz besplatan. Rezervacije je moguće napraviti online, a plaćanje karticama na brodu dodatno smanjuje brigu oko gotovine. Ovaj gradski morski “shuttle” idealan je uvod u dan na otocima jer izbjegavate prometne gužve i odmah ulazite u ritam mora.
Kako organizirati privatni izlet po otocima – korak po korak
- Definirajte želje i tempo
- Odaberite želite li brzi obilazak više lokacija ili opušteniji dan s duljim zadržavanjem na dvije do tri točke. Zabilježite aktivnosti poput kupanja, ronjenja s maskom, šetnje, ručka u konobi ili posjeta vidikovcima.
- Uskladite polazište i prvi transfer
- Iskoristite ZadarWaterTaxi za brz dolazak do dogovorenog ukrcajnog mjesta – primjerice Jazina, lučice Foše ili pumpe u uvali Jazine, odakle polazi većina izletničkih brodica. Time vam je početak izleta točan i bez stresa, a grupa ostaje na okupu.
- Povežite se s partnerskim turističkim brodicama
- Na zahtjev je moguće dogovoriti privatni transfer u jedno od mjesta na otoku Ugljanu s našim katamaranom. Ovakvi transferi su dostupni na upit i to samo do 9:00, a povratak između 16 i 17 sati. Cijena za ove transfere je 10 EUR po osobi (minimalno 5 osoba), povratna karta 18 EUR. Kukljica ili Ugljan cijena je 15 EUR, povratna 25 EUR.
- Potvrdite vremenski okvir i sigurnost
- Provjerite vremensku prognozu i vjetar. Posade partnera prate uvjete na moru i predlažu prilagodbe rute ako je potrebno, kako bi putovanje ostalo ugodno i sigurno.
- Pripremite se pametno
- Ponesite zaštitu od sunca, vodu, laganu odjeću i obuću za stijene. Ako planirate ronjenje s maskom, dogovorite opremu unaprijed ili provjerite dostupnost kod partnera.
Ideje za rute koje otkrivaju raznolikost zadarskog arhipelaga
- Ošljak i Ugljan u jednom danu
- Kratke plovidbe, slikovita mjesta i otočni šarm. Šetnja kroz Preko, kupanje na pješčanim plićacima i posjet otočiću Galevac (Školjić) stvaraju lagani, obiteljski tempo.
- Iž i Rava za autentičan doživljaj
- Mirne uvale, tradicionalne konobe i kristalno more. Idealno za one koji žele tišinu, duga kupanja i ručak uz obalu.
- Dugi otok – Sali i uvale oko Telašćice
- Za one koji žele više dramatičnosti krajolika: visoke stijene, vidikovci i prozirno more. Uz dobru organizaciju, rutu je moguće skratiti ili produžiti prema željama grupe.
Svaka ruta može se prilagoditi sezoni, plimi, vjetru i ritmu vaše ekipe. Prednost kombinacije usluge ZadarWaterTaxi i partnerskih brodica je u tome što se polazišta i povratci precizno usklađuju, pa se vrijeme maksimalno koristi na destinacijama, a ne u tranzitu.
Praktične informacije koje štede vrijeme
- Fleksibilni polasci: učestali ritam vožnji između Dražanica zaljeva i starog grada omogućuje precizno usklađivanje s polascima izletničkih brodica.
- Jednostavno plaćanje: kartice na brodu i online rezervacije smanjuju potrebu za gotovinom.
- Transparentne cijene: 5 € odrasli, 3 € djeca, do 2 godine besplatno za gradski transfer.
- Ugodnost na brodu: stabilan katamaran, siguran ukrcaj i dovoljno prostora za torbe, dječja kolica ili opremu za plažu.
- Fleksibilnost za grupe: moguće je dogovoriti cijeli brod za internu grupnu vožnju gradskim kanalom prije i nakon izleta po otocima.
Savjeti za potpuno opuštanje
- Krenite ranije kako biste izbjegli gužve na plažama i uhvatili mirno jutarnje more.
- Planirajte ručak unaprijed – rezervacije u popularnim konobama na otocima često su presudne u sezoni.
- Uskladite trajanje stajanja: bolje je vidjeti manje točaka temeljito nego žuriti između previše odredišta.
- Ponesite malu vodootpornu torbu za dokumente i telefon te lagani ručnik koji se brzo suši.
- Ostavite prostor za spontanost: neočekivana uvala ili lokalna preporuka često postanu vrhunac dana.
Bez obzira tražite li obiteljski izlet s djecom, romantični bijeg ili aktivan dan s prijateljima, kombinacija sigurnog i čestog gradskog transfera ZadarWaterTaxi usluge te prilagodljivih partnerskih brodica omogućuje da private island hopping Zadar izlet prođe glatko, uz maksimalno vrijeme provedeno na moru i otocima, a minimalno na logistici.
