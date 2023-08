Planirate posjetiti Špancirfest u Varaždinu? Evo kakve vas sve delicije i specijaliteti očekuju

Da se kraj ljeta već tradicionalno obilježava u Varaždinu, na uličnom festivalu Špancirfestu, to već sigurno dobro znate, a želite li na jednom mjestu uživati u različitim okusima, više ili manje poznatim, od tradicionalnih delicija do inovativnih okusa, gastro ponuda ovogodišnjeg jubilarnog Špancirfesta prava je avantura koju ne smijete propustiti.

Čak su tri velike festivalske gastro zone s bogatom ponudom; Carlsberg Food & Party zona, Vinski grad i Špancir Burger Festival. Tu je još desetak manjih street food kutaka, a treba spomenuti i odlične varaždinske restorane u povijesnoj jezgri, od restorana s Michelinovom preporukom do onog s vrhunskom ponudom tradicionalnih jela.

Da ne biste gubili vrijeme tražeći parkirna mjesta, Grad Varaždin i Turistička zajednica grada Varaždina osigurali su za posjetitelje Špancirfesta besplatno parkiranje na parkiralištu Auto Kluba Varteks u Biškupečkoj ulici, svakog dana tijekom Festivala od 17 sati. Od parkirališta do Trga slobode u centru Varaždina besplatno će goste do ponoći prevoziti 'buseki' javnog gradskog prijevoza.

Kako bismo vam barem malo olakšali istraživanje na ovogodišnjem, inače jubilarnom 25. Špancirfestu, ali vas i potaknuli na dolazak, iz bogate ponude izdvojili smo 8 gastro poslastica, koje vas očekuju na festivalu.

1. Slasni burgeri

Tridesetak vrsta slasnih burgera bit će na Špancir Burger Festivalu. Više od 30 vrsta smash, klasičnih i ostalih delicija čeka svoje obožavatelje. Ako vam se ne jede meso tu je Beg’s Plant Based koji će vas sigurno iznenaditi burgerima, meso nisu vidjeli ni u tragovima, ali okusi, e okusi su svjetski. Po prvi put u Varaždinu se predstavlja Mate Janković s Institutom za burgere, Ivan Pažanin sa Chefs burgers kao i Škartoc ljubavi, a ostale nove, no i već viđene burger majstore posjetite na Kapucinskom trgu.

2. Slatke i slane okruglice

Chufte powered by Tako Yaki - okruglice po svačijem guštu. Nije teško pogoditi da Chef Martino Zanelli Kovačić priprema prefine okruglice, jer ih i sam obožava. Strast je pretvorio u posao pa je već zamiješao puno inovativnih okusa. Moći ćete probati neke mesne, riblje ili npr. voćne i desertne okruglice. Vjerujemo, kad ih probate, da ćete željeti još, jer ljubav prema okruglicama traje od djetinjstva. Pronađite ih u Carlsberg Food & Party zoni u prekrasnom ambijentu Starog grada, gdje vas čekaju i brojna druga gastro iznenađenja kao što je ekipa Rollin Flocka s wokovima i wrapovima i restorani Zvonimir i Kajkuš s roštiljem.

3. Ferdinand knedle

Tko ih jednom proba ne zaboravlja ih tako lako, jer to nisu obične već 'THE knedle'. Ime su dobile po caru Ferdinandu koji ih je obožavao, a na izbor knedli na Španciru rekao bi samo 'Ovo je za moje carstvo'. Osjećajte se i vi kao car/ica i potražite njihov atraktivan foodtruck na Špancirfestu. Sigurno ćete ga primijetiti, no za svaki slučaj evo i male pomoći: smjestit će se na Franjevačkom trgu ispred palače Herzer.

4. Kuhaju i zvijezde Masterchefa

Gastro delicije by Masterchefove zvijezde. Zvijezde Masterchefa, Melkior Bašić i Damir Tomljanović spremaju gastro delicije u Vinskom gradu, a Melkior i u svom kutku na Špancir Burger Festivalu pa budite spremni na iznenađenja za 'prste polizat'. Kad oni uzmu kuhače u ruke, šire se najfiniji mirisi, kojima je nemoguće odoljeti.

5. American style hot dogovi i sendviči

Pronaći ćete ih na INA Fresh cornerima, u Gajevoj ulici i Food & Party zoni, a u ponudi će imati sočne hot dogove i sendviče za velike i male špancirere, koji vole jesti i šetati se, pripremljene od prvoklasnog mesa.

6. Vina i sirevi

U Vinskom gradu, smještenom ispred prekrasnog dvorca Stari grad u ponudi će biti više od 500 vrsta vina najpoznatijih vinara i sigurno će biti teško odabrati. A kad aromatične i zlaćane kapi sljubite s Vindijinim delikatesnim sirevima, bit će to prava gurmanska fantazija.

7. Voćni kornetići

Rashlađeni komadići voća u praktičnom kornetu savršena su kombinacija za klince i sve ljubitelje voća. Možete ih ponijeti sa sobom i špancirati, a ako stignete, svratite po još jedan na Kaufland Fresh Point u Šenoinoj ulici, gdje vas čeka besplatna doza svježine. Da, dobro ste pročitali, voćni kornetići bit će besplatni.

8. Bogata domaća ponuda

Domaće je domaće – za svakoga ponešto. Sve što ste dosad pročitali samo je dio raskošne gastro ponude ovogodišnjeg Špancirfesta, jer na svakom koraku očekuje vas puno neodoljivih mirisa popularnih varaždinskih klipiča, gibanica, langoša, domaćih kolača, sladoleda, palačinki i još puno toga. Bilo da ste ljubitelj tradicionalnih okusa ili avanturistički gurman, sigurni smo da ćete na Špancirfestu pronaći nešto po svom gastro guštu. Dobar tek!

Spremni za španciranje? I gastro uživanje? Vidimo se na Špancirfestu u Varaždinu, od 18. do 27. kolovoza. Više informacija pronađite na: www.spancirfest.com.