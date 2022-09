Plastične i staklene boce koje su povratne od 1. siječnja vrijedit će 7 centi; za 1 euro - puna vreća

Povratna ambalaža, plastične i staklene boce, najčešće od pića, koje imaju oznaku da se mogu vratiti u trgovinu, s prelaskom na euro od 1. siječnja 2023. vrijedit će 7 centi, što odgovara sadašnjoj vrijednosti - 50 lipa, kaže Ana Knežević, predsjednica Hrvatske udruge za zaštitu potrošača.

POGLEDAJTE VIDEO: Plastika sve više ugrožava naše živote

- Kako je riječ o iznimno malom iznosu, tako sada ne postoji obveza iskazivanja dvojnih cijena na samim bocama. Naime, zakon je propisao 30-ak izuzetaka od te obaveze jer su iznosi vrlo mali, pa su boce među njima, pojašnjava Knežević. No, bez obzira na to, one koje skupimo prije zamjene valute, sa starom oznakom, moći će se mijenjati i nakon što pređemo na euro.

- S obzirom da će vam za 1 euro, ili danas oko 7,5 kuna, i dalje trebati puna vreća plastičnih boca, odnosno 15 komada, ljudima koji tako popravljaju kućni budžet ništa se bitno neće promijeniti, kaže Knežević.

Najčitaniji članci