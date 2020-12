Platila frizuru čak 315 kuna, a kao da su je zubima ošišali

Mlada žena jedva je dočekala da se nakon lock downa otvore frizerski saloni kako bi se ošišala, no to se pokazalo kao katastrofa, pokazuju post i fotografija koju je objavila na internetu

<p>Mnoge žene uspjele su unakaziti šiške ili krivo podrezati kosu sa strane, dok su tijekom lockdowna uslijed pandemije korona virusa bili zatvoreni frizerski saloni, tako da su jedva dočekale njihovo otvaranje. S druge strane, veliki je broj i onih koje se nisu usudile prčkati oko frizure same, već su čekale otvaranje salona, kose uporno skupljene u rep. </p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Evo kako izgleda dolazak frizeru u vrijeme korona virusa </p><p>No što ako, nakon silne radosti što ćete se napokon riješiti ispucalih vrhova i repova, doživite da vas frizer - uništi?!</p><p>Jedna je žena na Redditu objavila fotografiju katastrofalnog šišanja. </p><p>- Platila sam 50 dolara (oko 315 kuna) za ovo užasno šišanje! - napisala je u objavi, koja je ubrzo postala viralna i dobila preko tisuću komentara. Među njima je bilo i nekih koji su komentirali da je ošišana kao da joj je netko zubima odgrizao vrhove kose, prenosi <a href="https://www.thesun.co.uk/fabulous/13337230/woman-haircut-disaster-cut-teeth-40/">The Sun.</a> </p><p>- O, moj Bože! Ako se požalite unutar 24 sata, svaki stilist će vam to popraviti ili vratiti novac - napisala je jedna žena u komentaru. Bilo je i onih koji su se našalili, pa kažu kako je to primjer što se dogodi ako zaspite na zabavi s puno alkohola. Još jedan komentator se našalio napisavši kako je ošišana 'na zdjelu', ali je netko pritom koristio tri različite zdjele. </p><p>Neki kažu kako očito nije bi bila kod frizera, dok su joj neki sugerirali da ode kod drugog koji će joj popraviti nered na glavi. </p>