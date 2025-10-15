Obavijesti

Lifestyle

Komentari 1
TO SAMO HRVATI MOGU PLUS+

Plavi rak došao uništiti Jadran, a završio kao delicija: 'Od njega radim namaz, svi žele repete'

Piše Zrinka Medak Radić,
Čitanje članka: 5 min
Plavi rak došao uništiti Jadran, a završio kao delicija: 'Od njega radim namaz, svi žele repete'
Foto: Pixsell/Instagram

Invazivni plavi rak u Jadran je došao iz Amerike, a nekontroliranim širenjem uništava sve domaće vrste. Ipak, njegovo ukusno i skupo meso moglo bi biti dobar poticaj za što veći izlov i uvrštavanje u jelovnike

Invazivna vrsta plavi rak zagospodario je ušćem Neretve i južnim Jadranom, a sve se više širi i prema Istri. Na svom putu uništava druge rakove, školjke i ribe, stoga je preporuka struke da ga se što više izlovljava, kako bi se situacija koliko toliko držala pod kontrolom. A idealan povod za njegov izlov je ukusno i skupocjeno meso koje krije ispod tvrde ljušture. Iskustva u čišćenju plavog raka, kao i njegovoj primjeni u gastronomiji, odavno već ima poznati hrvatski chef Christian Misirača.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
Rang lista najmanje i najviše ljubomornih znakova Zodijaka
TKO JE NAJDRAMATIČNIJI?

Rang lista najmanje i najviše ljubomornih znakova Zodijaka

Neki horoskopski znakovi mogu biti jako posesivni i ljubomorni kada im partneri ne daju pažnju ili daju više ljubavi nekom drugom. Također, mogu osjećati zavist prema tuđim uspjesima
Najbolji prijatelji po horoskopu: Bik i Djevica, Škorpion i Riba...
KAKVA SU VAŠA ISKUSTVA?

Najbolji prijatelji po horoskopu: Bik i Djevica, Škorpion i Riba...

Astrolozi su prema karakternim osobinama svih znakova Zodijaka zaključili koji si znakovi najbolje odgovaraju kao prijatelji. Recite nam u komentarima, prema vašem iskustvu, jesu li pogodili
Prvi znakovi: Evo kako se svaki znak Zodijaka počne ponašati kada postane nesretan u vezi
PROMJENE KOJE PUNO GOVORE

Prvi znakovi: Evo kako se svaki znak Zodijaka počne ponašati kada postane nesretan u vezi

Kada postanu nesretni u vezi ili počnu sumnjati u ljubav partnera horoskopski znakovi svojim ponašanjem, svjesno ili nesvjesno, odaju da nešto nije kako treba

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025