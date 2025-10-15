Plavi rak došao uništiti Jadran, a završio kao delicija: 'Od njega radim namaz, svi žele repete'

Invazivna vrsta plavi rak zagospodario je ušćem Neretve i južnim Jadranom, a sve se više širi i prema Istri. Na svom putu uništava druge rakove, školjke i ribe, stoga je preporuka struke da ga se što više izlovljava, kako bi se situacija koliko toliko držala pod kontrolom. A idealan povod za njegov izlov je ukusno i skupocjeno meso koje krije ispod tvrde ljušture. Iskustva u čišćenju plavog raka, kao i njegovoj primjeni u gastronomiji, odavno već ima poznati hrvatski chef Christian Misirača.

