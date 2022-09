'Plavuša s Harvarda' u pravom životu: Nakon otkaza 'jer se ne uklapa' otvorila ružičastu firmu

Šef me otpustio s mog prvog odvjetničkog posla jer se nisam 'uklopila' u konzervativnu kulturu i jer sam odbila skuhati mu kavu. Pa sam osnovala vlastitu tvrtku u kojoj nosimo što god želimo i dovela svog bivšeg šefa do bankrota, objasnila je odvjetnica Kathleen Martinez iz Teksasa.

Mnogi će se složiti da je Plavuša s Harvarda (Legally Blonde) jedna od boljih komedija u posljednjih nekoliko desetljeća. Ima sve komponente: komediju, romansu, dramu, održavanje trajne, slatkog malog psa i, naravno, savjete za zavođenje.

Pa, imigracijska odvjetnica Kathleen Martinez iz Teksasa, prava živuća plavuša s Harvarda, izaziva buru na TikToku, baš poput Elle Woods u filmu, a ljudi su opsjednuti njezinim karakterom i stilom, kao i osnažujućim porukama koje svojim potezima šalje drugim ženama.

Jedan od njezinih najpopularnijih videa zove se 'Dan u životu odvjetnika: Elle Woods u stvarnom životu' koji je oduševio mnoge korisnike TikTok-a. Pogledan je više od 4 milijuna puta, a u njemu odvjetnica Martinez vodi gledatelje kroz dan svog bajkovitog i ružičastog života.

Vidimo je kako radi frizuru, provjerava e-mail, bira svoje najružičastije odijelo za sud i dodaje neke nove umjetnine inspirirane filmom Plavuša s Harvarda u svoj ured.

Kathleen je zapravo otvorila svoju vlastitu odvjetničku tvrtku koju vode žene nakon što ju je bivši šef otpustio, a njezin uspjeh u suočavanju sa seksizmom je inspirirao mnoge da se i oni sukobe s tim problemom u svom životu.

Uz objavljeni video napisala je: 'Šef me otpustio s mog prvog odvjetničkog posla jer se nisam 'uklopila' u konzervativnu kulturu i jer sam mu odbila skuhati kavu. Pa sam osnovala vlastitu tvrtku, u kojoj nosimo što god želimo i uz to sam dovela svog bivšeg šefa do bankrota.'

- Najbolji dio? Nedavno se prijavio za posao u mojoj firmi. Rekla sam mu da nam treba pomoć pri kuhanju kave djevojkama - rekla je.

A u drugom videu je podijelila kako je izgledala zabava na temu 'Plavuše s Harvarda' koju je priredila za svoje zaposlenike. Sve je bilo ružičasto - cvijeće, pića i jelovnici...

Kathleen je rekla za BuzzFeed da je osnivanje vlastite tvrtke bilo doista moćno iskustvo i da joj puno znači što može potaknuti i druge žene da se bore za sebe.

- Nisam očekivala da ću imati tako velik utjecaj na druge žene. Imali smo tisuće odvjetnica i pravnih stručnjakinja koje su se prijavile za rad u našoj tvrtki. One su također imale probleme s rodnom diskriminacijom na radnom mjestu i žele prigrliti svoju ženstvenost i baviti se pravom istovremeno - objasnila je.

Ispričala je i kako joj nije uvijek bilo ugodno oblačiti se u svom upečatljivom stilu za posao zbog vrste kritika kojima su žene često podložne isključivo na temelju fizičkog izgleda.

- Oduvijek sam se ovako odijevala, međutim, potisnula sam svoj osobni stil kao mlada studentica prava i odvjetnica. Tek drugu godinu nakon što sam počela raditi kao odvjetnica sam se prestala zamarati tuđim mišljenjima i kritikom - izjavila je.

Kathleen također ima poruku koju želi podijeliti s drugim ženama koje se suočavaju sa seksizmom na poslu.

- Ima mjesta za tebe. Ako tvoj poslodavac ne može shvatiti da žene mogu biti i pametne i ženstvene, oni nisu vrijedni vašeg vremena ni napornog rada. Kao i mnoge žene prije mene, morala sam osnovati vlastitu tvrtku kako bih mogla biti i jedno i drugo, ali ne žalim zbog toga ni najmanje - kaže ona.

