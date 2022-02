Play-Doh je izvorno bio sredstvo za čišćenje tapeta. Kad su ljudi palili ugljen kako bi zagrijali svoje domove, očistili su čađu tako što su valjali plastelin po zidovima. No, poboljšane metode grijanja i vinil tapete uklonile su potrebu za ovim plastelinom, pa su ga rebrendirali i počeli ga prodavati kao igračku.

Natpis na sredstvu za čišćenje tapeti glasio je Kutol. Tvrtka koja ga je proizvodila je osnovana 1912. u Cincinnatiju u Americi, a primarni proizvod bila je mekana, savitljiva smjesa koja se koristi za brisanje čađe s tapeta. No, kako je bila sve manje tražena, budućnost tvrtke nije izgledala svijetlo. Srećom, šogorica jednog od ravnatelja tvrtke imala je ideju: neka se djeca igraju s njom.

Kutol Products je početkom 20. stoljeća postao najveći proizvođač sredstava za čišćenje tapeta na svijetu. No, sudbina se ipak počela mijenjati 1950-ih. S prijelazom grijanja na čistu naftu, plin i struju, taloženje čađe na tapetama više nije bio problem u mnogim kućanstvima.

Joseph McVicker pokušavao je preokrenuti posrnulu tvrtku kada je njegova šogorica pročitala članak o tome kako se sredstvo za čišćenje tapeta može koristiti za modeliranje. Snaha Kay Zufall, učiteljica u vrtiću, testirala je netoksični materijal s djecom, koja su ga voljela oblikovati u razne oblike. Rekla je McVickeru o svom otkriću i čak predložila novo ime: Play-Doh.

- To je priča o tehnološkoj zastarjelosti sa sretnim završetkom. Nasreću, šogorica je shvatila da je taj proizvod bolja igračka nego sredstvo za čišćenje. I to je preokrenulo bogatstvo tvrtke - kaže Christopher Bensch, potpredsjednik kolekcija u Strong National Museum of Play u Rochesteru u New Yorku.

Naravno, danas je Play-Doh Modeling Compound fenomen. Sada u vlasništvu Hasbroa, ovaj slučajni izum prerastao je u svjetsku franšizu koja djeci pruža kreativnost i zabavu. Prema časopisu Fortune, Play-Doh je prodao više od 3 milijarde limenki od 1956. godine, otkad je prestao biti sredstvo za čišćenje.

- Urbana legenda kaže da ako uzmete sav Play-Doh koji je nastao od 1956. do danas, možete napraviti zmiju koja bi se omotala oko svijeta 300 puta - piše Hasbro na Play-Doh stranici.

Iz tvrtke Hasbro kažu da se smjesa ovog plastelina sastoji od mješavine vode, soli i brašna, dok njegov patent u Sjedinjenim Državama iz 2004. pokazuje da se sastoji od vode, veziva na bazi škroba, inhibitora retrogradacije, soli, maziva, surfaktanta, konzervansa, učvršćivača, humektanta, mirisa i boje.

Play-Doh je prvotno bio dostupan u bijeloj boji 1956. godine, ali se ubrzo proširio na osnovne boje crvenu, plavu i žutu. Sada se prodaje u mnoštvu nijansi, uključujući Rose Red, Purple Paradise, Garden Green i Blue Lagoon, a linija Putty uključuje metalik i svjetlucave nijanse. Recept je s vremenom prošao kroz manje izmjene. U jednom trenutku je količina soli bila smanjena kako se proizvod ne bi tako brzo osušio. No, uglavnom je smjesa ostala ista.

Prema Benschovim riječima, Zufall je zaista majka ove igračke. Za djecu u vrtiću u kojem je radila je tražila prikladnu alternativu glini za modeliranje, koja nije neuredna i teška za rad. Pročitala je članak o korištenju sredstva za čišćenje tapeta za izradu blagdanskih ukrasa i pomislila je da bi to moglo poslužiti.

Zufall je potom svoje otkriće odnijela McVickeru, koji je osnovao podružnicu Rainbow Crafts Company. Svoj stari proizvod počeo je plasirati pod novim imenom, koje su predložili Zufall i njezin suprug Robert, piše Smithsonian Magazine.