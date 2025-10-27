Kad se ljubav dijeli, ona samo raste, to su pokazali mladenci Ivana i Alen. Uplovili su u bračne vode, a svoj poseban dan odlučili su obilježiti i plemenitim činom
Plemeniti čin ove je mladence pretvorio u inspiraciju za sve: 'To je naš najsretniji trenutak'
Umjesto da svatove obraduju klasičnim darovima i zahvalnicama, u ime svojih gostiju odlučili su donirati novac za tople obroke djeci diljem svijeta.
Na taj način pokazali su da prava sreća i radost ne leže u materijalnom, nego u suosjećanju i darivanju.
Na zahvalnici njihovih svatova stoji poruka koja je ganula mnoge:“Novi život započinjemo dobrim djelima. U znak zahvale, u Vaše ime osigurali smo godišnje školske obroke za djecu iz najsiromašnijih zajednica svijeta.”
U vrijeme kada se vjenčanja često povezuju s raskošnim slavljima i skupim poklonima, njihov čin podsjeća da i mali gestovi mogu imati veliki i trajan učinak.
- To je bio naš najsretniji trenutak u životu. Htjeli smo da onda, pošto mi imamo tu sreću, da je to naša sreća, da nekoj drugoj djeci možda je najveća sreća ili najsretniji trenutak topli obrok u danu. I onda smo mislili da je to neki plemeniti čin koji bi mogli napravit, a da je drugačiji od drugih - objasnio je Alen za Net.hr.
Na taj način mladenci su osigurali godišnje školske obroke djeci iz najsiromašnijih zajednica svijeta, pokazujući kako male geste mogu imati veliku vrijednost.
- Sve te nekako zahvalnice mi ponesemo doma, pa se to negdje zagubi. A ovo je neki komadić papira s nekom lijepom porukom, a u biti ima puno dublju svrhu - dodala je Ivana.
Njihov čin dokazuje da ljubav ne znači samo trenutke pred oltarom, nego i suosjećanje, empatiju i želju da svijet učinimo barem malo boljim mjestom.
