Plesni centar Osmijeh najavio plesnu predstavu 'PARALEL'

Plesni centar Osmijeh, jedan od najuspješnijih plesnih centara u Hrvatskoj već gotovo dvadeset godina aktivno razvija kreativnost, plesno stvaralaštvo i edukaciju djece, mladih i odraslih. Osnivač i umjetnički voditelj je Ivana Mavrin, profesorica psihologije, koreograf, plesni pedagog.

Plesni centar Osmijeh svake godine organizira po nekoliko plesnih produkcija u zagrebačkim kazalištima te nastupa na raznim plesnim festivalima: Treps, Dani Silvije Hercigonje, Cest is the best, Požeški plesokaz, Budućnost u nama i slično. Također, veoma su aktivni u humanitarnim produkcijama: RTL pomaže djeci, Budi mi prijatelj, Pomozimo Nikoli i mnogim drugima. Ovaj iznimno uspješni plesni centar može se pohvaliti aktivnim sudjelovanjima na brojnim državnim i međunarodnim natjecanjima.

Tako su se nedavno vratili s Međunarodnog plesnog natjecanja u Mađarskoj gdje su u konkurenciji od preko 4000 plesača, 500 koreografija i 5 država osvojili 1. mjesto u show dancu, 1. mjesto u jazzu, 1. i 4. mjesto u open kategoriji te specijalnu nagradu za najkreativniju koreografiju na cijelom natjecanju.

U tijeku su završne pripreme za veliki plesni spektakl u izvedbi trideset starijih plesača i plesačica koji su uključeni u profesionalni plesni program Black Angels Plesnog studija Osmijeh osmišljenog za plesače iznad 15 godina.

Režija je povjerena prvaku Baleta Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu kojem je ovo prvi put da radi i režiju i glazbu za predstavu zajedno. Predstava „Paralel“ premijerno će se prikazati u nedjelju 22.4.2018. u Kulturnom centru Travno s početkom u 19 sati.

Riječ je o modernoj priči koja prikazuje razgovor umjetnice s vlastitom svijesti i podsvijesti kroz apstraktne slike. Paralelni svijet slika naše podsvijesti ravnopravni je dio naše stvarnosti...

INFO O PREDSTAVI

„PARALEL“ / nedjelja, 22.04.2018. / 19 h / KUC TRAVNO – Božidara Magovca 17

Režija: George Stanciu

Koreografi: George Stanciu i Ivana Mavrin

Izvođači: Plesni centar Osmijeh i Ansambl Black Angels

Cijena ulaznice: 40 kn (rezervacije na 098/260-986)

Plesni centar Osmijeh od plesnih stilova i tehnika za djecu i mlade mogu nudi: Jazz dance, Hip hop, Break dance, Ritmiku i balet, Kreativni ples, Theatre jazz, MTV dance, Jazz funk, Contemporary jazz, Plesnu tehniku i sudjelovanje na Vikend radionicama domaćih i stranih poznatih plesača, pedagoga, koreografa i glumaca.

Njihovi programi obuhvaćaju puno više od samih koreografija i plesnih tehnika. Osim plesno-umjetničkog obuhvaćaju i kreativni pedagoško-psihološki program koji je vrlo bitan kod razvoja djece i mladih. Tako da osim što polaznike upoznaju s plesnom umjetnošću i plesnim tehnikama, pomažu im da razviju pozitivnu sliku o sebi, stvaraju povjerenje u grupu, razvijaju kooperativnost, pronađu svoju individualnost i da se znaju na socijalno prihvatljiv način nositi sa raznim životnim problemima.

Također je jedan od glavnih ciljeva ovog uspješnog plesnog centra prevencija neprihvatljivih oblika ponašanja i razvijanje psihofizičkih sposobnosti kao što su pažnja, percepcija, emocije, mišljenje i motorika.