Pletenje je opet hit: Skraćuje vrijeme i odlično rješava stres

Rad s pletivom smiruje ljude i opušta ih u stresnim trenucima poput ovih koje proživljavamo, a pandemija je potaknula novi uzlet tog hobija. S pletenjem se zaboravlja budućnost i prošlost...

<p>Ako u internetsku tražilicu upišete pletenje i pandemija na engleskom jeziku, dobit ćete oko 23 milijuna rezultata. Ako pak napišete pletenje i Covid, izbacit će oko 266 milijuna opcija, piše <a href="https://www.nytimes.com/2020/11/02/well/family/pandemic-knitting-election-stress.html">NY Times</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Peka Zelić u 20 dana isplete torbicu</p><p>Tražilice će vam ponuditi priče o tome kako je pandemija pokrenula globalni trend pletenja, a ovaj je hobi postao odlična aktivnost tijekom krize. Svjedočanstva o tome kako im je pletenje pomoglo odnose se i na teške životne situacije, kao što je to slučaj s Ann Hood koja je objasnila kako joj je taj hobi pomogao nakon iznenadne smrti njezine kćeri. Novinarka <strong>Perri Klass</strong> kaže kako je trebala govoriti na skupu zaljubljenika u pletenje u Windsoru u Connecticutu, a pozvali su je jer je puno pisala o pletenju i i njegovom utjecaju na medicinu.</p><p>Grupa hobista pridružila se skupu video pozivom, a mnogi su se uključili javljanjem od kuće. U Zoomu su svi prikazali različite projekte u nastanku, a zatim su razgovarali o pletenju, pisanju i istraživanjima o pletenju i drugim hobijima te njihovom utjecaju na zdravlje i stres te utjecaju na zdravlje mozga i pojavu demencije.</p><p>- Žene na skupu kazale su kako su pandemiju provele u pletenju, a jedna sudionica ispričala je da se uopće nije bavila pletenjem do pandemije. No jedne večeri je nestalo struje pa je isplela kapu i to je pokrenulo lavinu. Od tog trenutka isplela je mnogo predmeta i sve ih je darovala u humanitarne svrhe. Također, još jedna sudionica ispričala je kako je plela opremu za novorođenu nećakinju. Kazala je da nije sigurna kad će se susresti, no to joj je pomoglo da ima dojam kako se povezuje s malenom - kaže Klass pojašnjavajući kako je u gotovo zaboravljenom hobiju još jedna sudionica pronašla novi smisao pa je tako završila sve neispletene veste koje je čuvala.</p><p>- Pletenje me smješta u pravi trenutak. Kao netko tko nije uspio ni s jednim pokušajem meditacije, pletenje me smiruje u stvarnom i metaforičkom smislu. Ruke mi se pomiču i ja sam svjesna njihova rada. Pletivo mi se provlači kroz prste, oko prstiju, i svjesna sam napetosti niti, ali i metaforičke napetosti - piše Klass.</p><p>- Ipak, u ovom trenutku pandemije, pletivo pod mojim prstima i projekt koji nastaje od mojih igala spaja me i s prošlošću daleko od ove užasne godine te me približava članovima obitelji koji su daleko. Radila sam s osobito lijepim pletivom žute vune koje sam kupila prije točno godinu dana dok sam sudjelovala na skupu pedijatara u New Orleansu. Od te sam vune počela raditi šal za moju kćer prošlog prosinca dok smo autom putovali iz New Yorka do New Hampshirea - nastavlja Klass pojašnjavajući kako se sa svakim novim redom pletiva prisjećala izgubljenog svijeta.</p><p>Prisjetila se velikih sastanaka, putovanja u nove gradove noseći sa sobom preporuke za najbolje restorane i odvajajući sat vremena kako bi posjetila lokalne trgovine s vunom. Prisjetila se obiteljskih putovanja autom. Taj je šal započela sa 30 očica, no njezina kći je željela duži i tanji šal pa je sve rasparala i započela s 24 očice.</p><p>- Dok sam prolazila red po red, pomislila sam kako sam taj šal već mogla dovršiti i započeti novi projekt. A potom sam shvatila da se tako brinem o sebi. Skačem s nečeg što me tješi i daje mi mali dojam uspjeha prema boljem pristupu sebi - pojasnila je.</p><p>Kaže kako je tijekom sastanka s istomišljenicima na Zoomu razgovarala o tome tko ju je naučio plesti i zašto je to važno. Pitala ih je čini li im se da pletenje ponekad preskoči generaciju, a mnogi su se složili.</p><p>- Moj majka nikad nije plela, a plesti me naučila očeva majka, baka Mimi koja se rodila u Londonu i preselila u Lower East Side tijekom 1920. godine. Ondje je njezin židovski cockney naglasak bio beskoristan, pa je morala naučiti jidiš kako bi mogla kupovati, družiti se i živjeti. To vam govorim da objasnim kako me naučila kontinentalnom tipu pletenja, radije nego engleskom. Zahvaljujući njoj, uzimam pletivo desnom rukom, a ne motam ga. Ona je od mene napravila pletačicu kakva sam danas - prisjetila se.</p><p>Kaže kako pletenje ne smije propustiti ovu generaciju.</p><p>- Ako poznajete užitak pletenja, vrijeme je da znanje prenesete dalje, a na YouTubeu imate alate u obliku uputa koji odgovaraju svim generacijama. Za englesko pletivo možete naučiti kako isplesti šal, a Ryan objašnjava kako plesti na zabavan način za kontinentalni tip pletiva - kaže ona.</p><p><strong>Rachel Schuster</strong>, vlasnica Ewe and You, govorila je udaljenim okupljanjima kao osjećaju zajedništva koje smo nekad imali u grupnim aktivnostima. Mnogi njezini klijenti pletu i daruju rad humanitarnim organizacijama.</p><p>- Samo pletite, radite, a kad se osjećate tužno, jednostavno nastavite. Zadovoljstvo je ogromno - kaže Schuster.</p><p>- Moram biti usredotočena na trenutak, no treba mi budućnost i prošlost. Svakog dana napravim nekoliko novih redaka šala za moju kćer, a imam još jedno klupko vune iz New Orleansa pa ću napraviti šal za sina. Osjećat ću pletivo pod prstima i to će mi omogućiti da se usredotočim na trenutak, a istovremeno će me povezati s prošlošću, ljudima koje najviše volim i omogućiti mi putovanje koru svijet koji opet želim vidjeti. Želim to zadovoljstvo, zaključila je Klass.</p><p> </p>