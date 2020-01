Plinovi iz sale utječu na začeće kirurginja i teškoće u trudnoći

Novo istraživanje vezano za žensko zdravlje kaže kako su kirurginje suočene s većim rizikom od neplodnosti i komplikacija u trudnoći od drugih žena - jer su često izložene zračenjima i otrovnom 'kirurškom dimu'. Riječ je o dimu odbojnog mirisa koji nastaje termičkim uništavanjem tkiva laserima ili elektrokirurškim uređajima, a pokazalo se da sadrži toksične plinove

Liječnici iz Mayo klinike kažu kako tijekom operacije kirurzi potencijalno udišu i do 25 otrovnih kemikalija, od kojih mnoge mogu kod žena povećati rizik od neplodnosti ili uzrokovati probleme poput male porođajne težine djeteta i prijevremenog porođaja.

Tim iz Mayo klinike naglašava kako se ženama u kirurgiji nikako ne sugerira da mijenjaju zanimanje, već da su bolnice te koje moraju za njih poduzeti mjere zaštite - poput npr. uvođenja boljih ventilacijskih sustava.

Inače, U SAD-u žene čine skoro 21 posto kirurga, što je značajan porast u odnosu na prije deset godina kad ih je bilo 13,6 posto. Isto tako povisila se i dobna granica za rađanje - pa su prvorotkinje svugdje u svijetu starije nego su bile prije desetak godina - a žene koje rade ovaj teški posao se na dijete odluče i kasnije od drugih.

To pokazuje i istraživanje iz 2012. koje kaže da je prosječna dob u kojoj su kirurginje zatrudnjele bila 33 godine, dok je za opću populaciju to bila dob od 26. Odgađanje rađanja i stresan posao sami po sebi vode do povećanog rizika za neplodnost ili kompliciranu trudnoću, a kirurginje se uz to suočavaju i s opasnostima na radu.

Tako prema spomenutom istraživanju Mayo klinike iz 2012. one gotovo triput teže ostanu trudne od žena zaposlenih u drugim profesijama.

Njihova veća izloženost zračenju, kako piše Daily Mail, može povećati rizik od umiranja fetusa u maternici, ograničiti rast fetusa tijekom trudnoće, uzrokovati neke urođene mane, mikrocefaliju i kognitivne probleme, kao i povećati rizik za rak. Da bi se ti rizici smanjili, tim liječnika iz Klinike Mayo preporučuje bolju zaštitu na radu za liječnice, kao i ograničavanje izloženosti zračenju tijekom trudnoće.

