Plitvice spuštaju cijenu sljedeći mjesec: Za odrasle već za 50 kn

NP Plitvička jezera su se uključila u akciju 'Tjedan odmora vrijedan' i u razdoblju od 16. do 25. listopada 2020. spustila cijenu na 50 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu

<p>'Tjedan odmora vrijedan' je akcija Ministarstva turizma i sporta i Hrvatske turističke zajednice u razdoblju od 16. do 25. listopada 2020. godine. Cilj akcije je poticanje domaćih putovanja te podizanje razine turističke aktivnosti u razdoblju izvan ljetnih mjeseci.</p><p>Kroz ovu akciju omogućit će se građanima Hrvatske i svima zainteresiranima da posjete i upoznaju različite dijelove Hrvatske po 50 posto nižim cijenama na brojne turističke usluge, od smještaja, prijevoza, znamenitosti pa sve do ugostiteljskih usluga i različitih doživljaja.</p><p>NP Plitvička jezera su se uključila u akciju i tijekom tog razdoblja će spustiti cijenu ulaznice na 50 kuna za odrasle i 20 kuna za djecu, dok je redovna cijena tijekom listopada za posjet Plitvicama 180 kuna za odrasle, a za djecu 50 kuna.</p><p>Broj posjetitelja bit će ograničen zbog epidemioloških mjera. Ako želite posjetiti naš najstariji i najveći nacionalni park požurite po svoje ulaznice jer već je sad dosta karata za to razdoblje prodano.</p><p>Osim ulaznica NP Plitvička jezera pripremio je promo ponudu i za druge usluge, a sve to možete pogledati na <a href="https://np-plitvicka-jezera.hr/tjedan-odmora-vrijedan-2020/.">službenoj stranici parka</a>.</p><p> </p>