Nakon što je sudjelovala u liječenju tisuće ljudi oboljelih od Covid-19 nakon eksplozije pandemije te bolesti u ožujku prošle godine, dr. Brittany Bankhead-Kendall, docentica na Zdravstvenom centru sveučilišta Texas Tech, izjavila je da rendgenske snimke pluća pušača ukazuju na oštećenja, dok su pluća pacijenata koji su se borili s korona virusom na slikama gotovo potpuno bijela - što ukazuje na intenzivne ožiljke i na to da se većina pacijenata bori s nedostatkom zraka.

- Ne znam tko to treba čuti, ali 'post-Covid' pluća izgledaju gore od bilo koje vrste užasnih pušačkih pluća koja smo ikad vidjeli - objavila je dr. Bankhead-Kendall na Twitteru 4. siječnja. Štoviše, ta pluća se dodatno urušavaju, a otežano disanje traje i traje dugo nakon bolesti, dodaje Brittany Bankhead-Kendall, koja radi kao kirurginja

Bankhead-Kendall dodaje kako se puno zdravstvenih stručnjaka koncentrira na stope smrtnosti, a malo je onih koji se bave dugoročnim posljedicama koje Covid-19 ostavlja na oboljelima.

- Svi su toliko zabrinuti zbog smrtnosti i to je strašno. Ali, ovo će biti veliki problem kod svih koji su bili pozitivni na koronu - kaže. Koronavirus često dovodi do komplikacija, među kojima je upala pluća. Kako se zračne vrećice pune tekućinom, nisu u mogućnosti unijeti toliko kisika, što dovodi do simptoma kao što su kašalj i otežano disanje.

Studije su također otkrile oštećenje epitelnih stanica, koje prekrivaju respiratorne prolaze od nosa do pluća pacijenata s koronavirusom.

Kirurginja upozorava da je svaki pacijent sa simptomima korona virusa kojeg je liječila imao promjene na plućima, no čak i kod onih koji nisu imali simptoma, oko 70 do 80 posto pacijenata imalo je promjene na plućima, kaže.

- Ima ljudi koji kažu: 'Dobro sam, nemam nikakvih problema', a kad im pogledate RTG grudnog koša, imaju jako lošu sliku pluća - kaže liječnica koja je medijima pokazala tri rendgenske snimke: Jednu zdravog pacijenta, jednu snimku pluća pušača i jednu snimku pacijenta koji je prebolio Covid-19.

RTG snimka zdravog pacijenta pokazuje veliku količinu crnog prostora, što znači da je osoba u stanju udisati veliku količinu zraka. S druge strane, RTG pušača pokazuje bijele crte i maglovite mrlje, što ukazuje na upalu i oštećenje zidova pluća ili zračnih vrećica. Za usporedbu, rendgen pluća osobe koja je preboljela Covid-19 potpuno je bijel, kao da se nad njih nadvio bijeli oblak.

Takve promjene obično ukazuju na to da su pluća puna tekućine, bakterija ili stanica imunološkog sustava. To također znači da pacijent nije u mogućnosti unositi dovoljno kisika, kako bi to bilo moguće da su pluća zdrava.

- Pluća ili su prepuna bijelih gustih mrlja, ili se cijela pluća pretvore u bijeli oblak. Ako sad i ne osjećate probleme, RTG snimka pokazuje da biste ih s vremenom mogli imati - kaže Bankhead-Kendall za CBS DFW. Neki su pacijenti, dodaje, završili s trajnim oštećenjima pluća ili ožiljcima, ali nije jasno vrijedi li to za sve pacijente, prenosi Daily Mail.

Stručnjaci za javno zdravstvo kažu ako nakon oporavka od Covid-19 i dalje osjećate probleme s disanjem, važno je odmah kontaktirati svog liječnika primarne zdravstvene zaštite, koji će procijeniti treba li otići stručnjaku, a njihove procjene ipak nisu previše crne.

Dr. Sanja Popović Grle: Važne vježbe disanja, prehrana i psihološka podrška

- I moje iskustvo pokazuje da čak 80 posto pacijenata koji su preboljeli Covid-19 u prva tri mjeseca tijekom oporavka ima simptome koji ukazuju na probleme s plućima, kao što su umor, stezanje u prsima i nedostatak zraka. Rijetko se javlja kašalj, ali veliki zamor da. U ta tri mjeseca kod oko jedne trećine pacijenata postoje i promjene na plućima koje se mogu vidjeti na RTG-u, no to ne znači da će svi ti pacijenti razviti fibrozu. Većina pacijenata se ipak potpuno izliječi - kaže pulmologinja prof. dr. sc. Sanja Popović-Grle, pročelnica Zavoda za alergijske i opstruktivne bolesti pluća u Klinici za plućne bolesti Jordanovac.

Dodaje kako treba uzeti u obzir da se pulmolozi prvenstveno susreću s ljudima koji imaju simptome, pa zato brojku o 80 posto onih koji imaju određenih problema, treba uzeti s dozom rezerve.

- Iskustva zasad pokazuju da će mali broj pacijenata unutar tri mjeseca razviti fibrozu, dok se većina pacijenata ipak potpuno izliječi, iako moramo biti svjesni da cijeli svijet još ne zna kako se stvari mogu razvijati. Zbog toga mi pulmolozi posebno ističemo kako u liječenju Covid-19 treba primijeniti multidisciplinaran pristup plućne rehabilitacije, od vježbi disanja, psihološkog koji uključuje vježbe disanja i jačanje kapaciteta pluća, ali i psihološku podršku i podršku nutricionista, kako bi se u ta tri mjeseca doprinijelo tome da se pacijenti što bolje oporave - ističe sugovornica.