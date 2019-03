Plus size model: Možete biti debeli, ali ravan trbuh je važan

Iako sve više plus size modela predstavlja razne brendove modne industrije, i one moraju paziti da sačuvaju određeni 'look', a prednost se i među njima daje onima koje imaju tijelo 'u obliku pješčanog sata', ispričala je Sonny Turner (20) iz Birminghama, britanski plus size model koja nosi broj odjeće 16 (Eur 46).

Kako kaže Sonny, za biti plus size model možete biti debeli 'ali ne i predebeli, ali trbuh vam mora biti ravan'.

Sonny je inače kao plus size model radila plus za poznate modne brendove kao što su Asos i Primark, a kaže da joj takav joj tretman, kaže, nema smisla ,jer bi se pod 'plus size' trebala podrazumijevati bilo koja veličina.

- Pogrešno se misli da plus size modeli ne paze što jedu, ne vježbaju i žive nezdravo, što je daleko od istine - ispričala je Sonny koja ima ugovor s agencijom Milk Model Management.

Njena je karijera modela započela kad ju je na fotografijama na Instagramu zapazila osnivačica Milka modela, Anna Shillinglaw, prije nego je osnovala agenciju i dok je još radila kao skaut za 'normale' i plus size modele.

Kad se tek počela baviti modelingom, Sonny je nosila konfekcijski broj 12 i nije bila ni mršavica, ali ni 'plus size' model, pa je na nagovor klijenata pod odjećom nosila podstavu da bi izgledala deblje.

- Ovo tijelo i višak kilograma mi zarađuju novac - objasnila je, i dodala kako sigurno ne bi imala toliko poslova da je mršavija. Ispričala je kako na početku karijere nije imala pravu kilažu za niti jednu skupinu, ni za modele ni za plus size modele, pa je dugo vremena na snimanjima nosila podstavu, uglavnom na kukovima.

- To je bilo ludo, stalno su mi 'podebljavali' kukove jer su htjeli da izgledam kao da nosim broj 16, koji sam danas, a bila sam 12. To nije bilo ništa neobično i otvoreno se o tome govorilo na snimanjima - rekla je za Daily Mail Sonny koja sada nosi konfekcijski broj 16 u kojem se osjeća najbolje, ali i u kojem potpisuje najviše ugovora.