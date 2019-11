Po datumu rođenja može se vidjeti karakter - otkrijte svoj

1.

Vođa ste te se odlikujete hrabrošću. Sposobni ste dobro organizirati i najveće pothvate. Ne volite biti na podređenom položaju, pa je zato najbolje da sami pokrećete i provodite sve poslove. Samopouzdani ste i spremno se suočavate sa svim životnim iskušenjima. Nijedan izazov nije vam prevelik.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

2.

Idealan ste suradnik koji pomaže drugima kako biste ostvarili ideje i ciljeve. Vrlo ste nježni i nikad se ne ustručavate pokazati osjećaje. Posjedujete beskonačno razumijevanje za ljude. Pazite na svaku izgovorenu riječ i uspješno odabirete pravi put. Bez teškoća rješavate sukobe drugih i taktični ste posrednik

3.

Izuzetno ste popularni i kontaktirate s mnoštvom ljudi. Duhovitost i šarm pomažu vam pri sklapanju prijateljstva, ali i u poslovnoj komunikaciji. Na društvenim događanjima uvijek ste u središtu pozornosti. Kreativni ste i posjedujete više talenata koje spontano izražavate. Sve probleme nastojite riješiti razgovorom, a ne silom autoriteta.

4.

Ljudi vas doživljavaju kao nekog vrlo ozbiljnog i vrlo pouzdanog. U kriznim situacijama vi ste onaj koji zadržava prisebnost i od kojeg drugi traže za pomoć. Vodite vrlo aktivan život i stalno ste zaokupljeni nekim poslom. Ne podnosite besposličarenje kako kod sebe, tako i kod drugih. Vrlo ste praktični i racionalni u promišljanjima.

5.

Vrlo ste nemirnog duha te volite promjene i raznolikost. Sve što radite, odlikuje se brzinom, efikasnošću i jasnoćom. Posjedujete izraženu kreativnost i sposobnost umjetničkog stvaranja. Zanima vas sve što je neobično i ekscentrično. Ono što bi drugi doživljavali kao sigurnost, vama je ubitačna rutina u kojoj se osjećate kao u kavezu.

6.

Postupno napredujete kroz život i nikad ne ponavljate iste pogreške. Duboko ste odani obitelji i prijateljima, a jedno od najvećih zadovoljstava vam je razveseljavati one koje volite. Vrlo ste odgovorni i nikad ne zanemarujete obveze. Najbolje se snalazite u poslovima u kojima su granice odgovornosti i obveze jasno određene.

7.

Mirni ste, tihi i nenametljivi. Zanimaju vas dublji životni sadržaji koje drugi u pravilu ne zamjećuju. U kontaktima s drugima ostavljate dojam nekog vrlo ozbiljnog i promišljenog. Malo ljudi vas uistinu poznaje jer ne pokazujete osjećaje. Duhovni ste i ne vezujete se uz fizički svijet. Ne razumijete ljude koji su opterećeni materijalnim stvarima.

8.

Uspješno ostvarujete sve planove. Imate izraženu sposobnost za organiziranje društvenih događanja i pritom znate iskoristiti tuđe potencijale. Imate razumijevanja za probleme bližnjih te im uvijek pomažete kad god im treba pomoć. I obitelj i prijatelji doživljavaju vas kao dobrog duha od kojeg uvijek mogu zatražiti dobar savjet.

9.

Odlikuje vas osjećajnost, širokogrudnost, toplina i tolerancija. Imate bogato životno iskustvo i široke vidike. Naklonjeni ste mistici i svemu što nosi duhovni predznak. Tijekom života puno putujete i boravite u dalekim zemljama. Drugi vas ponekad doživljavaju kao nekog tko je iznad materijalnog svijeta i u kome mogu pronaći oslonac.

Foto: Dreamstime

10.

Izuzetno dobro se snalazite kad je riječ o životnim promjenama. Kao rijetko tko sposobni ste transformirati svaku negativnost i pretvoriti je u dobro. Ostali ljudi vam se dive, pa čak i malo zavide na snazi. Sposobni ste voditi druge u pravom smjeru. Znate kako od svakog izvući ono najbolje te kako najbolje motivirati kolege i prijatelje.

11.

Imate magnetsku privlačnost. Karakterizira vas snažna intuicija i težnja ka idealima. S lakoćom se uzdižete iznad životnih problema i pronalazite rješenja iz sasvim nove perspektive. Možete imati problema u pronalaženju partnera, no malo tko može odoljeti vašoj karizmi. Zahvaljujući njoj, dobro se snalazite u poslovima s ljudima.

12.

Jako ste privlačni i na fizičkom i na duhovnom nivou. Pravedni ste i odmjereni u ponašanju, a vaše akcije su motivirane najvišim moralnim principima. Za vas je društveni život vrlo važan. No zbog zavisti drugih ponekad možete postati žrtvom tuđih intriga. Prezirete zlobu i zakulisne igre, pa pripazite da vas ne izbace iz takta.

13.

Posjedujete neograničene radne sposobnosti, premda ponekad u djetinjstvu djelujete nezainteresirano za bilo kakve veće poslove. Uz ustrajnost i trud možete biti pravedan vođa, odnosno uzor svima drugima. Važno je da napravite dobar odabir zanimanja. Pipazite samo da zbog vašeg radoholizma ne ispaštaju obitelj i društvo.

14.

Jako cijenite istinu te prezirete bilo kakvu manipulaciju i laž. Imate potrebu svijetu iznijeti svoje mišljenje i druge upoznati sa svojim spoznajama. Imate razvijen osjećaj za estetiku i sve činite s izraženim stilom. Sklonost putovanjima i promjenama može vaš život usmjeriti u krivom pravcu. Ipak, pustolovina vam možda otvori oči.

Foto: Dreamstime

15.

Mogli bi biti ograničeni zbog utjecaja obitelji i prijatelja. Imate razvijenu sposobnost za komunikaciju, što vam pomaže pri kontaktiranju s drugim ljudima. Osjećaj odgovornosti vam je vrlo jak, tako da zbog drugih ponekad znate zaboraviti na samoga sebe.

16.

Duhoviti ste, vješti i nadasve intelektualno nastrojeni. Posjedujete golemu snagu, uz čiju pomoć ste sposobni činiti čuda. Isto tako u trenucima gubitka kontrole možete biti prilično destruktivni. Potrebno vam je redovito prakticirati neku tehniku opuštanja. Nemojte dopusti da “tamna strana” vaše osobnosti prevlada.

17.

Odlikuje vas ambicioznost, hrabrost i vitalnost. Uz potpuni angažman možete uspješno završiti i najveće projekte. Zbog osamljivanja drugima možete izgledati čudno. Ne volite ovisiti o drugima i poslove izvršavate sami. Ipak, pokušajte se ponekad osloniti i na druge. Postići ćete puno više nego kao samotnjak.

18.

Vrlo ste pošteni i skromni. Ne volite se isticati u društvu, tihi ste i osamljeni. Obožavate biti sami u prirodi i iskorištavate svaku priliku da pobjegnete iz grada. Ne podnosite gužvu i užurbanost, a volite ustaljen život, rutinu te uživate u jednostavnosti postojanja. Ponekad možete patiti zbog nerazumijevanja okoline.

Foto: Dreamstime

19.

Odlikuju vas strpljenje i upornost. Prije nego što bilo što odlučite, dugo i pomno o svemu razmišljate, pa drugima možete djelovati neodlučno. No nakon što jedanput nešto počnete, onda bez zaustavljanja idete do kraja. Vrlo ste tolerantni i u drugima pronalazite najbolje dijelove njihove osobnosti.

20.

Sredina u kojoj živite vas dobro prihvaća. Vedri ste i duhoviti te u svakoj prilici zračite neopisivom toplinom i ljubavlju. Radujete se životu i u njemu nastojite što više uživati. Znate biti slabi na životna iskušenja i gubiti svoj cilj. Ipak, uvijek pronađete pozitivnu perspektivu zato što vas više zanima putovanje nego odredište.

21.

Jako vas zanima sve što je drugima nepoznato. Volite otkrivati tuđe tajne i saznati zabranjene stvari. Tijekom života neprestano ćete učiti i biti u potrazi za konačnim istinama. Važno je da u jednom trenutku steknete povjerenje u sebe i počnete se kreativno izražavati. U protivnom riskirate da u potrazi za znanjima izgubite sebe.

22.

Izrazito ste neodlučni i zazirete od bilo kakvih naglih promjena. Previše ste usmjereni na materijalni svijet, što vas blokira u intelektualnim nastojanjima. Ako riješite te probleme, bit ćete sposobni provesti najveće projekte koji uključuju čitavu zajednicu. Imate velik potencijal, koji samo trebate spoznati i osloboditi ga.

23.

Datumom rođenja predodređeni ste za velike stvari. No da bi do toga došlo, morate se u prvom dijelu života puno truditi i raditi na sebi. Rješavajući materijalne probleme, duhovno se razvijate te ste uzor ostalima. Predodređeni ste za veliku slavu, moguće već za života. No morate se pripaziti neodlučnosti i sklonosti odustajanju.

24.

Imate veliku šansu uspjeti u poslovima vezanim uz zabavu. Volite lak i ugodan život, no materijalne okolnosti ne dopuštaju vam da se prepustite hedonizmu. Potrebno je da se znate nositi s potisnutim bijesom. Usmjerite pozornost na svakodnevni život i male stvari. Tako ćete i bez puno novca znati udovoljiti svojim čulima.

Foto: Getty Images

25.

Vaš život mogao bi se opisati kao neprestana potraga za istinom. Izuzetno ste osjećajni i skloni duhovnosti. Unutar sebe izgrađujete svijet koji je potpuno različit od vanjskog. Vaša maštovitost najbolje se izražava kroz umjetnost.

26.

Energični ste i vitalni. Volite surađivati na zajedničkim projektima i pritom se pokazujete kao izuzetno dobar organizator. Veliku pozornost posvećujete obitelji, koja vam predstavlja snažnu potporu. Općenito ste veseli kad pomažete drugima.

27.

Volite se zabavljati u društvu i svima ste simpatični. Posjedujete veliku moć imaginacije i vizualizacije, pa vam se preporučuje bavljenje umjetničkim zanimanjem. Vrlo ste osjetljivi i skloni burnim emocijama. Nemojte se nikako izolirati od drugih.

28.

Energični ste i uvijek nastojite sami odlučivati. Pokušavate spojiti duhovno i materijalno, što najbolje postižete organizirajući određene humanitarne aktivnosti. Kreativnost i originalnost najbolje iskazujete surađujući s drugim ljudima.

29.

Posjedujete snažnu unutarnju energiju, koja jednostavno sve privlači. Spontano vam dodjeljuju vodeću ulogu u obitelji i društvu, što iskorištavate za postizanje moći. Volite surađivati, no impuls za to uglavnom ne dolazi iz glave nego iz srca.

30.

Po prirodi ste nježni i puni ljubavi prema onima koji su vam bliski. Jako ste privlačni i uvijek okruženi prijateljima. Volite se kretati, no uvijek vam je potrebno stabilno mjesto kamo ćete se vratiti. Ne obazirite se na kritike jer su uglavnom netočne.

31.

Imate dobre ideje, no za njihovu realizaciju morat ćete kontaktirati s ljudima koji će vam pomoći. Znate jako procijeniti važnost informacija i iskoristiti one koje imaju praktičnu vrijednost. Mislite malo više na sebe i ne zanemarujte svoje interese.

POGLEDAJTE NOVU EPIZODU SERIJALA 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: