Po prvi put svijet će se suočiti sa smanjenjem broja stanovništva

Na svijetu trenutno živi oko 7,8 milijardi ljudi. Očekuje se da će taj broj porasti u sljedećih nekoliko desetljeća i do 2064. godine dosegnuti oko 9,7 milijardi ljudi, prije nego što će pasti na 8,8 milijardi do 2100. godine

<p>To su novi podaci prema novom istraživanju objavljenom u časopisu The Lancet.</p><p>- Posljednji put kada je došlo do smanjenja globalne populacije bilo je to sredinom 14. stoljeća, zbog Crne kuge. Ako je naša prognoza točna, ovo će biti prvi put da je pad stanovništva uzrokovan padom plodnosti, za razliku od događaja kao što su pandemija ili glad - rekao je <strong>Stein Emil Vollset,</strong> vodeći autor istraživanja.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO (lijekovi budućnosti):<br/> </p><p>U čak 23 zemlje može se vidjeti kako se njihova populacija smanjuje za više od 50 posto, uključujući Japan, Tajland, Italiju, Španjolsku, Portugal, Južnu Koreju i ostale zemlje obilježene niskim natalitetom i starijim stanovništvom. Čak bi se i u Kini populacija trebala smanjiti s 1,4 milijarde ljudi u 2017. na 732 milijuna u 2100.</p><p>Međutim, za neke se dijelove svijeta predviđa porast broja stanovništva. To uključuje Sjevernu Afriku, Bliski Istok i najistaknutije - Subsaharsku Afriku, koja će se tijekom stoljeća utrostručiti stanovništvo s 1,03 milijarde u 2017. na 3,07 milijardi u 2100.</p><p>Razlozi za smanjenje globalne populacije su složeni.</p><p>- Postoje dva ključna čimbenika: poboljšanje pristupa modernoj kontracepciji te obrazovanje djevojčica i žena. Ti čimbenici utječu na stopu plodnosti. Očekuje se da će se opća stopa plodnosti stalno smanjivati, s 2,37 u 2017. na 1,66 u 2100., što je znatno ispod minimalne stope (2,1 živorođene djece po ženi) koja se smatra potrebnom za održavanje broja stanovništva - objasnio je Vollset.</p><p>Uz ove promjene, vidjet ćemo i mnoge radikalne promjene u geopolitičkoj moći i načinu na koji milijarde ljudi žive svoj život diljem svijeta.</p><p>Tko će vladati u ovom svijetu višestrukih supersila, ostaje za vidjeti, ali predviđa se da će Kina prestići SAD i postati najveće gospodarstvo do 2035. na temelju najvećeg ukupnog bruto domaćeg proizvoda (BDP). Međutim, ako su njihove procjene točne, SAD će se vratiti na prvo mjesto do 2098. godine.</p><p>- U 21. stoljeću dogodit će se revolucija u priči o našoj ljudskoj civilizaciji. Afrika i arapski svijet oblikovat će našu budućnost, dok će se Europa i Azija povući u svom utjecaju. Do kraja stoljeća svijet će biti multipolaran, s tim da će Indija, Nigerija, Kina i SAD biti dominantne sile - objasnio je u izjavi glavni urednik časopisa Lancet <strong>dr. Richard Horton</strong>.</p><p>Novo istraživanje također tvrdi da će svijet morati promijeniti način na koji shvaća migraciju. Izvješće predlaže da će se mnoge zemlje morati odlučiti za liberalnije politike imigracije samo kako bi zadržale broj stanovnika i podržale ekonomski rast.</p><p>- Konačno, ako su nova predviđanja čak napola točna, migracija će postati potreba za sve nacije, a ne opcija - rekao je profesor <strong>Ibrahim Abubakar </strong>sa University College London (UCL), koji nije bio uključen u istraživanje, a prenosi <a href="https://www.iflscience.com/health-and-medicine/for-the-first-time-in-centuries-the-worlds-population-will-decline-in-next-few-decades/" target="_blank">IFL Science</a>.</p>