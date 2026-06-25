Topli napici mogu potaknuti znojenje, što pomaže tijelu da se prirodno hladi isparavanjem znoja. Uz to što ćete imati osjećaj da vas je rashladila, menta umiruje probavu i smanjuje osjećaj nadutosti
PRIRODNO HLAĐENJE
Po vrućini je dobro piti čaj od mente za osjećaj osvježenja
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Iako zvuči neobično, mlaki čaj od mente može pomoći da se lakše nosite s ljetnim vrućinama. Mentol iz mente aktivira receptore za hladnoću u ustima i grlu pa stvara osjećaj osvježenja, čak i kad je topao.
Osim toga, topli napici mogu potaknuti znojenje, što pomaže tijelu da se prirodno hladi isparavanjem znoja.
Menta umiruje probavu i smanjuje osjećaj nadutosti. Čaj pijte mlak ili lagano ohlađen, bez previše šećera.
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