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PRIRODNO HLAĐENJE

Po vrućini je dobro piti čaj od mente za osjećaj osvježenja

Piše Ana Vukašinović,
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Po vrućini je dobro piti čaj od mente za osjećaj osvježenja
Foto: 123RF

Topli napici mogu potaknuti znojenje, što pomaže tijelu da se prirodno hladi isparavanjem znoja. Uz to što ćete imati osjećaj da vas je rashladila, menta umiruje probavu i smanjuje osjećaj nadutosti

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Iako zvuči neobično, mlaki čaj od mente može pomoći da se lakše nosite s ljetnim vrućinama. Mentol iz mente aktivira receptore za hladnoću u ustima i grlu pa stvara osjećaj osvježenja, čak i kad je topao.

Osim toga, topli napici mogu potaknuti znojenje, što pomaže tijelu da se prirodno hladi isparavanjem znoja.

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Menta umiruje probavu i smanjuje osjećaj nadutosti. Čaj pijte mlak ili lagano ohlađen, bez previše šećera.

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