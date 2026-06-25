Po vrućini je dobro piti čaj od mente za osjećaj osvježenja

Iako zvuči neobično, mlaki čaj od mente može pomoći da se lakše nosite s ljetnim vrućinama. Mentol iz mente aktivira receptore za hladnoću u ustima i grlu pa stvara osjećaj osvježenja, čak i kad je topao.

Osim toga, topli napici mogu potaknuti znojenje, što pomaže tijelu da se prirodno hladi isparavanjem znoja.

Menta umiruje probavu i smanjuje osjećaj nadutosti. Čaj pijte mlak ili lagano ohlađen, bez previše šećera.