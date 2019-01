Pobijedila rak dojke: Rekla sam sebi ‘To je kao da imaš gripu’

Redovno sam odlazila na preglede na koje nas je slala tvrtka u kojoj sam tad radila, a bez obzira na mamografiju, prije tri godine doplatila sam si UZV dojki. Nemam pojma zašto.

UZV abdomena i dojki bio je u redu i već sam bila u stavu ‘pozor, start’ da se dignem sa stolca. Zadnji potez aparatom pod pazuhom, a doktorica mi kaže: ‘Stop! Ovo mi se ne sviđa’, započela je priču Snježana Nives Strbad (49) iz Velike Gorice. Istog dana kad joj je doktorica rekla da nešto nije u redu, otišla je po uputnicu i naručila se na citopunkciju na Institut za tumore u Zagrebu. Na svoj rođendan počastila je kolege s posla hranom i pićem, a nakon toga se zaputila u Institut po nalaze.

- Sama sam sebi rekla: ‘Snješka, što bude, bit će, i ti to možeš srediti’ - govori Velikogoričanka. Kad je podigla nalaz, stavila je naočale i čitala ga.

- Pročitam ja to, mahnem rukom kao ‘k’o ga šiša’ i pomislim: ‘Pa dobro, ima ljudi koji su to riješili, izliječili se’ - prisjetila se. Nalaze je donijela dr. Milasu iz Klinike za tumore koji je rekao kako je “malo zeznuto jer je pod pazuhom”. Objasnio joj je kako to vjerojatno dolazi od dojke.

Nikad nije zaplakala

- Vadite sve što morate, ja sam spremna odmah - rekla mu je, a on joj je objasnio da proces ne ide tako. Rekao joj je kako prvo mora vidjeti je li to od dojke, a kad to utvrde, ići će na kemoterapije. Kad je roditeljima rekla da je bolesna, bili su slomljeni, ali ona si to, kaže, nikad nije dopustila.

- Sebi sam rekla: ‘To ti je kao da imaš gripu, samo liječenje ovoga problema traje oko godinu dana umjesto tjedan dana’. Nisam zaplakala ni kukala nad svojim životom ili, kako neki nazivaju, sudbinom. Nikome u obitelji nisam dopustila plakanje. Čemu plakati? Strah? Nisam znala što je strah. Od čega strah? Vjera u sebe. Vjera u doktore da znaju. Vjera da ću uspjeti. Vjera da sam pobjednik - rekla je Velikogoričanka. Njezina terapija sastojala se od 16 kemoterapija, 17 Herceptina (biološkog lijeka koji blokira rast malignih stanica), operacije i 25 zračenja. Kad se nakon prve kemoterapije vratila kući, roditeljima je rekla: “Ako sutra u pola osam vidite da nisam otišla na posao i da je auto u garaži, probudite me da ne zaspim, da ne zakasnim”.

Majka je bila u čudu, ali i kolege s posla kad su je vidjeli sljedećeg dana u uredu.

- Nisam uzimala bolovanje i radila sam jer u mojoj glavi ja nisam bila bolesna. Što ću kod kuće sjediti i glumatati da sam koma kad nisam. Nikad nisam bila zaposlenik koji je na bolovanje odlazio da se odmori - rekla nam je Snježana koja se odlučila liječiti na Institutu za tumore u Zagrebu. Kroz kemoterapiju ju je vodila dr. Iva Marinčić, a pohvalila je i medicinske sestre iz Dnevne bolnice koje su, kaže, na stalnoj usluzi pacijentima. Nakon prve kemoterapije joj je, kaže, samo bilo mučno. Svaka sljedeća bila je povraćanje, muka te je od toga bila zelena u licu. Tijekom svih kemoterapija curila joj je sukrvica na nos i nije ga mogla ispuhati. Od lijeka Taksola, koji je uzimala, kaže, napuhnula se.

- Izobličilo mi se lice i tijelo te su mi otpali nokti. Znam da zvuči grozno, ali sve to prođe. Ćelavost? S njom sam se uvijek šalila. Kad sam se prvi put vidjela u ogledalu, rekla sam si: ‘Bože mi prosti, kakvu to glavu imam. Uopće nije seksi’ - rekla je Snježana kroz smijeh. Kupila je periku, a kaže da ju je samo tri puta nosila. Najteže joj je padalo to što nije smjela ići kud je htjela jer je morala čuvati imunitet.

- Puno toga sam propustila za tih 400 dana liječenja. No svaki put bih se tješila i sebi govorila u zrcalo: ‘Snješka, proći će i to. Ići ćeš na sve što ti srce poželi kad završiš s liječenjem. Imaš vremena napretek’ - priča nam Snježana. Nakon 16 kemoterapija i 6 Herceptina Snježani je zakazana operacija, a nakon toga zračenja. Pobijedila je rak nakon godinu i dva mjeseca, a na preglede i dalje odlazi.

- Kad vam operacijom maknu karcinom, onda ga više nemate. Sve ostalo je zbog prevencije - rekla je Snježana, inače stručna specijalistica komunikacijskog menadžmenta.

Pomaže oboljelima

Nakon izlječenja od karcinoma dojke, svoje doživljaje i misao kako je pozitivan stav čak 50 posto izlječenja, Snježana Strbad odlučila je pretočiti u knjigu, s obzirom na to da je, kako kaže, cijeli život pisala za sebe. Knjigu je nazvala “Ogrtač”, a njome zapravo pomaže oboljelima. Naime, sav prihod od prodaje odlazi u humanitarne svrhe i namijenjen je za Udrugu “Krijesnica” i Udrugu “Jak kao Jakov”.