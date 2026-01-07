Obavijesti

Počela gradnja kultnih zgrada: Cvjetno naselje dobilo 'Rakete'

Foto: Arhiva Večernjeg lista

Radovi dosta kasne u odnosu na planove, no neboderi će biti spremni za useljenje 18 mjeseci nakon početka gradnje, a svi su stanovi već rasprodani, pisalo je u Večernjem 1967.

Iako je izgradnja tek počela, tri buduća solitera koje zagrebačko poduzeće Industrogradnja podiže u Cvjetnom naselju daju već sad naslutiti da će uvelike izmijeniti izgled ovoga dijela Zagreba. Osim tih 16-katnih nebodera, ovdje će se izgraditi 8-katni meandri i više od 300 garaža, tako da će na dojučerašnjim vrtovima, voćnjacima i kućercima izrasti novo lijepo riješeno naselje, piše Večernji list na današnji dan 1967. godine uz fotografiju gradilišta i sliku makete nebodera koje stanovnici danas odmilja zovu "Rakete". Radovi dosta kasne u odnosu na planove, no neboderi će biti spremni za useljenje 18 mjeseci nakon početka gradnje, a svi su stanovi već rasprodani. Naime, kako kažu u Industrogradnji, interes je bio jako velik, jer se na svakom katu nalazi sedam stanova različite veličine, pogodnih za samce, manje obitelji, pa i one višebrojne.

