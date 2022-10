Počela je kampanja prikupljanja novca za prvo Europsko gastro natjecanje ljudi s invaliditetom

Jučer je u Zagrebu održano finale Amorove žlice, prvog gastro natjecanja za osobe s invaliditetom starije od 17 godina koje organizira Udruga najosjetljivijih u osposobljavanju (UNUO). Riječ je o projektu koji, uz inovativnu metodologiju poučavanja kroz ugostiteljstvo, za cilj ima prenijeti znanja najpotrebnijima kako bi postati samostalniji, prihvaćeni u društvu te radno sposobni i spremni za tržište rada.

Osam polufinalista s raznim vrstama invaliditeta doputovalo je iz svih krajeva Hrvatske kako bi stručnom žiriju predstavili svoje kulinarske vještine i pripremili koktele uz bok najjačim stručnjacima regije. Osobama s invaliditetom tako su pomagali slavni chefovi David Skoko, Igor Jagodić, Matija Bogdan i Gracia Horvatin, pobjednik prošlogodišnjeg MasterChefa Ivan Temšić, slastičarka Ana Marić, profesor ugostiteljstva Slavko Ratkajec te barmeni Filip Lipnik i Dominik Bečvardi.

Jela i pića ocjenjivao je stručni žiri u kojem su sjedili Neven Pelicarić, savjetnik Predsjednika Republike za vanjsku i europsku politiku, Renata Gubić, izvršna direktorica Zaklade Hrvatska za djecu, Ana Gazić, direktorica human resource Falkensteiner hotela, novinar i kolumnist Domagoj Jakopović Ribafish i Daniel Zahtila, pobjednik prve nacionalne Amorove žlice.

U konačnici je prvo mjesto osvojila Marina Jug s desertom, drugo Antonio Bošnjak koji je pripremao koktel, a treće mjesto pripalo je Ines Graf za predjelo.

- Veliko mi je zadovoljstvo pružati podršku projektu Amorova žlica. Posebice zbog toga što znam koliko je teško implementirati rad osoba s invaliditetom u zajednici. A upravo im rad čini toliko dobroga te im donosi sreću i veselje. Iako ja najčešće učim druge nečemu, ovoga puta ja sam imao priliku naučiti puno od njih. A to je da unatoč svim preprekama svatko može uspjeti ako ima volje, želje i truda - rekao je chef David Skoko.

Predivna priča o Amorovoj žlici započela je 2020. godine kada je predsjednik Udruge UNUO Vedran Habel došao na ideju o ovom projektu s kojim je na lica mnogih koji žive s invaliditetom vraćen osmijeh.

Natjecanje je u prvoj godini održavanja okupilo više od 200 sudionika na razini cijele Hrvatske koji do tada nikada nisu dobili šansu da se iskažu. Do sada je tako održano u Sisku, Vinkovcima, Novom Marofu, Puli, Šibeniku Splitu, Livnu i Zagrebu.

U sklopu rada Udruge održano je i više od 1000 radionica na kojima je sudjelovalo 200 sudionika, a nakon 6 do 9 mjeseci individualnih treninga više od 90 posto njih danas je zaposleno.

- Projektom Amorova žlica borimo se protiv predrasuda, radimo na smanjenju stope nezaposlenosti i trudimo se izgraditi društvo prožeto jednakošću i inkluzivnošću za sve. Uz to, imamo velike planove s kojima bismo osobama s invaliditetom osigurali prilike kakve zaslužuju. No to ne možemo sami pa nam je potrebna pomoć da zajedno mijenjamo živote nabolje. Uspijemo li promijeniti barem jedan vrijedilo je svakog vašeg centa i kapi našeg znoja. I znajte da nećemo stati na tome - izjavio je Vedran Habel, predsjednik Udruge UNUO.

Kampanja prikupljanja sredstava za prvo Europsko natjecanje osoba s invaliditetom

Udruga UNUO ovaj plemeniti cilj želi dići na internacionalnu razinu, te tako iduće godine održati prvo Europsko gastro natjecanje osoba s invaliditetom u čak 27 zemalja.

Planirani početak velike europske turneje je u veljači 2023., pa je organizatorima prijeko potreban iznos od 130 000 eura.

Kako bi svi ljudi dobre volje mogli doprinijeti ostvarenju ove humanitarne priče pokrenuta je kampanja prikupljanja sredstava koja traje sve do 6. studenoga.

Cilj je u tom vremenu prikupiti sredstva potrebna za kamion, rekonstrukciju, putne troškove, sudionike i naposljetku, finale u Hrvatskoj.

Najtopliju podršku projektu daju i Zlatko Dalić, izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije, kao i Christine Ha, prva slijepa natjecateljica MasterChefa i pobjednica treće sezone američkog MasterChefa, u kojoj je član žirija bio i Gordon Ramsay. Među prijateljima projekta su i mnoge druge osobe iz javnog života.

Iz Udruge UNUO pozivaju sve ljude dobre volje koji su u mogućnosti da naprave lijepu gestu, doprinesu kampanji prikupljanja sredstava, te budu vjetar u jedra osobama s invaliditetom kako bi i oni napokon živjeli u društvo jednakosti i životom kakav zaslužuju.

