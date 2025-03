Počeo je retrogradni Merkur: Evo na koga će najviše utjecati

Od 15. ožujka, započinje vladavina retrogradnog Merkura, koji ostaje u istoj konstelaciji sve do 7. travnja, što će većini horoskopskih znakova donijeti popriličan kaos u svakodnevicu. Ožujak bi, zapravo, mogao biti vrlo izazovan, jer se još borimo s posljedicama retrogradne Venere, koja pomalo odlazi, a unijela je dosta nesigurnosti u području ljubavi, dok Merkur nerijetko 'rastura' um. Ipak, tri znaka mogla bi kroz njegovu vladavinu proći bez puno komplikacija, pa i u pozitivnoj atmosferi, piše The New York Post.

Kako je Merkur planet komunikacije, to se prvenstveno odnosi na sve što je vezano uz interakciju s drugima, ali često i na tehnologiju, pa može doći do izgubljenih poruka i nesporazuma.

Srećom, za neke znakove ovo razdoblje donosi priliku da razbiju neke štetne obrasce u ponašanju i događajima koji ih prate, pa bi za njih razdoblje retrogradnog Merkura moglo biti vrijeme tijekom kojeg čvrsto drže stvari u svojim rukama, potpuno kontroliraju ono što se događa i spremni su se suočiti sa svim mogućim problemima. Evo o kojim je znakovima riječ:

Ovan

Ovan je prvi znak koji ima priliku razbiti ustaljene i nepovoljne obrasce, što je vjerojatno započelo i prije nego što je proljetni retrogradni Merkur uopće započeo svoje kretanje. Ovan je već bio do guše u introspektivnoj retrogradnoj energiji. Naime, trenutno je u tom znaku i retrogradna Venera, pa je velika vjerojatnost da Ovnovi trenutno uživaju u prednostima naučenih lekcija o novcu, odnosima, emocijama i moći promjene.

Ovan će tijekom ovog razdoblja biti svjestan svojih potreba, stavit će konačno sebe na prvo mjesto i neće dopustiti da padne u ignoriranje vlastitih instinkata. Jedan od dobrih načina za preživljavanje ovog razdoblja bilo bi preispitati u kojoj ste fazi: stvarate li nešto vrijedno ili uništavate. Iskreno pogledajte kako govorite o sebi i kako se predstavljate svijetu. Kako biste povećali samospoznaju, vodite dnevnik, idite na terapiju, vježbajte svjesnost - što god vam pomaže da čujete svoje misli bez ometanja.

Ribe

Drugi dio ove retrogradnosti Merkura, od 29. ožujka do 7. travnja pada i u znak Riba, zbog čega će i taj znak osjetiti pritisak. Mogle bi se uzburkati stare rane i zamagliti granica između fantazije i stvarnosti. S retrogradnim Merkurom i Venerom, Ribe osjećaju neizvjesnost i potrebu da ugađaju drugim ljudima, što bi moglo dovesti u pitanje osjećaj za vlastite vrijednosti.

Ipak, energija bi mogla biti pozitivna za gradnju financijske stabilnosti novog odnosa prema bogatstvu i vrijednostima. Pažljivo promotrite svoje prihode, potrošnju i financijske ciljeve i potražite savjet stručnjaka prije nego poduzmete velike poteze.

Ovo je vrijeme kad biste trebali izraziti svoje osjećaje. Ispričajte se majci, prijatelju ili bilo kome kome ste učinili nešto nažao u zadnje vrijeme, a osjećate krivicu. Isplačite se, ako osjećate tu potrebu, ili usmjerite osjećaje u kreativnost. Ako ste u fazi samopodcjenjivanja, dobar je trenutak da napravite popis svojih snaga i postignuća kao podsjetnik. Važno je i postaviti granice prema ljudima koji znaju prepoznati vašu slabost i iskorištavaju je. Vježbajte reći 'ne'.

Djevica

Opsjednutost detaljima i redom, ljudi u znaku Djevice tijekom ožujka mogli bi se naći u kaotičnoj situaciji u poslovnoj sferi i društvenim odnosima. Može se činiti da su na velikom ispitu strpljenja i prilagodljivosti. A s retrogradnom Venerom koja je i dalje jaka, očekuje ih bezbroj iznenađenja.

Možda bi najjednostavnije bilo da pustite da vas nosi struja, jer - kao što bi rekao pokojni Leonard Cohen: "Ako ne postaneš ocean, svaki dan ćeš patiti od morske bolesti."

Dakle, umjesto da se borite protiv kaosa i pokušavate uhvatiti uzde, pratite što ide u dobrom pravcu, a što ne. Ako ste preopterećeni, ponovno procijenite prioritete i delegirajte što god je moguće. Ovo je zapravo vrijeme kad morate odbaciti vezanost za planove i ponovo razmisliti o svom pristupu rješavanju problema, te prihvatiti da nije na vama da počistite baš svaki nered. Ovog puta čekajte da vidite rasplet situacije.

Blizanci

Merkur vlada Blizancima, pa je retrogradnost tog planeta prilično komplicirana stvar za njih. Blizanci uvijek intenzivno osjećaju njegove retrogradnosti, pa ni ova situacija neće biti iznimka. Potpuna slika postaje izlomljena i teže ju je vidjeti, što dovodi do tvrdoglavih komunikacijskih zastoja i ishitrenih odluka. Štoviše, upravljanje emocijama može vam biti teže nego ikada.

Zato se naoružajte - pomoći će vam jedino jasna i suosjećajna komunikacija. Ne očekujte da vam ljudi čitaju misli i ne dopustite da vam frustracija pomuti rasuđivanje. Ako vam nešto smeta, recite prije nego mali nesporazum postane nešto više. Sreća će biti na vašoj strani ako ostanete prilagodljivi i otvoreni za učenje. Svaki izazov je prilika, ljudi, a svako kolutanje očima je prilika.