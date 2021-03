Bez obzira trčite li, natječete se, bavite li se sportom ili samo želite u nekim životnim situacijama biti više koncentriraniji, usmjerena svjesnost može vam pomoći da nadjačate prirodni odgovor na stres vašeg tijela, da se osjećate usredotočenije i spremnije na sve što vam život baci pod put.

Što je zapravo usmjerena svjesnost?

Mnogi sportaši znaju zadržati pažnju na onome što mogu kontrolirati i na što mogu utjecati, no mnogi sportaši također (pogrešno) vjeruju da imaju kontrolu nad svojim mislima i osjećajima.

Mi kao ljudska bića u određenoj situaciji biramo kako ćemo se ponašati. Možemo odabrati djelovanje u skladu s našim osjećajima ili možemo nadjačati to zadano programiranje i odlučiti djelovati u skladu s našim vrijednostima ili ponašanjem za koje je vjerojatnije da će dati rezultate koje u konačnici želimo. Osvještavanje unutarnjih misli, osjećaja i ponašanja srž je usmjerene svjesnosti. Ključ korištenja ovog modela u našu korist zahtijeva od nas da promatramo na što usmjeravamo pažnju, prihvaćajući ono što jest i namjerno odabirući da se usredotočimo na ponašanje koje želimo sljedeće činiti.

To je, naravno, lakše reći nego učiniti. I kao i svaki mišić, i um zahtijeva znatnu količinu vremena, vježbanja i ponavljanja.

Kako usmjerena svjesnost izgleda u praksi?

Nedavno sam radio s mladom ženom koja je bila zvijezda u usponu u svijetu golfa. Mnogi su je smatrali sljedećom Mickey Wright ili Paulom Creamer, a i ona je vjerovala da je blizu, piše psiholog Justin Anderson za Mind Body Green.

Problem?

Unatoč uspjehu, nešto se odjednom promijenilo, a Maria se bojala da više nema 'taj' faktor koji je prije neprimjetno posjedovala. Počela je sumnjati je li uistinu pripadala profesionalnoj razini, a njezini su rezultati počeli potvrđivati ​​to uvjerenje. Na prethodnim natjecanjima za koja je Maria znala da može pobijediti, osjećala se uzbuđeno i samopouzdano, a sada je primijetila pulsirajući, drhtavi osjećaj u rukama.

Očajnički se nadala da će taj osjećaj nestati. Poželjela je da prestane. Umjesto toga, pogoršalo se. Maria to nikad nije doživjela, a činilo se da joj je senzacija uvijek preplavila osjetila tijekom njezinih najvažnijih natjecanja.

Srećom, kao i mnogi vrhunski sportaši, Marijina prednost bila je u tome što je još uvijek vjerovala da može preokrenuti igru i bila je spremna odgovoriti na ovaj novi izazov. Ono što Maria nije znala, jest da će joj usmjerena svjesnost najviše pomoći.

Služeći se usmjerenom svjesnosti, Maria je počela bilježiti svoje misli, osjećaje i tjelesne senzacije na raznim točkama tijekom svojih turnira. Na početku bismo raščlanili svaku rundu. Nakon razmišljanja, Maria je brzo shvatila da će u trenutcima beznađa, skrenuti pozornost s crte kojom je željela da lopta putuje, i umjesto toga usredotočiti se na to kakav osjećaj ima u rukama.

Iako su razmišljanja nakon igre pomogla Mariji da izgradi svoju svijest, zapažanja nisu bila jedini ključ za poboljšanje Marijine izvedbe. Sljedeći zadatak, prihvaćanje, pokazao se još važnijim. Maria je trebala promatrati senzaciju u rukama, a zatim jednostavno prihvatiti da je to bio prirodni odgovor njenog tijela na stres.

Možda će vas iznenaditi da mnogi vrhunski sportaši imaju slična iskustva pod najvećom razinom pritiska. Kada sportaš počne osjećati ometajuće tjelesne senzacije poput znojenja dlanova to znači da mozak treba ažuriranje operativnog sustava. To nije ništa loše, to je prirodni odgovor tijela na stres i nervozu.

Kako bismo prekvalificirali Marijin mozak, uveli smo vježbu 'pripreme' u njezinu svakodnevnu rutinu. Počeli smo s nečim laganim: kratka minuta disanja svako jutro. Nakon što je Maria završila vježbu disanja, prešli smo na slike. Maria bi se usredotočila na disanje, a onda bi zamislila svoj dan i natjecanje. Zamišljala bi solidan nastup, kao i drhtanje ruku. Možda zvuči kontraintuitivno, ali za Mariju je bilo važno ne samo da razmišlja što će proći dobro, nego što možda neće ići dobro. To je ono što je pomoglo u prihvaćanju.

Ako bi Maria mogla slikovito predvidjeti nervozu i fizičku reakciju svog tijela na tu emociju, mogla bi se koristiti i slikama kako bi se vidjela uspješnom unatoč osjećaju. Zamišljala bi kako spušta pogled, osjeća tjeskobu i primjećuje pulsiranje i drhtanje u rukama. A onda bi Marija zamišljala kako duboko udahne, prihvati svoje stanje, izdahne i vidi kako joj lopta putuje niz liniju točno tamo gdje je željela.

Jednom kada je Maria shvatila da može prihvatiti drhtanje ruku kao prirodan odgovor tijela stvari su se počele mijenjati. Prirodno je započela provoditi usmjerenu svjesnost. Umjesto da se uspaničila kada su joj ruke krenule drhtati Marija je to prihvatila i povećala si fokus na igru. U konačnici je pronašla povjerenje u svoju rutinu svjesnosti, prihvaćanja i preusmjeravanja pažnje tamo gdje joj je najpotrebnije.

Da biste postali vješti u usmjerenoj svjesnosti treba vam vremena. S vremenom, vježbom i strpljenjem, usmjerena svjesnost je vještina koju svaki sportaš ili pojedinac može koristiti za optimizaciju načina na koji razmišlja. Čak i oni koji nisu sportaši koriste ovaj mentalni trening. Jedina je konstanta da ti ljudi žele poboljšati svoje razmišljanje kako bi poboljšali način na koji misle, osjećaju se i rade kako bi rasli u područjima svog života koja zahtijevaju najviše koncentracije i pažnje.