Početničke greške: Očuvajte svoje suđe od kovanog željeza

Voljela bih da sam prije kupnje znala da se tava od kovanog željeza treba zaštititi slojem ulja koje treba zapeći jer se tako sprečava nastanak hrđe, kaže blogerica

<p>Tek sam nedavno nabavila prvu tavu od lijevanog željeza na što sam se odvažila jer sam našla super recept za juhu od batata i kikirikija, napisala je Ashley Abramson za portal <a href="https://www.apartmenttherapy.com/cast-iron-beginner-tips-36761062?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=managed">Apartment Therapy</a>. </p><p>Iako su mi prijatelji hvalili ovaj komad posuđa kao vrlo zahvalan za korištenje i održavanje, dugo sam zazirala od kupnje jer sam se uvijek plašila hrđe pa sam jaja radije pripremala na tavi koju mi je baka poklonila za Božić. No ubrzo sam uvidjela da ovaj komad posuđa ima puno više dobrih nego loših strana. Kupila sam je u žurbi i nisam dobro proučila kako s tavom od kovanog željeza treba rukovati, pa sam tako odmah u startu napravila nekoliko glupih pogrešaka, kaže te dodaje da bi sve bilo puno lakše da je znala samo dvije važne stvari prije kupnje. </p><p>Već nakon prvog korištenja, kaže, prekršila je vrlo važno pravilo - odložila je tavu u sudoper koji je bio napola pun vode što u konačnici može izazvati pojavu hrđe. Idućeg jutra odlučila se informirati. Naime, iako većinu posuđa uglavnom pere tako da ga prije dobro namoči, potražila je savjete za čišćenje tave od kovanog željeza. Prvo je kaže, pomislila kako joj običan deterdžent i voda neće pomoći, no ispalo je da je to najbolji način za održavanje. Također, pokazalo se da ovaj materijal treba čistiti abrazivnom spužvicom i četkom jer, za razliku od ostalih materijala, u ovom slučaju nema straha od ogrebotina. </p><p>- No, nakon moje glupe pogreške koju sam napravila večer prije, pomisao na pranje ove tave mi je izazivalo nervozu. Tražeći još savjeta za čišćenje zagorenih ostataka naišla sam na vrlo jednostavnu metodu - čišćenje solju. Umjesto ribanja deterdžentom i spužvicom, jednostavno sam zagorene dijelove prekrila krupnom solju i sve očistila mokrim ručnikom. Sve se skinulo - kaže i dodaje da je sol sjajno abrazivno sredstvo te da su sve nečistoće nestale. Također, savjetuje da umjesto ručnika možete koristiti polovicu krumpira. </p><p>- Još jedna od stvari zbog koje sam zazirala od kupnje ove tave je to što se prije upotrebe ovaj materijal treba zaštititi slojem ulja koji je potrebno zapeći. Tako se na površinu ne prima ništa te nema straha da će se hrana zalijepiti, a na dnu ostati zagoreni komadi. Naime, ulje zapuni svaku poru u metalu i stvara sloj koji doslovno 'zatvara' površinu pa se tako sprečava i nastanak hrđe te produljuje tijek trajanja posuđa. To je težak korak, pa sam se opet bacila na istraživanje i otkrila kako neki proizvođači ovaj korak odrade u tvornici čime vam olakšavaju isti postupak kod kuće - kaže i dodaje da postupak i nije toliko težak kao što je mislila te kako bi, da je prije znala ove dvije sitnice, tavu od kovanog željeza kupila puno prije. </p>